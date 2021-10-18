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Суд оставил в СИЗО обвиняемого в убийстве школьницы в Тюмени
Суд оставил в СИЗО обвиняемого в убийстве школьницы в Тюмени - РИА Новости, 18.10.2021
Суд оставил в СИЗО обвиняемого в убийстве школьницы в Тюмени
Тюменский облсуд отклонил жалобу на продление ареста Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве 8-летней девочки, сообщила объединенная пресс-служба судебной... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T14:04
2021-10-18T14:07
происшествия
тюмень
тюменская область
следственный комитет россии (ск рф)
ирина волк
россия
убийство девочки в тюмени
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ТЮМЕНЬ, 18 окт - РИА Новости. Тюменский облсуд отклонил жалобу на продление ареста Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве 8-летней девочки, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области в своем Telegram-канале.Тюменский районный суд 7 октября продлил Бережному пребывание под стражей до 1 декабря. В апелляция защита просила смягчить меру пресечения на домашний арест."Суд апелляционной инстанции оснований для изменения меры пресечения, исходя из тяжести предъявленного обвинения, данных о личности обвиняемого, не усматривает. Тюменский областной суд постановление Тюменского районного суда… оставил без изменения, жалобу - без удовлетворения", - говорится в сообщении.В Тюмени 8-летняя девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. СК 19 августа объявил, что на берегу озера Оброчное был найден пакет с телом ребенка, а вскоре в качестве подозреваемого был задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной.Эксперты установили совпадение ДНК задержанного с образцами, изъятыми на теле убитой, отмечала официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как сообщал СК РФ, на допросе Бережной признался, что утром того дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил. Чтобы скрыть преступление, Бережной спрятал коробку с телом в труднодоступном месте на берегу озера, где его впоследствии и нашли.
https://ria.ru/20210909/ubiystvo-1749295790.html
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происшествия, тюмень, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф), ирина волк, россия, убийство девочки в тюмени
14:04 18.10.2021 (обновлено: 14:07 18.10.2021)
 
Суд оставил в СИЗО обвиняемого в убийстве школьницы в Тюмени

Суд оставил в СИЗО обвиняемого в убийстве восьмилетней школьницы в Тюмени

© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкВиталий Бережной в зале Ленинского суда Тюмени
Виталий Бережной в зале Ленинского суда Тюмени - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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ТЮМЕНЬ, 18 окт - РИА Новости. Тюменский облсуд отклонил жалобу на продление ареста Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве 8-летней девочки, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области в своем Telegram-канале.
Тюменский районный суд 7 октября продлил Бережному пребывание под стражей до 1 декабря. В апелляция защита просила смягчить меру пресечения на домашний арест.
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"Суд апелляционной инстанции оснований для изменения меры пресечения, исходя из тяжести предъявленного обвинения, данных о личности обвиняемого, не усматривает. Тюменский областной суд постановление Тюменского районного суда… оставил без изменения, жалобу - без удовлетворения", - говорится в сообщении.
В Тюмени 8-летняя девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. СК 19 августа объявил, что на берегу озера Оброчное был найден пакет с телом ребенка, а вскоре в качестве подозреваемого был задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной.
Эксперты установили совпадение ДНК задержанного с образцами, изъятыми на теле убитой, отмечала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как сообщал СК РФ, на допросе Бережной признался, что утром того дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил. Чтобы скрыть преступление, Бережной спрятал коробку с телом в труднодоступном месте на берегу озера, где его впоследствии и нашли.
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ПроисшествияТюменьТюменская областьСледственный комитет России (СК РФ)Ирина ВолкРоссияУбийство девочки в Тюмени
 
 
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