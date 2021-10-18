https://ria.ru/20211018/ucheniya-1755021031.html

Россия и Сербия завершили совместное учение "Славянский щит"

Россия и Сербия завершили совместное учение "Славянский щит" - РИА Новости, 18.10.2021

Россия и Сербия завершили совместное учение "Славянский щит"

Российские и сербские военные завершили совместное учение по противовоздушной обороне "Славянский щит-2021", сообщили в департаменте информации и массовых... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T13:16

2021-10-18T13:16

2021-10-18T13:23

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сербия

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российские и сербские военные завершили совместное учение по противовоздушной обороне "Славянский щит-2021", сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."На сербской авиабазе "Батайница" прошла торжественная церемония закрытия совместного учения по противовоздушной обороне "Славянский щит-2021". В нем приняли участие подразделения Вооруженных сил России и Сербии, оснащенные зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь", - говорится в сообщении.На совместном учении смешанная группировка ПВО несла боевое дежурство и вела противовоздушную оборону Белграда, авиабазы Батайница и центрального промышленного района Сербии."В ходе несения боевого дежурства подразделения совместной группировки ПВО в сложной помеховой обстановке успешно отразили массированный авиационный удар условного противника, уничтожив учебными пусками зенитных ракетных комплексов все воздушные цели", - напомнили в департаменте.В совместном учении принимали участие подразделения России и Сербии, оснащенные зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь", а также сербским зенитным ракетным комплексом "Нева-М1Т". В ходе учения "Славянский щит-2021" отрабатывались вопросы взаимодействия и совместного боевого применения подразделений ПВО Воздушно-космических сил РФ и военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Сербии. При отражении массированного авиаудара условного противника подразделения 17 раз приводились в боевую готовность, обнаружили и уничтожили более 40 воздушных целей.

https://ria.ru/20211013/pantsir-s-1754433222.html

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безопасность, белград (город), сербия, министерство обороны рф (минобороны рф), россия