Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211018/uchenik-1755022120.html
Директор рассказала об ученике, устроившем стрельбу в школе под Пермью
Директор рассказала об ученике, устроившем стрельбу в школе под Пермью - РИА Новости, 18.10.2021
Директор рассказала об ученике, устроившем стрельбу в школе под Пермью
Шестиклассник, устроивший стрельбу в школе под Пермью, был спокойным и хорошо учился, рассказала директор Сарсинской школы Галина Зайцева. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T13:20
2021-10-18T13:57
происшествия
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в пермской школе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755030030_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8b503165c15b60b267e144678855cfe0.jpg
ПЕРМЬ, 18 окт - РИА Новости. Шестиклассник, устроивший стрельбу в школе под Пермью, был спокойным и хорошо учился, рассказала директор Сарсинской школы Галина Зайцева.Ранее краевое ГУ МВД сообщило, что ученик 6 класса произвел два выстрела из оружия в стену и потолок в Сарсинской средней школе в Октябрьском округе Пермского края. Подросток был задержан. При инциденте пострадал один ученик, он получил ссадины. СК возбудил уголовные дела о халатности, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.По данным властей, инцидент прекратила директор школы, она увела ребенка в кабинет, где во время разговора убедила отдать ей оружие."Никаких сомнений ребенок не вызывал. Ребенок спокойный, хорошо учится. Сейчас в школе работают службы, ведут расследование. Выяснят, в чем была причина", - рассказала директор Сарсинской школы Галина Зайцева в видео, опубликованном пресс-службой регионального министерства территориальной безопасности.Руководитель школы отметила, что с мальчиком удалось договориться, чтобы он отдал оружие, благодаря работе учительского коллектива.
https://ria.ru/20211018/roditeli-1755001562.html
https://ria.ru/20211018/rebenok-1754972912.html
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Директор школы под Пермью рассказала о стрельбе
Шестиклассник, устроивший стрельбу в школе под Пермью, был спокойным и хорошо учился, рассказала директор.
2021-10-18T13:20
true
PT0M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755030030_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fc745249fc00480335c9154c067119e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в пермской школе
13:20 18.10.2021 (обновлено: 13:57 18.10.2021)
 
Директор рассказала об ученике, устроившем стрельбу в школе под Пермью

Директор Зайцева назвала ученика, устроившего стрельбу в школе под Пермью, спокойным

Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 18 окт - РИА Новости. Шестиклассник, устроивший стрельбу в школе под Пермью, был спокойным и хорошо учился, рассказала директор Сарсинской школы Галина Зайцева.
Ранее краевое ГУ МВД сообщило, что ученик 6 класса произвел два выстрела из оружия в стену и потолок в Сарсинской средней школе в Октябрьском округе Пермского края. Подросток был задержан. При инциденте пострадал один ученик, он получил ссадины. СК возбудил уголовные дела о халатности, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
Вчера, 11:45
Адвокат: родители ученика могут ответить за его стрельбу в школе под Пермью
По данным властей, инцидент прекратила директор школы, она увела ребенка в кабинет, где во время разговора убедила отдать ей оружие.
"Никаких сомнений ребенок не вызывал. Ребенок спокойный, хорошо учится. Сейчас в школе работают службы, ведут расследование. Выяснят, в чем была причина", - рассказала директор Сарсинской школы Галина Зайцева в видео, опубликованном пресс-службой регионального министерства территориальной безопасности.
Руководитель школы отметила, что с мальчиком удалось договориться, чтобы он отдал оружие, благодаря работе учительского коллектива.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
Вчера, 09:20
При стрельбе в школе под Пермью пострадал один ребенок
 
ПроисшествияПермский крайСледственный комитет России (СК РФ)Стрельба в Пермской школе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07Опрос показал, на какую сумму россияне чаще всего берут кредиты
04:56Япония сообщила о возможном запуске КНДР баллистической ракеты
04:51Эрдоган раскритиковал "горстку" победителей во Второй мировой войне
04:42В пяти районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур
04:34КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря, передает Ренхап
04:25Диетолог назвала идеальные продукты для ужина
04:19Специалист научила, как удалить личное фото из чужих соцсетей
04:14Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
04:14Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему"
04:09На Украине рассказали о "троянском коне" против "Северного потока — 2"
04:03Венесуэльский политик назвал экстрадицию Сааба в США давлением на Мадуро
03:38СМИ сообщили об убийстве в Коста-Рике на ферме американца шести человек
03:37В России испытали автономную группу ударных роботов, сообщил источник
03:19В "Росатоме" рассказали, как первыми в мире нашли решение важной задачи
03:18Юрист рассказал, как правильно оспорить штраф с видеокамеры
03:15Врач перечислила помогающие снять стресс продукты
03:07На Камчатке расширили перечень сфер, где введена обязательная вакцинация
03:00Ученые рассказали, почему банки "зеленеют" и чем это грозит
03:00Юристы рассказали, за что владельцам квартир грозят серьезные штрафы
02:58Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС
Лента новостейМолния