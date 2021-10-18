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ФСИН оценила ущерб от беспорядков в колонии во Владикавказе
ФСИН оценила ущерб от беспорядков в колонии во Владикавказе - РИА Новости, 18.10.2021
ФСИН оценила ущерб от беспорядков в колонии во Владикавказе
Предварительный ущерб от противоправной деятельности осужденных в исправительной колонии в Северной Осетии, составил более 3 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T17:01
2021-10-18T17:01
2021-10-18T17:01
происшествия
владикавказ
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
республика северная осетия - алания
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Предварительный ущерб от противоправной деятельности осужденных в исправительной колонии в Северной Осетии, составил более 3 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ФСИН РФ"Предварительный ущерб от противоправной деятельности осужденных составил более 3 миллионов рублей. В настоящее время в исправительной колонии продолжает работу комиссия ФСИН России. Во взаимодействии с иными правоохранительными органами организован комплекс оперативно-профилактических мероприятий по декриминализации обстановки в учреждениях УИС региона", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в пятницу двое отрицательно характеризующихся осужденных попытались дестабилизировать работу ИК-1 в Северной Осетии.
https://ria.ru/20211018/koloniya-1754984492.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владикавказ, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), республика северная осетия - алания
ФСИН оценила ущерб от беспорядков в колонии во Владикавказе
Ущерб от беспорядков в колонии во Владикавказе оценили в более чем три миллиона рублей