Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211018/ugroza-1755064273.html
Страны Балтии призвали США не забывать о "российской угрозе"
Страны Балтии призвали США не забывать о "российской угрозе" - РИА Новости, 18.10.2021
Страны Балтии призвали США не забывать о "российской угрозе"
МИД Латвии, Литвы и Эстонии призвали США не забывать о якобы "угрозе со стороны России" на фоне нарастающих разногласий Вашингтона и Пекина. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T16:28
2021-10-18T16:28
в мире
литва
сша
латвия
эстония
владимир путин
мид литвы
мид эстонии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593886983_0:107:3057:1827_1920x0_80_0_0_74cdca7f1faa41bc870f3d33ece7917f.jpg
ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. МИД Латвии, Литвы и Эстонии призвали США не забывать о якобы "угрозе со стороны России" на фоне нарастающих разногласий Вашингтона и Пекина.Министры иностранных дел Латвии и Эстонии, а также заместитель министра иностранных дел Литвы в интервью американскому изданию Newsweek заявили, что США и их союзники по НАТО должны проявлять бдительность в отношении предполагаемых вызовов со стороны РФ и КНР."Я правда надеюсь, что нынешняя администрация США и страны ЕС не забудут о вызовах, которые представляет Россия… Решая проблемы с одной стороны, давайте не забывать о другой. Иначе как-то утром мы проснемся с очень неприятным сюрпризом и потом снова будем пытаться понять, кто это упустил", - заявил изданию глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.Ринкевич также назвал "наивным" мнение людей, которые считают, что "нужно больше связей с Россией, чтобы сбалансировать влияние Китая"."Россия представляет коротко- или среднесрочную угрозу, которая чрезвычайно важна. Но систематические вызовы нашему демократическому способу жизни, которые исходят со стороны Китая, это то, что нельзя игнорировать", - присоединился к нему заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
https://ria.ru/20211018/nato-1755050641.html
https://ria.ru/20211011/gaz-1754048152.html
литва
сша
латвия
эстония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593886983_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_bbd50a7ba26c5188f2446b38696f4942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, литва, сша, латвия, эстония, владимир путин, мид литвы, мид эстонии, нато, мид латвии, эдгар ринкевич, россия
16:28 18.10.2021
 
Страны Балтии призвали США не забывать о "российской угрозе"

МИД Латвии, Литвы и Эстонии призвали США не забывать об "угрозе со стороны России"

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. МИД Латвии, Литвы и Эстонии призвали США не забывать о якобы "угрозе со стороны России" на фоне нарастающих разногласий Вашингтона и Пекина.
Министры иностранных дел Латвии и Эстонии, а также заместитель министра иностранных дел Литвы в интервью американскому изданию Newsweek заявили, что США и их союзники по НАТО должны проявлять бдительность в отношении предполагаемых вызовов со стороны РФ и КНР.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
Вчера, 15:27
В МИД рассказали, зачем в НАТО раздувают "российскую угрозу"
"Я правда надеюсь, что нынешняя администрация США и страны ЕС не забудут о вызовах, которые представляет Россия… Решая проблемы с одной стороны, давайте не забывать о другой. Иначе как-то утром мы проснемся с очень неприятным сюрпризом и потом снова будем пытаться понять, кто это упустил", - заявил изданию глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.
Ринкевич также назвал "наивным" мнение людей, которые считают, что "нужно больше связей с Россией, чтобы сбалансировать влияние Китая".
"Россия представляет коротко- или среднесрочную угрозу, которая чрезвычайно важна. Но систематические вызовы нашему демократическому способу жизни, которые исходят со стороны Китая, это то, что нельзя игнорировать", - присоединился к нему заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
Объект газопровода Ямал – Европа в городе Цеханув в Польше - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 16:06
"Европа проиграла": британцы высказались о "российской угрозе" из-за газа
 
В миреЛитваСШАЛатвияЭстонияВладимир ПутинМИД ЛитвыМИД ЭстонииНАТОМИД ЛатвииЭдгар РинкевичРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07Опрос показал, на какую сумму россияне чаще всего берут кредиты
04:56Япония сообщила о возможном запуске КНДР баллистической ракеты
04:51Эрдоган раскритиковал "горстку" победителей во Второй мировой войне
04:42В пяти районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур
04:34КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря, передает Ренхап
04:25Диетолог назвала идеальные продукты для ужина
04:19Специалист научила, как удалить личное фото из чужих соцсетей
04:14Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
04:14Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему"
04:09На Украине рассказали о "троянском коне" против "Северного потока — 2"
04:03Венесуэльский политик назвал экстрадицию Сааба в США давлением на Мадуро
03:38СМИ сообщили об убийстве в Коста-Рике на ферме американца шести человек
03:37В России испытали автономную группу ударных роботов, сообщил источник
03:19В "Росатоме" рассказали, как первыми в мире нашли решение важной задачи
03:18Юрист рассказал, как правильно оспорить штраф с видеокамеры
03:15Врач перечислила помогающие снять стресс продукты
03:07На Камчатке расширили перечень сфер, где введена обязательная вакцинация
03:00Ученые рассказали, почему банки "зеленеют" и чем это грозит
03:00Юристы рассказали, за что владельцам квартир грозят серьезные штрафы
02:58Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС
Лента новостейМолния