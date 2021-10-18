Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20211018/tyumen-1755061560.html
В Тюмени открыли Центр оценки и развития управленческих компетенций
В Тюмени открыли Центр оценки и развития управленческих компетенций - РИА Новости, 18.10.2021
В Тюмени открыли Центр оценки и развития управленческих компетенций
Центр оценки и развития управленческих компетенций АНО "Россия – страна возможностей" открылся в понедельник на базе Института социально-гуманитарных наук... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T16:19
2021-10-18T16:19
тюменская область
александр моор
валерий фальков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155514/77/1555147769_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_0c764f40d516b56d6e2a27dcff6be003.jpg
ТЮМЕНЬ, 18 окт – РИА Новости. Центр оценки и развития управленческих компетенций АНО "Россия – страна возможностей" открылся в понедельник на базе Института социально-гуманитарных наук Тюменского госуниверситета, сообщает пресс-служба губернатора области.Центр станет местом для взаимодействия студентов, работодателей и представителей власти Тюменской области.Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на открытии центра отметил, что деятельность центров даст возможность университетам выпускать специалистов, отвечающих требованиям работодателей, и заложить основы дальнейшего профессионального роста. К 2023 году их должно быть не менее 75. Уже в этом году работа центров компетенций охватит более 100 тысяч российских студентов.Осенью этого года 24 аналогичных центра появятся на базе ведущих университетов в 16 регионах России.Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал Центр оценки и развития управленческих компетенций важным дополнением к той системе образования, которая выстраивается в регионе. "Учитывая динамику развития области, масштабность и вариативность реализуемых проектов, система подготовки кадров для нас важна. Правительство региона поддерживает учебные заведения в их развитии и трансформации. Центр межвузовский, студенты всех наших вузов смогут получить оценку и рекомендации по развитию своих soft skills", – сказал глава региона.
https://ria.ru/20211018/razvyazka-1755016568.html
https://ria.ru/20210929/proizvodstvo-1752286739.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155514/77/1555147769_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_0460db855926f50226c0a7f4dfc4d386.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр моор, валерий фальков
16:19 18.10.2021
 

В Тюмени открыли Центр оценки и развития управленческих компетенций

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГород Тюмень
Город Тюмень - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 18 окт – РИА Новости. Центр оценки и развития управленческих компетенций АНО "Россия – страна возможностей" открылся в понедельник на базе Института социально-гуманитарных наук Тюменского госуниверситета, сообщает пресс-служба губернатора области.
Центр станет местом для взаимодействия студентов, работодателей и представителей власти Тюменской области.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
Вчера, 12:54Тюменская область
В Тюмени открыто движение по новом съезду транспортной развязки
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на открытии центра отметил, что деятельность центров даст возможность университетам выпускать специалистов, отвечающих требованиям работодателей, и заложить основы дальнейшего профессионального роста. К 2023 году их должно быть не менее 75. Уже в этом году работа центров компетенций охватит более 100 тысяч российских студентов.
Осенью этого года 24 аналогичных центра появятся на базе ведущих университетов в 16 регионах России.
Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал Центр оценки и развития управленческих компетенций важным дополнением к той системе образования, которая выстраивается в регионе. "Учитывая динамику развития области, масштабность и вариативность реализуемых проектов, система подготовки кадров для нас важна.
Тюмень с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 12:24Тюменская область
Индекс промпроизводства в Тюменской области за 8 месяцев вырос на 8,5%
Правительство региона поддерживает учебные заведения в их развитии и трансформации. Центр межвузовский, студенты всех наших вузов смогут получить оценку и рекомендации по развитию своих soft skills", – сказал глава региона.
 
Тюменская областьАлександр МоорВалерий Фальков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07Опрос показал, на какую сумму россияне чаще всего берут кредиты
04:56Япония сообщила о возможном запуске КНДР баллистической ракеты
04:51Эрдоган раскритиковал "горстку" победителей во Второй мировой войне
04:42В пяти районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур
04:34КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря, передает Ренхап
04:25Диетолог назвала идеальные продукты для ужина
04:19Специалист научила, как удалить личное фото из чужих соцсетей
04:14Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
04:14Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему"
04:09На Украине рассказали о "троянском коне" против "Северного потока — 2"
04:03Венесуэльский политик назвал экстрадицию Сааба в США давлением на Мадуро
03:38СМИ сообщили об убийстве в Коста-Рике на ферме американца шести человек
03:37В России испытали автономную группу ударных роботов, сообщил источник
03:19В "Росатоме" рассказали, как первыми в мире нашли решение важной задачи
03:18Юрист рассказал, как правильно оспорить штраф с видеокамеры
03:15Врач перечислила помогающие снять стресс продукты
03:07На Камчатке расширили перечень сфер, где введена обязательная вакцинация
03:00Ученые рассказали, почему банки "зеленеют" и чем это грозит
03:00Юристы рассказали, за что владельцам квартир грозят серьезные штрафы
02:58Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС
Лента новостейМолния