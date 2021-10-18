https://ria.ru/20211018/ukraina-1755042623.html

Внесенная в базу "Миротворца" девочка призвала Зеленского закрыть сайт

Внесенная в базу "Миротворца" девочка призвала Зеленского закрыть сайт - РИА Новости, 18.10.2021

Внесенная в базу "Миротворца" девочка призвала Зеленского закрыть сайт

Двенадцатилетняя жительница Луганска Фаина Савенкова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой закрыть скандально известный сайт... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T14:53

2021-10-18T14:53

2021-10-18T16:50

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ЛУГАНСК, 18 окт - РИА Новости. Двенадцатилетняя жительница Луганска Фаина Савенкова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой закрыть скандально известный сайт "Миротворец" и "поскорее остановить войну".Савенкова ранее записала видеообращение к членам Совета безопасности ООН, в котором призывала организацию не забывать о том, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. После этого сайт "Миротворец" включил ее в список лиц якобы представляющих угрозу национальной безопасности Украины. В офисе официального представителя генсека ООН в ответ на вопрос о внесении девочки в базу "Миротворца" призвали не использовать детей и жителей, затронутых конфликтом, в политических целях."Я хочу, наверное, обратиться к президенту Украины, чтобы этот сайт закрыли, чтобы поскорее остановить войну… Я хочу, чтобы войны никогда не было не только у нас, в нашем регионе, но и вообще никогда и нигде ее не было", - сказала Савенкова в интервью РИА Новости.На вопрос, может ли это угрожать их жизни, девочка ответила утвердительно. "Думаю, что да", - сказала она.Савенкова также сообщила, что не понимает, за что ее внесли в базу сайта "Миротворец". "Я думаю, что это (личные данные – ред.) незаслуженно разместили. Потому что, когда я читала сам сайт, я даже не поняла за что меня разместили… Потому что я писатель, драматург, фантаст… Даже не понимаю сама", - рассказала она. Савенкова уточнила, что ей было немного страшно, что ее внесли в базу скандально известного сайта, но "все-таки больше было неприятно".Писательница и драматург из Луганска Фаина Савенкова – самый юный член Союза писателей ЛНР. Творчество Фаины отмечено различными наградами и премиями, в том числе в 2019 году ее пьеса "Ежик надежды" получила специальный приз всероссийского конкурса детской драматургии "Asyl" 2019, а также вошла в шорт-лист Международного конкурса современной русской драмы "Автора — на сцену" и в шорт-лист в Международного конкурса драматургии "Евразия" 2020 Коляда-Театр. По словам школьницы, чаще всего она пишет о животных.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20211012/ukraina-1754230034.html

https://ria.ru/20210722/ukraina-1742338550.html

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Девочка из Луганска попросила Зеленского закрыть сайт "Миротворец" 12-летняя Фаина Савенкова из Луганска, которую за призывы помнить о детях Донбасса включили в базу "Миротворец", обратилась к Зеленскому с просьбой закрыть скандальный сайт и "поскорее остановить войну". 2021-10-18T14:53 true PT0M23S

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