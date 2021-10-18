https://ria.ru/20211018/uchenik-1755022120.html

Директор рассказала об ученике, устроившем стрельбу в школе под Пермью

Директор рассказала об ученике, устроившем стрельбу в школе под Пермью - РИА Новости, 18.10.2021

Директор рассказала об ученике, устроившем стрельбу в школе под Пермью

Шестиклассник, устроивший стрельбу в школе под Пермью, был спокойным и хорошо учился, рассказала директор Сарсинской школы Галина Зайцева. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T13:20

2021-10-18T13:20

2021-10-18T13:57

происшествия

пермский край

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в пермской школе

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ПЕРМЬ, 18 окт - РИА Новости. Шестиклассник, устроивший стрельбу в школе под Пермью, был спокойным и хорошо учился, рассказала директор Сарсинской школы Галина Зайцева.Ранее краевое ГУ МВД сообщило, что ученик 6 класса произвел два выстрела из оружия в стену и потолок в Сарсинской средней школе в Октябрьском округе Пермского края. Подросток был задержан. При инциденте пострадал один ученик, он получил ссадины. СК возбудил уголовные дела о халатности, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.По данным властей, инцидент прекратила директор школы, она увела ребенка в кабинет, где во время разговора убедила отдать ей оружие."Никаких сомнений ребенок не вызывал. Ребенок спокойный, хорошо учится. Сейчас в школе работают службы, ведут расследование. Выяснят, в чем была причина", - рассказала директор Сарсинской школы Галина Зайцева в видео, опубликованном пресс-службой регионального министерства территориальной безопасности.Руководитель школы отметила, что с мальчиком удалось договориться, чтобы он отдал оружие, благодаря работе учительского коллектива.

https://ria.ru/20211018/roditeli-1755001562.html

https://ria.ru/20211018/rebenok-1754972912.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Директор школы под Пермью рассказала о стрельбе Шестиклассник, устроивший стрельбу в школе под Пермью, был спокойным и хорошо учился, рассказала директор. 2021-10-18T13:20 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в пермской школе