https://ria.ru/20211018/turtsiya-1754979792.html

В Турции допустили закупку российских истребителей

В Турции допустили закупку российских истребителей - РИА Новости, 18.10.2021

В Турции допустили закупку российских истребителей

Турция может закупить российские истребители Cу-35 и Су-57, если США заморозят продажу F-16 вслед за F-35, заявил глава управления оборонной промышленности... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T10:10

2021-10-18T10:10

2021-10-18T10:10

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АНКАРА, 18 окт – РИА Новости. Турция может закупить российские истребители Cу-35 и Су-57, если США заморозят продажу F-16 вслед за F-35, заявил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.Как сообщил ранее РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, Россия готова провести переговоры с турецкой стороной по истребителям Су-35 и Су-57, если Анкара примет решение об их покупке."Если процесс (продажа США F-16 и их модернизация – ред.) не принесет результатов, то Турция не останется без альтернатив. Если будет необходимо, то в любой момент может быть открыта тема Су-35 и Су-57. Наша промышленность делает все, чтобы обеспечивать нашу безопасность, и если что-то нужно дополнительное, то мы всегда сможем найти выход", - сказал Демир в эфире телеканала Kanal 7.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы по производству новейших истребителей F-35.Ранее США направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы производства новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по производству F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.Ранее Турция брала на себя обязательство купить 100 самолетов F-35. Она также участвовала в производстве более 1 тысячи компонентов для них. Как ранее заявил РИА Новости министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк, Турция продолжает производство этих компонентов, несмотря на то что США исключили ее из этого проекта.

https://ria.ru/20210317/koshmar-1601682866.html

https://ria.ru/20211008/sekret-1753734785.html

https://ria.ru/20210507/dialog-1731395731.html

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в мире, технологии, сша, турция, су-35, f-35, f-16, исмаил демир, су-57, россия