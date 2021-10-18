https://ria.ru/20211018/uchenik-1755022120.html
Директор рассказала об ученике, устроившем стрельбу в школе под Пермью
Директор рассказала об ученике, устроившем стрельбу в школе под Пермью - РИА Новости, 18.10.2021
Директор рассказала об ученике, устроившем стрельбу в школе под Пермью
Шестиклассник, устроивший стрельбу в школе под Пермью, был спокойным и хорошо учился, рассказала директор Сарсинской школы Галина Зайцева. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T13:20
2021-10-18T13:20
2021-10-18T13:57
происшествия
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в пермской школе
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ПЕРМЬ, 18 окт - РИА Новости. Шестиклассник, устроивший стрельбу в школе под Пермью, был спокойным и хорошо учился, рассказала директор Сарсинской школы Галина Зайцева.Ранее краевое ГУ МВД сообщило, что ученик 6 класса произвел два выстрела из оружия в стену и потолок в Сарсинской средней школе в Октябрьском округе Пермского края. Подросток был задержан. При инциденте пострадал один ученик, он получил ссадины. СК возбудил уголовные дела о халатности, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.По данным властей, инцидент прекратила директор школы, она увела ребенка в кабинет, где во время разговора убедила отдать ей оружие."Никаких сомнений ребенок не вызывал. Ребенок спокойный, хорошо учится. Сейчас в школе работают службы, ведут расследование. Выяснят, в чем была причина", - рассказала директор Сарсинской школы Галина Зайцева в видео, опубликованном пресс-службой регионального министерства территориальной безопасности.Руководитель школы отметила, что с мальчиком удалось договориться, чтобы он отдал оружие, благодаря работе учительского коллектива.
https://ria.ru/20211018/roditeli-1755001562.html
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Директор школы под Пермью рассказала о стрельбе
Шестиклассник, устроивший стрельбу в школе под Пермью, был спокойным и хорошо учился, рассказала директор.
2021-10-18T13:20
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PT0M44S
РИА Новости
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происшествия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в пермской школе
13:20 18.10.2021 (обновлено: 13:57 18.10.2021)
Директор рассказала об ученике, устроившем стрельбу в школе под Пермью
Директор Зайцева назвала ученика, устроившего стрельбу в школе под Пермью, спокойным