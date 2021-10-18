В Турции допустили закупку российских истребителей
В Турции допустили закупку истребителей Су-35 и Су-57, если США заморозят продажу F-16
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021
Как сообщил ранее РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, Россия готова провести переговоры с турецкой стороной по истребителям Су-35 и Су-57, если Анкара примет решение об их покупке.
"Если процесс (продажа США F-16 и их модернизация – ред.) не принесет результатов, то Турция не останется без альтернатив. Если будет необходимо, то в любой момент может быть открыта тема Су-35 и Су-57. Наша промышленность делает все, чтобы обеспечивать нашу безопасность, и если что-то нужно дополнительное, то мы всегда сможем найти выход", - сказал Демир в эфире телеканала Kanal 7.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы по производству новейших истребителей F-35.
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Ранее США направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы производства новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по производству F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
Ранее Турция брала на себя обязательство купить 100 самолетов F-35. Она также участвовала в производстве более 1 тысячи компонентов для них. Как ранее заявил РИА Новости министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк, Турция продолжает производство этих компонентов, несмотря на то что США исключили ее из этого проекта.
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