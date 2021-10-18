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Суд вынес приговор "тулунскому маньяку"
Суд вынес приговор "тулунскому маньяку" - РИА Новости, 18.10.2021
Суд вынес приговор "тулунскому маньяку"
Суд приговорил жителя Тулуна, насиловавшего и убивавшего женщин, к колонии строгого режима. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T11:00
2021-10-18T12:59
происшествия
тулун
иркутская область
иркутский областной суд
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ИРКУТСК, 18 окт — РИА Новости. Суд приговорил жителя Тулуна, насиловавшего и убивавшего женщин, к колонии строгого режима.Ранее сообщалось, что в городе задержали мужчину, который с 2000 по 2019 год совершил там серию преступлений. На начало расследования по делу проходили 11 человек, в том числе несколько несовершеннолетних. Позже следователи установили еще 13 потерпевших. Обвиняемый Павел Шувалов, угрожая ножом, отводил женщин в безлюдные места, где насиловал их и забирал ценные вещи."Приговором Иркутского областного суда мужчина признан виновным. &lt;...&gt; Ему назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на год и десять месяцев с отбыванием в колонии строгого режима", — говорится в сообщении суда.Отмечается, что материалы дела составили 116 томов. По ходатайству обвиняемого оно рассматривалось коллегией из трех судей.
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происшествия, тулун, иркутская область, иркутский областной суд
11:00 18.10.2021 (обновлено: 12:59 18.10.2021)
 
Суд вынес приговор "тулунскому маньяку"

Суд приговорил жителя Тулуна, насиловавшего и убивавшего женщин, к 24 годам колонии

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ИРКУТСК, 18 окт — РИА Новости. Суд приговорил жителя Тулуна, насиловавшего и убивавшего женщин, к колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что в городе задержали мужчину, который с 2000 по 2019 год совершил там серию преступлений. На начало расследования по делу проходили 11 человек, в том числе несколько несовершеннолетних. Позже следователи установили еще 13 потерпевших. Обвиняемый Павел Шувалов, угрожая ножом, отводил женщин в безлюдные места, где насиловал их и забирал ценные вещи.
"Приговором Иркутского областного суда мужчина признан виновным. <...> Ему назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на год и десять месяцев с отбыванием в колонии строгого режима", — говорится в сообщении суда.
Отмечается, что материалы дела составили 116 томов. По ходатайству обвиняемого оно рассматривалось коллегией из трех судей.
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