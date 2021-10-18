https://ria.ru/20211018/tyumen-1755061560.html

В Тюмени открыли Центр оценки и развития управленческих компетенций

В Тюмени открыли Центр оценки и развития управленческих компетенций - РИА Новости, 18.10.2021

В Тюмени открыли Центр оценки и развития управленческих компетенций

Центр оценки и развития управленческих компетенций АНО "Россия – страна возможностей" открылся в понедельник на базе Института социально-гуманитарных наук... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T16:19

2021-10-18T16:19

2021-10-18T16:19

тюменская область

александр моор

валерий фальков

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ТЮМЕНЬ, 18 окт – РИА Новости. Центр оценки и развития управленческих компетенций АНО "Россия – страна возможностей" открылся в понедельник на базе Института социально-гуманитарных наук Тюменского госуниверситета, сообщает пресс-служба губернатора области.Центр станет местом для взаимодействия студентов, работодателей и представителей власти Тюменской области.Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на открытии центра отметил, что деятельность центров даст возможность университетам выпускать специалистов, отвечающих требованиям работодателей, и заложить основы дальнейшего профессионального роста. К 2023 году их должно быть не менее 75. Уже в этом году работа центров компетенций охватит более 100 тысяч российских студентов.Осенью этого года 24 аналогичных центра появятся на базе ведущих университетов в 16 регионах России.Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал Центр оценки и развития управленческих компетенций важным дополнением к той системе образования, которая выстраивается в регионе. "Учитывая динамику развития области, масштабность и вариативность реализуемых проектов, система подготовки кадров для нас важна. Правительство региона поддерживает учебные заведения в их развитии и трансформации. Центр межвузовский, студенты всех наших вузов смогут получить оценку и рекомендации по развитию своих soft skills", – сказал глава региона.

https://ria.ru/20211018/razvyazka-1755016568.html

https://ria.ru/20210929/proizvodstvo-1752286739.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр моор, валерий фальков