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Инфекционист рассказал об особенностях вакцины от COVID-19 для детей
Инфекционист рассказал об особенностях вакцины от COVID-19 для детей - РИА Новости, 18.10.2021
Инфекционист рассказал об особенностях вакцины от COVID-19 для детей
Количество антигена в вакцине от коронавируса для детей будет меньше, чем во взрослой, но защитная функция сохранится, заявил профессор, доктор медицинских... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T13:25
2021-10-18T13:25
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Количество антигена в вакцине от коронавируса для детей будет меньше, чем во взрослой, но защитная функция сохранится, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев."Там значительно меньшее количество антигена. Считается, что этого будет достаточно для эффективности, как эпидемиологической, так иммунологической. Будет защитная функция вакцины сохранена, но значительно меньше будет антигена, реактогенность будет значительно меньше", - заявил Малышев на пресс-конференции "COVID-19 и дети".Ранее в Минздрав России от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков "Гам-КОВИД-Вак-М". Вакцинация подростков в случае регистрации вакцины будет добровольной, ее будут делать при согласии родителей или законных представителей, сообщал ранее РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, николай малышев, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
13:25 18.10.2021
 
Инфекционист рассказал об особенностях вакцины от COVID-19 для детей

Инфекционист Малышев: количество антигена в вакцине от COVID-19 для детей будет меньше

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкШприц с лекарством
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Количество антигена в вакцине от коронавируса для детей будет меньше, чем во взрослой, но защитная функция сохранится, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
"Там значительно меньшее количество антигена. Считается, что этого будет достаточно для эффективности, как эпидемиологической, так иммунологической. Будет защитная функция вакцины сохранена, но значительно меньше будет антигена, реактогенность будет значительно меньше", - заявил Малышев на пресс-конференции "COVID-19 и дети".
Ранее в Минздрав России от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков "Гам-КОВИД-Вак-М". Вакцинация подростков в случае регистрации вакцины будет добровольной, ее будут делать при согласии родителей или законных представителей, сообщал ранее РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирусыНиколай МалышевРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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