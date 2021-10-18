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Россия и Сербия завершили совместное учение "Славянский щит"
Россия и Сербия завершили совместное учение "Славянский щит" - РИА Новости, 18.10.2021
Россия и Сербия завершили совместное учение "Славянский щит"
Российские и сербские военные завершили совместное учение по противовоздушной обороне "Славянский щит-2021", сообщили в департаменте информации и массовых... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T13:16
2021-10-18T13:23
безопасность
белград (город)
сербия
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российские и сербские военные завершили совместное учение по противовоздушной обороне "Славянский щит-2021", сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."На сербской авиабазе "Батайница" прошла торжественная церемония закрытия совместного учения по противовоздушной обороне "Славянский щит-2021". В нем приняли участие подразделения Вооруженных сил России и Сербии, оснащенные зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь", - говорится в сообщении.На совместном учении смешанная группировка ПВО несла боевое дежурство и вела противовоздушную оборону Белграда, авиабазы Батайница и центрального промышленного района Сербии."В ходе несения боевого дежурства подразделения совместной группировки ПВО в сложной помеховой обстановке успешно отразили массированный авиационный удар условного противника, уничтожив учебными пусками зенитных ракетных комплексов все воздушные цели", - напомнили в департаменте.В совместном учении принимали участие подразделения России и Сербии, оснащенные зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь", а также сербским зенитным ракетным комплексом "Нева-М1Т". В ходе учения "Славянский щит-2021" отрабатывались вопросы взаимодействия и совместного боевого применения подразделений ПВО Воздушно-космических сил РФ и военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Сербии. При отражении массированного авиаудара условного противника подразделения 17 раз приводились в боевую готовность, обнаружили и уничтожили более 40 воздушных целей.
https://ria.ru/20211013/pantsir-s-1754433222.html
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безопасность, белград (город), сербия, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
13:16 18.10.2021 (обновлено: 13:23 18.10.2021)
 
Россия и Сербия завершили совместное учение "Славянский щит"

Совместная группировка ПВО России и Сербии успешно отразила авиаудар условного противника

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российские и сербские военные завершили совместное учение по противовоздушной обороне "Славянский щит-2021", сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"На сербской авиабазе "Батайница" прошла торжественная церемония закрытия совместного учения по противовоздушной обороне "Славянский щит-2021". В нем приняли участие подразделения Вооруженных сил России и Сербии, оснащенные зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь", - говорится в сообщении.
На совместном учении смешанная группировка ПВО несла боевое дежурство и вела противовоздушную оборону Белграда, авиабазы Батайница и центрального промышленного района Сербии.
"В ходе несения боевого дежурства подразделения совместной группировки ПВО в сложной помеховой обстановке успешно отразили массированный авиационный удар условного противника, уничтожив учебными пусками зенитных ракетных комплексов все воздушные цели", - напомнили в департаменте.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С на антитеррористических учениях стран – членов ШОС Мирная миссия – 2021 на полигоне Донгузский в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 18:10
Батарею комплексов "Панцирь-С" перебросили в Сербию для учений
В совместном учении принимали участие подразделения России и Сербии, оснащенные зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь", а также сербским зенитным ракетным комплексом "Нева-М1Т". В ходе учения "Славянский щит-2021" отрабатывались вопросы взаимодействия и совместного боевого применения подразделений ПВО Воздушно-космических сил РФ и военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Сербии. При отражении массированного авиаудара условного противника подразделения 17 раз приводились в боевую готовность, обнаружили и уничтожили более 40 воздушных целей.
 
БезопасностьБелград (город)СербияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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