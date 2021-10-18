https://ria.ru/20211018/ukraina-1754961562.html
Киев будет разрушен. В России решили, что Украине лучше бы перестать существовать
В России придумали радикальный способ принудить Украину к миру в Донбассе - РИА Новости, 18.10.2021
Киев будет разрушен. В России решили, что Украине лучше бы перестать существовать
Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько назвал в беседе с порталом "Украина.ру" радикальный способ установления мира на РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T02:08
2021-10-18T02:08
2021-10-18T02:13
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько назвал в беседе с порталом "Украина.ру" радикальный способ установления мира на Донбассе.Он отметил, что в современных условия нет смысла ожидать от Киева исполнения Минских соглашений, так как украинские власти "не обладают субъектностью", ими управляет Запад. Но при этом есть один способ установить мир в Донбассе, считает специалист.При этом специалист указал на постоянно ухудшающиеся условия жизни жителей Украины. В частности, подчеркнул он, там происходит деградация общественных институтов, инфраструктуры, медицины, промышленности и образования.
https://ria.ru/20211017/medvedchuk-1754950883.html
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в мире, украина, киев, донбасс, богдан безпалько, россия
02:08 18.10.2021 (обновлено: 02:13 18.10.2021)
В России придумали радикальный способ принудить Украину к миру в Донбассе
Член Совета при Президенте РФ Безпалько: для мира на Донбассе надо ликвидировать Украину