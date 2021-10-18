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Видеомост о развитии цифрового пространства ЕАЭС
Видеомост о развитии цифрового пространства ЕАЭС - РИА Новости, 18.10.2021
Видеомост о развитии цифрового пространства ЕАЭС
25 октября в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Европа-Азия на тему: "Цифровое пространство ЕАЭС: вызовы и достижения".
2021-10-18T14:17
2021-10-18T14:17
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Задать вопросК участию приглашены:- член Коллегии ЕЭК (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Гегам ВАРДАНЯН;- министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут ШАДАЕВ;- министр связи и информатизации Республики Беларусь Константин ШУЛЬГАН;- министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдад МУСИН;- министр высокотехнологической промышленности республики Армения Ваагн ХАЧАТУРЯН;- министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан Шухрат САДИКОВ;- председатель Правления Евразийского банка развития Николай ПОДГУЗОВ;- генеральный директор Российского фонда развития информационных технологий Александр ПАВЛОВ;- президент ИКТ-инфраструктуры компании Huawei Кевин ЧЖАН;- представители министерства цифрового развития Республики Киргизия и министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.Модератор: обозреватель МИА "Россия сегодня", автор специальных проектов о бизнесе в России, лауреат всероссийских конкурсов деловых журналистов Татьяна ГОЛОВАНОВА.Цифровизация – один из самых актуальных вопросов информационной повестки на евразийском пространстве. В условиях, когда мировая экономика все еще находится в нестабильном состоянии, цифровая экономика становится драйвером экономического подъема и устойчивого развития. Формирование цифрового пространства ЕАЭС, цифровых инфраструктур и экосистем при сохранении цифровой суверенности – одна из важнейших задач Евразийского экономического союза.В ходе видеомоста планируется обсудить вызовы и достижения цифровой экономики стран-партнеров на евразийском пространстве, направления взаимовыгодного сотрудничества через цифровое сообщество, вопросы формирования цифровой среды и цифровизации в странах ЕАЭС, поддержки национальной IT-отрасли, а также привлечения инвестиций в развитие цифровых проектов в ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Большое внимание будет уделено обсуждению информационной безопасности в процессе цифровой трансформации экономик и формирования общего цифрового пространства.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
14:17 18.10.2021
 

Видеомост о развитии цифрового пространства ЕАЭС

Читать ria.ru в
25 октября в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Европа-Азия на тему: "Цифровое пространство ЕАЭС: вызовы и достижения".
Задать вопрос

К участию приглашены:
- член Коллегии ЕЭК (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Гегам ВАРДАНЯН;
- министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут ШАДАЕВ;
- министр связи и информатизации Республики Беларусь Константин ШУЛЬГАН;
- министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдад МУСИН;
- министр высокотехнологической промышленности республики Армения Ваагн ХАЧАТУРЯН;
- министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан Шухрат САДИКОВ;
- председатель Правления Евразийского банка развития Николай ПОДГУЗОВ;
- генеральный директор Российского фонда развития информационных технологий Александр ПАВЛОВ;
- президент ИКТ-инфраструктуры компании Huawei Кевин ЧЖАН;
- представители министерства цифрового развития Республики Киргизия и министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.

Модератор: обозреватель МИА "Россия сегодня", автор специальных проектов о бизнесе в России, лауреат всероссийских конкурсов деловых журналистов Татьяна ГОЛОВАНОВА.

Цифровизация – один из самых актуальных вопросов информационной повестки на евразийском пространстве. В условиях, когда мировая экономика все еще находится в нестабильном состоянии, цифровая экономика становится драйвером экономического подъема и устойчивого развития. Формирование цифрового пространства ЕАЭС, цифровых инфраструктур и экосистем при сохранении цифровой суверенности – одна из важнейших задач Евразийского экономического союза.
В ходе видеомоста планируется обсудить вызовы и достижения цифровой экономики стран-партнеров на евразийском пространстве, направления взаимовыгодного сотрудничества через цифровое сообщество, вопросы формирования цифровой среды и цифровизации в странах ЕАЭС, поддержки национальной IT-отрасли, а также привлечения инвестиций в развитие цифровых проектов в ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Большое внимание будет уделено обсуждению информационной безопасности в процессе цифровой трансформации экономик и формирования общего цифрового пространства.

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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