https://ria.ru/20211018/ukraina-1754774260.html

Посадить Порошенко. Зеленский готовится к перевыборам

Посадить Порошенко. Зеленский готовится к перевыборам - РИА Новости, 18.10.2021

Посадить Порошенко. Зеленский готовится к перевыборам

Петра Порошенко заподозрили в госизмене. В разгар войны на юго-востоке Украины в 2014-м бывший президент якобы покупал уголь в ДНР и ЛНР. Сделки вели через... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T08:00

2021-10-18T08:00

2021-10-18T08:06

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Петра Порошенко заподозрили в госизмене. В разгар войны на юго-востоке Украины в 2014-м бывший президент якобы покупал уголь в ДНР и ЛНР. Сделки вели через бизнесмена и политика Виктора Медведчука, который сейчас под домашним арестом. Противники Владимира Зеленского считают дело сфабрикованным и обвиняют действующего главу государства в зачистке политического поля. Посадят ли Порошенко, разбиралось РИА Новости.Порочные связи"Зима в 2014-м была очень холодная, угля на станциях не хватало. Мы вынужденно спасали ситуацию. Проблему обсуждали на заседании Совета нацбезопасности и обороны. Поручили правительству и Минтопэнерго обеспечить станции углем и взять его в любом месте. Рассматривали все государственные шахты, зарегистрированные на Украине", — оправдывался Порошенко.Он потребовал встречи с генпрокурором Ириной Венедиктовой. Экс-президент уверен: его уголовное преследование организовал офис Зеленского, чтобы отвлечь общественное внимание от офшоров и элитных квартир в Лондоне."За последние два года Украина закупила российский уголь на 3,1 миллиарда долларов. Разве это не финансирование страны-агрессора?" — аргументировал бывший глава государства.Он напомнил историю, попавшую в украинские СМИ. Председатель крупнейшего "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер, входящий в ближайшее окружение президента, выделил 60 миллионов долларов для угольных предприятий. Некоторые из этих компаний якобы до сих пор связаны с шахтами на неподконтрольных территориях."Зеленский снова врет, и в этом — ничего нового", — заключил Порошенко.Тайные схемыВ деле о поставках угля он пока свидетель. Главный фигурант — бизнесмен и лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Медведчук. С мая он находится под домашним арестом и санкциями. Его обвиняют в госизмене за добычу полезных ископаемых в Крыму после присоединения полуострова к России.Кроме того, Медведчук якобы передавал Москве секретную информацию. Зеленский распорядился закрыть три телеканала бизнесмена за "пророссийскую позицию".Расследование о поставках угля из ДНР и ЛНР — новое уголовное дело против Медведчука, возбужденное в июне. Поводом послужил слив в интернет предполагаемых переговоров Порошенко и Медведчука. На аудиозаписи политики обсуждают сделки с шахтами Донбасса, осознавая их незаконность."Медведчук торговал с террористами, сепаратистами, зарабатывал вместе с пятым президентом", — отреагировал Зеленский. Оба подозреваемых отвергли обвинения.Печерский районный суд Киева на днях продлил домашний арест Медведчуку до 31 октября. Генпрокурор Венедиктова поделилась новыми подробностями о нелегальных сделках и предположила, что без поддержки Порошенко "тайный сговор с сепаратистами" был бы неосуществим.В деле фигурируют и российские власти. Без ведома Москвы, по версии следствия, ДНР и ЛНР не согласились бы на поставки. Посредником якобы выступал Медведчук. Уголь закупала госкомпания "Центрэнерго", но без отмашки президента Нацбанк не перечислил бы деньги.Всего на это украинские власти выделили 200 миллионов гривен. "То есть финансировали сепаратистов", — подвел итог глава СБУ Иван Баканов. Он настаивает, что альтернатива была — уголь из ЮАР. Но, по его словам, Украину намеренно вернули "в удушливые объятия России".Прокуратура выясняет, извлекал ли лично Порошенко финансовую выгоду их серых схем.Уголовные дела ПорошенкоИ это далеко не единственное дело с Порошенко. После прихода к власти Зеленского против его предшественника возбудили двадцать уголовных производств.Среди наиболее резонансных — о назначении разведчика Сергея Семочко. По версии следствия, Порошенко в обход процедур поставил на должность замглавы СБУ своего человека. Тот действовал по указке президента и за время службы обзавелся домом под Киевом стоимостью восемь миллионов долларов.Еще один эпизод — вывоз из Украины в обход таможни 43 картин музейной ценности. Порошенко проходит как свидетель. На допрос он принес декларации, разбирательство продолжается.В центре внимания и возможное вмешательство Джо Байдена в ситуацию с бывшим прокурором Виктором Шокиным, который расследовал незаконное обогащение сына Байдена Хантера. Тот несколько лет проработал в газовой компании "Бурисма" в Киеве — за большие гонорары. Шокин полагал, что в ответ Хантера просили пролоббировать интересы Киева в Белом доме. В 2016-м Порошенко уволил прокурора. Нынешняя власть уверена: он это сделал под давлением Вашингтона.Припомнили и провокацию в Керченском проливе. В ноябре 2018-го три украинских военных катера пытались прорваться из Одессы в Мариуполь. Их остановили российские пограничники — за незаконное пересечение границы. Порошенко ввел на Украине военное положение и потребовал от Запада наказать Москву. Следствие выясняет, не превысил ли он полномочия.Досрочные выборы"Порошенко давно фигурирует в деле Медведчука. Поставки угля из Донецка в разгар войны — тоже не секрет. Но раскручивают скандал и втягивают в него экс-президента не случайно. Зеленский отвлекает внимание от своих офшоров. Объявив войну олигархам, он заодно избавляется и от главных политических конкурентов", — рассуждает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.Он обращает внимание на то, что в 2014-м ДНР и ЛНР не считались террористическими организациями. Так что "доказательства" вины Медведчука и Порошенко весьма сомнительны. "Обвинения высосаны из пальца. Но это дело — хороший повод. Причем экс-президент как предатель Украины выглядит тут даже весомее", — говорит собеседник.Погребинский сомневается, что уголовные дела против Порошенко завершатся арестом: "Главная броня экс-президента — это не его адвокаты, а Запад. Для США и ЕС он свой человек. Зеленский, хоть и возбуждает против него одно уголовное дело за другим, сажать не решается. Опасается реакции западных покровителей".Украинский политтехнолог Андрей Золотарев считает этот скандал стартом президентской кампании Зеленского. И не исключает, что речь идет о досрочных выборах."Он зачищает политическое поле. С подачи президента Верховная рада отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова, который вроде бы был другом Зеленского, но показал себя амбициозным политиком. До этого пост покинул глава МВД Арсен Аваков. Охоту на Медведчука глава государства мог затеять с той же целью — добраться до Порошенко. Рейтинги Зеленского все еще высоки. Самое время переизбраться досрочно", — объясняет эксперт.Если Зеленский не посадит Порошенко, то включит его в реестр олигархов: "Принятый закон запрещает влиятельным бизнесменам вмешиваться в политику. Президент сделает все, чтобы и Порошенко подчинился".Собеседники РИА Новости сходятся во мнении, что Зеленский не потерпит политических конкурентов. Даже если выборы состоятся в срок — то есть в 2024-м, действующий глава государства бросит все силы на удержание власти.

https://ria.ru/20211004/ukraina-1752522609.html

https://ria.ru/20210924/ukraina-1751486104.html

https://ria.ru/20211004/ukraina-1753020589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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