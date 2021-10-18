https://ria.ru/20211018/tulun-1754989147.html

Суд вынес приговор "тулунскому маньяку"

Суд вынес приговор "тулунскому маньяку" - РИА Новости, 18.10.2021

Суд вынес приговор "тулунскому маньяку"

Суд приговорил жителя Тулуна, насиловавшего и убивавшего женщин, к колонии строгого режима. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T11:00

2021-10-18T11:00

2021-10-18T12:59

происшествия

тулун

иркутская область

иркутский областной суд

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ИРКУТСК, 18 окт — РИА Новости. Суд приговорил жителя Тулуна, насиловавшего и убивавшего женщин, к колонии строгого режима.Ранее сообщалось, что в городе задержали мужчину, который с 2000 по 2019 год совершил там серию преступлений. На начало расследования по делу проходили 11 человек, в том числе несколько несовершеннолетних. Позже следователи установили еще 13 потерпевших. Обвиняемый Павел Шувалов, угрожая ножом, отводил женщин в безлюдные места, где насиловал их и забирал ценные вещи."Приговором Иркутского областного суда мужчина признан виновным. <...> Ему назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на год и десять месяцев с отбыванием в колонии строгого режима", — говорится в сообщении суда.Отмечается, что материалы дела составили 116 томов. По ходатайству обвиняемого оно рассматривалось коллегией из трех судей.

https://ria.ru/20210604/popkov-1735550629.html

тулун

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происшествия, тулун, иркутская область, иркутский областной суд