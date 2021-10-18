https://ria.ru/20211018/ugroza-1755064273.html

Страны Балтии призвали США не забывать о "российской угрозе"

Страны Балтии призвали США не забывать о "российской угрозе" - РИА Новости, 18.10.2021

Страны Балтии призвали США не забывать о "российской угрозе"

МИД Латвии, Литвы и Эстонии призвали США не забывать о якобы "угрозе со стороны России" на фоне нарастающих разногласий Вашингтона и Пекина. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T16:28

2021-10-18T16:28

2021-10-18T16:28

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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. МИД Латвии, Литвы и Эстонии призвали США не забывать о якобы "угрозе со стороны России" на фоне нарастающих разногласий Вашингтона и Пекина.Министры иностранных дел Латвии и Эстонии, а также заместитель министра иностранных дел Литвы в интервью американскому изданию Newsweek заявили, что США и их союзники по НАТО должны проявлять бдительность в отношении предполагаемых вызовов со стороны РФ и КНР."Я правда надеюсь, что нынешняя администрация США и страны ЕС не забудут о вызовах, которые представляет Россия… Решая проблемы с одной стороны, давайте не забывать о другой. Иначе как-то утром мы проснемся с очень неприятным сюрпризом и потом снова будем пытаться понять, кто это упустил", - заявил изданию глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.Ринкевич также назвал "наивным" мнение людей, которые считают, что "нужно больше связей с Россией, чтобы сбалансировать влияние Китая"."Россия представляет коротко- или среднесрочную угрозу, которая чрезвычайно важна. Но систематические вызовы нашему демократическому способу жизни, которые исходят со стороны Китая, это то, что нельзя игнорировать", - присоединился к нему заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".

https://ria.ru/20211018/nato-1755050641.html

https://ria.ru/20211011/gaz-1754048152.html

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