https://ria.ru/20211018/tsifrovoe-prostranstvo-eaes-1755034944.html

Видеомост о развитии цифрового пространства ЕАЭС

Видеомост о развитии цифрового пространства ЕАЭС - РИА Новости, 18.10.2021

Видеомост о развитии цифрового пространства ЕАЭС

25 октября в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Европа-Азия на тему: "Цифровое пространство ЕАЭС: вызовы и достижения".

2021-10-18T14:17

2021-10-18T14:17

2021-10-18T14:17

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Задать вопросК участию приглашены:- член Коллегии ЕЭК (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Гегам ВАРДАНЯН;- министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут ШАДАЕВ;- министр связи и информатизации Республики Беларусь Константин ШУЛЬГАН;- министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдад МУСИН;- министр высокотехнологической промышленности республики Армения Ваагн ХАЧАТУРЯН;- министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан Шухрат САДИКОВ;- председатель Правления Евразийского банка развития Николай ПОДГУЗОВ;- генеральный директор Российского фонда развития информационных технологий Александр ПАВЛОВ;- президент ИКТ-инфраструктуры компании Huawei Кевин ЧЖАН;- представители министерства цифрового развития Республики Киргизия и министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.Модератор: обозреватель МИА "Россия сегодня", автор специальных проектов о бизнесе в России, лауреат всероссийских конкурсов деловых журналистов Татьяна ГОЛОВАНОВА.Цифровизация – один из самых актуальных вопросов информационной повестки на евразийском пространстве. В условиях, когда мировая экономика все еще находится в нестабильном состоянии, цифровая экономика становится драйвером экономического подъема и устойчивого развития. Формирование цифрового пространства ЕАЭС, цифровых инфраструктур и экосистем при сохранении цифровой суверенности – одна из важнейших задач Евразийского экономического союза.В ходе видеомоста планируется обсудить вызовы и достижения цифровой экономики стран-партнеров на евразийском пространстве, направления взаимовыгодного сотрудничества через цифровое сообщество, вопросы формирования цифровой среды и цифровизации в странах ЕАЭС, поддержки национальной IT-отрасли, а также привлечения инвестиций в развитие цифровых проектов в ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Большое внимание будет уделено обсуждению информационной безопасности в процессе цифровой трансформации экономик и формирования общего цифрового пространства.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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