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Киев будет разрушен. В России решили, что Украине лучше бы перестать существовать
В России придумали радикальный способ принудить Украину к миру в Донбассе - РИА Новости, 18.10.2021
Киев будет разрушен. В России решили, что Украине лучше бы перестать существовать
Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько назвал в беседе с порталом "Украина.ру" радикальный способ установления мира на РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T02:08
2021-10-18T02:13
в мире
украина
киев
донбасс
богдан безпалько
россия
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько назвал в беседе с порталом "Украина.ру" радикальный способ установления мира на Донбассе.Он отметил, что в современных условия нет смысла ожидать от Киева исполнения Минских соглашений, так как украинские власти "не обладают субъектностью", ими управляет Запад. Но при этом есть один способ установить мир в Донбассе, считает специалист.При этом специалист указал на постоянно ухудшающиеся условия жизни жителей Украины. В частности, подчеркнул он, там происходит деградация общественных институтов, инфраструктуры, медицины, промышленности и образования.
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в мире, украина, киев, донбасс, богдан безпалько, россия
02:08 18.10.2021 (обновлено: 02:13 18.10.2021)
 
В России придумали радикальный способ принудить Украину к миру в Донбассе

Член Совета при Президенте РФ Безпалько: для мира на Донбассе надо ликвидировать Украину

© AP Photo / Efrem LukatskyУстановка венка из красных маков на монумент-скульптуру "Родина-мать" в Киеве
Установка венка из красных маков на монумент-скульптуру Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько назвал в беседе с порталом "Украина.ру" радикальный способ установления мира на Донбассе.
Он отметил, что в современных условия нет смысла ожидать от Киева исполнения Минских соглашений, так как украинские власти "не обладают субъектностью", ими управляет Запад. Но при этом есть один способ установить мир в Донбассе, считает специалист.
"Лучшим средством была бы ликвидация самой Украины как государства. Это было бы лучше не только для России и жителей Донбасса, но для граждан самой Украины, для тех, кто там живет", — заявил Безпалько.
При этом специалист указал на постоянно ухудшающиеся условия жизни жителей Украины. В частности, подчеркнул он, там происходит деградация общественных институтов, инфраструктуры, медицины, промышленности и образования.
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