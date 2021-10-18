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https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1755020274.html
В КПРФ отказались от обязательной вакцинации депутатов от COVID-19
В КПРФ отказались от обязательной вакцинации депутатов от COVID-19 - РИА Новости, 18.10.2021
В КПРФ отказались от обязательной вакцинации депутатов от COVID-19
Коммунисты не планируют проводить какие-то специальные меры по вакцинации от коронавируса непривитых депутатов фракции КПРФ в Госдуме, подобные вещи являются... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T13:11
2021-10-18T13:11
распространение коронавируса
политика
госдума рф
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Коммунисты не планируют проводить какие-то специальные меры по вакцинации от коронавируса непривитых депутатов фракции КПРФ в Госдуме, подобные вещи являются добровольным делом каждого депутата, заявили РИА Новости в понедельник представители фракции.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью для РИА Новости и программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" сообщил о том, что количество депутатов ГД, которые вакцинированы от COVID-19 или переболели, составляет 92%. При этом в "Единой России" и ЛДПР непривиты по 5% депутатов, среди эсеров - 10%, в КПРФ - 18%, а лидером по непривитым стала фракция "Новых людей" - там непривиты 30% парламентариев. Володин напомнил, что сам вакцинирован уже в четвертый раз, и выразил надежду на то, что остальные депутаты "со своей стороны внесут вклад в вопросы, связанные с профилактикой"."Вакцинация, как записано в Конституции РФ и федеральном законе об иммунопрофилактике, дело добровольное, мы последовательно придерживаемся этой позиции", - заявил РИА Новости замруководителя фракции КПРФ в Думе Николай Коломейцев, отвечая на вопрос о том, будет ли фракция что-то предпринимать.Депутат от КПРФ Сергей Обухов также считает, что вряд ли какие-то меры будут приниматься коммунистами по данному вопросу. По словам Обухова, все возрастные депутаты КПРФ либо переболели, либо привились, и речь в данном случае идет о партийной молодежи."Может, она считает ненужным ей проводить прививки. Надо, конечно, узнать, почему молодежь не хочет прививаться. Может, какие-то противопоказания есть. Вы же сами понимаете - добровольность означает то, что у тебя могут быть разные соображения, могут быть медотводы. И устанавливать "чохом" все эти вопросы нельзя", - сказал Обухов.По его мнению, принимаемых в Госдуме профилактических мер на сегодняшний день достаточно. "В Думе проводится еженедельное ПЦР-тестирование, я думаю, что этого достаточно для обеспечения безопасности", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20211016/vaktsinatsiya-1754865008.html
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политика, госдума рф, кпрф, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
13:11 18.10.2021
 
В КПРФ отказались от обязательной вакцинации депутатов от COVID-19

В КПРФ назвали вакцинацию от COVID-19 добровольным делом каждого депутата

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Коммунисты не планируют проводить какие-то специальные меры по вакцинации от коронавируса непривитых депутатов фракции КПРФ в Госдуме, подобные вещи являются добровольным делом каждого депутата, заявили РИА Новости в понедельник представители фракции.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью для РИА Новости и программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" сообщил о том, что количество депутатов ГД, которые вакцинированы от COVID-19 или переболели, составляет 92%. При этом в "Единой России" и ЛДПР непривиты по 5% депутатов, среди эсеров - 10%, в КПРФ - 18%, а лидером по непривитым стала фракция "Новых людей" - там непривиты 30% парламентариев. Володин напомнил, что сам вакцинирован уже в четвертый раз, и выразил надежду на то, что остальные депутаты "со своей стороны внесут вклад в вопросы, связанные с профилактикой".
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"Вакцинация, как записано в Конституции РФ и федеральном законе об иммунопрофилактике, дело добровольное, мы последовательно придерживаемся этой позиции", - заявил РИА Новости замруководителя фракции КПРФ в Думе Николай Коломейцев, отвечая на вопрос о том, будет ли фракция что-то предпринимать.
Депутат от КПРФ Сергей Обухов также считает, что вряд ли какие-то меры будут приниматься коммунистами по данному вопросу. По словам Обухова, все возрастные депутаты КПРФ либо переболели, либо привились, и речь в данном случае идет о партийной молодежи.
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"Может, она считает ненужным ей проводить прививки. Надо, конечно, узнать, почему молодежь не хочет прививаться. Может, какие-то противопоказания есть. Вы же сами понимаете - добровольность означает то, что у тебя могут быть разные соображения, могут быть медотводы. И устанавливать "чохом" все эти вопросы нельзя", - сказал Обухов.
По его мнению, принимаемых в Госдуме профилактических мер на сегодняшний день достаточно. "В Думе проводится еженедельное ПЦР-тестирование, я думаю, что этого достаточно для обеспечения безопасности", - добавил собеседник агентства.
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