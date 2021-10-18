15:05 18.10.2021 (обновлено: 15:11 18.10.2021)
Путин обсудит транспортную стратегию на президиуме Госсовета
Путин 19 октября обсудит на президиуме Госсовета транспортную стратегию до 2030 года
© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лидером партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет президиум Госсовета, где обсудит транспортную стратегию до 2030 года с прогнозом до 2035 года, сообщает пресс-служба Кремля.
"Девятнадцатого октября Владимир Путин проведет в режиме видеосвязи заседание президиума Государственного совета, на котором будет рассмотрена транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом до 2035 года", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что стратегия подготовлена в соответствии с национальными целями и стратегическими задачами развития РФ и определяет основные направления транспортной политики. Подчеркивается, что ее обсуждение и разработка велись с участием как органов госвласти федерального и регионального уровней, так и широкого круга представителей бизнеса и профессионального сообщества. Добавляется, что итоговая редакция документа поддержана соответствующей комиссией Госсовета и правительственной комиссией по транспорту.
Как отметили в пресс-службе Кремля, стратегия призвана обеспечить максимальный учет экономических интересов и ожиданий всех субъектов рынка транспортных услуг, прежде всего, прямых пользователей - россиян, проживающих в городах и селах, в удаленных и труднодоступных районах страны.
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