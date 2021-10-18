Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211018/uscherb-1755071890.html
ФСИН оценила ущерб от беспорядков в колонии во Владикавказе
ФСИН оценила ущерб от беспорядков в колонии во Владикавказе - РИА Новости, 18.10.2021
ФСИН оценила ущерб от беспорядков в колонии во Владикавказе
Предварительный ущерб от противоправной деятельности осужденных в исправительной колонии в Северной Осетии, составил более 3 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T17:01
2021-10-18T17:01
происшествия
владикавказ
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
республика северная осетия - алания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748755356_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_db0872f50f8c00084bb1da3974a46b32.jpg
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Предварительный ущерб от противоправной деятельности осужденных в исправительной колонии в Северной Осетии, составил более 3 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ФСИН РФ"Предварительный ущерб от противоправной деятельности осужденных составил более 3 миллионов рублей. В настоящее время в исправительной колонии продолжает работу комиссия ФСИН России. Во взаимодействии с иными правоохранительными органами организован комплекс оперативно-профилактических мероприятий по декриминализации обстановки в учреждениях УИС региона", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в пятницу двое отрицательно характеризующихся осужденных попытались дестабилизировать работу ИК-1 в Северной Осетии.
https://ria.ru/20211018/koloniya-1754984492.html
владикавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748755356_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6c5ac3bb53c2b037ef6eb665f8036697.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, владикавказ, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), республика северная осетия - алания
17:01 18.10.2021
 
ФСИН оценила ущерб от беспорядков в колонии во Владикавказе

Ущерб от беспорядков в колонии во Владикавказе оценили в более чем три миллиона рублей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИсправительная колония
Исправительная колония - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Предварительный ущерб от противоправной деятельности осужденных в исправительной колонии в Северной Осетии, составил более 3 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ФСИН РФ
"Предварительный ущерб от противоправной деятельности осужденных составил более 3 миллионов рублей. В настоящее время в исправительной колонии продолжает работу комиссия ФСИН России. Во взаимодействии с иными правоохранительными органами организован комплекс оперативно-профилактических мероприятий по декриминализации обстановки в учреждениях УИС региона", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в пятницу двое отрицательно характеризующихся осужденных попытались дестабилизировать работу ИК-1 в Северной Осетии.
Колючая проволока - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
Вчера, 10:34
Власти рассказали о работе колонии во Владикавказе, где устроили беспорядки
 
ПроисшествияВладикавказФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Республика Северная Осетия - Алания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07Опрос показал, на какую сумму россияне чаще всего берут кредиты
04:56Япония сообщила о возможном запуске КНДР баллистической ракеты
04:51Эрдоган раскритиковал "горстку" победителей во Второй мировой войне
04:42В пяти районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур
04:34КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря, передает Ренхап
04:25Диетолог назвала идеальные продукты для ужина
04:19Специалист научила, как удалить личное фото из чужих соцсетей
04:14Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
04:14Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему"
04:09На Украине рассказали о "троянском коне" против "Северного потока — 2"
04:03Венесуэльский политик назвал экстрадицию Сааба в США давлением на Мадуро
03:38СМИ сообщили об убийстве в Коста-Рике на ферме американца шести человек
03:37В России испытали автономную группу ударных роботов, сообщил источник
03:19В "Росатоме" рассказали, как первыми в мире нашли решение важной задачи
03:18Юрист рассказал, как правильно оспорить штраф с видеокамеры
03:15Врач перечислила помогающие снять стресс продукты
03:07На Камчатке расширили перечень сфер, где введена обязательная вакцинация
03:00Ученые рассказали, почему банки "зеленеют" и чем это грозит
03:00Юристы рассказали, за что владельцам квартир грозят серьезные штрафы
02:58Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС
Лента новостейМолния