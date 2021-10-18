https://ria.ru/20211018/ucheniya-1755053302.html
В Крыму прошли учения Черноморского флота
В Крыму прошли учения Черноморского флота - РИА Новости, 18.10.2021
В Крыму прошли учения Черноморского флота
Учения с участием более чем 40 кораблей и катеров Черноморского флота прошли на юге России, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T15:38
2021-10-18T15:38
2021-10-18T15:38
безопасность
южный военный округ
александр дворников
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572450684_0:101:3283:1948_1920x0_80_0_0_591adb664d294f4f516ba34ccede2bb5.jpg
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Учения с участием более чем 40 кораблей и катеров Черноморского флота прошли на юге России, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ."Экипажи более 40 кораблей и катеров Черноморского флота (ЧФ) приняли участие в масштабном двустороннем учении с войсками (силами) Южного военного округа на полигоне Опук в Крыму", - говорится в сообщении.В рамках учения береговые войска вели противодиверсионную оборону побережья, боролись с морскими штурмовыми группами и корабельными силами десанта.Чтобы дать возможность высадиться на побережье десанту, крейсер "Москва", фрегат "Адмирал Григорович", малый ракетный корабль "Ингушетия" и ракетные корабли "Набережные Челны" и "Р-60" подавили береговую оборону неуправляемыми реактивными снарядами и корабельной артиллерией. Самолеты оперативно-тактической и морской авиации флота в это время нанесли авиаудары по позициям "противника".Высадка десанта морской пехоты с техникой производилась из больших десантных кораблей "Саратов", "Новочеркасск" и "Цезарь Куников". Военные проконтролировали поражение целей с помощью беспилотников "Форпост" и "Орлан-10".Учение прошло в рамках контрольной проверки войск (сил) Южного военного округа, которой руководит командующий ЮВО генерал армии Александр Дворников.
https://ria.ru/20211018/ucheniya-1755021031.html
https://ria.ru/20211018/ucheniya-1754963422.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572450684_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_88909c78273850d5c9f649a2ababfd75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, южный военный округ, александр дворников, россия
В Крыму прошли учения Черноморского флота
В Крыму прошли учения с участием более 40 кораблей и катеров Черноморского флота
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости.
Учения с участием более чем 40 кораблей и катеров Черноморского флота прошли на юге России
, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
"Экипажи более 40 кораблей и катеров Черноморского флота (ЧФ) приняли участие в масштабном двустороннем учении с войсками (силами) Южного военного округа на полигоне Опук в Крыму", - говорится в сообщении.
В рамках учения береговые войска вели противодиверсионную оборону побережья, боролись с морскими штурмовыми группами и корабельными силами десанта.
Чтобы дать возможность высадиться на побережье десанту, крейсер "Москва", фрегат "Адмирал Григорович", малый ракетный корабль "Ингушетия" и ракетные корабли "Набережные Челны" и "Р-60" подавили береговую оборону неуправляемыми реактивными снарядами и корабельной артиллерией. Самолеты оперативно-тактической и морской авиации флота в это время нанесли авиаудары по позициям "противника".
Высадка десанта морской пехоты с техникой производилась из больших десантных кораблей "Саратов", "Новочеркасск" и "Цезарь Куников". Военные проконтролировали поражение целей с помощью беспилотников "Форпост" и "Орлан-10".
Учение прошло в рамках контрольной проверки войск (сил) Южного военного округа, которой руководит командующий ЮВО
генерал армии Александр Дворников
.