https://ria.ru/20211018/uscherb-1755071890.html

ФСИН оценила ущерб от беспорядков в колонии во Владикавказе

ФСИН оценила ущерб от беспорядков в колонии во Владикавказе - РИА Новости, 18.10.2021

ФСИН оценила ущерб от беспорядков в колонии во Владикавказе

Предварительный ущерб от противоправной деятельности осужденных в исправительной колонии в Северной Осетии, составил более 3 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T17:01

2021-10-18T17:01

2021-10-18T17:01

происшествия

владикавказ

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

республика северная осетия - алания

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Предварительный ущерб от противоправной деятельности осужденных в исправительной колонии в Северной Осетии, составил более 3 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ФСИН РФ"Предварительный ущерб от противоправной деятельности осужденных составил более 3 миллионов рублей. В настоящее время в исправительной колонии продолжает работу комиссия ФСИН России. Во взаимодействии с иными правоохранительными органами организован комплекс оперативно-профилактических мероприятий по декриминализации обстановки в учреждениях УИС региона", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в пятницу двое отрицательно характеризующихся осужденных попытались дестабилизировать работу ИК-1 в Северной Осетии.

https://ria.ru/20211018/koloniya-1754984492.html

владикавказ

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, владикавказ, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), республика северная осетия - алания