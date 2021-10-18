https://ria.ru/20211018/transport-1755045776.html

Путин обсудит транспортную стратегию на президиуме Госсовета

Путин обсудит транспортную стратегию на президиуме Госсовета - РИА Новости, 18.10.2021

Путин обсудит транспортную стратегию на президиуме Госсовета

Президент России Владимир Путин во вторник проведет президиум Госсовета, где обсудит транспортную стратегию до 2030 года с прогнозом до 2035 года, сообщает... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T15:05

2021-10-18T15:05

2021-10-18T15:11

владимир путин

экономика

транспорт

россия

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет президиум Госсовета, где обсудит транспортную стратегию до 2030 года с прогнозом до 2035 года, сообщает пресс-служба Кремля."Девятнадцатого октября Владимир Путин проведет в режиме видеосвязи заседание президиума Государственного совета, на котором будет рассмотрена транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом до 2035 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что стратегия подготовлена в соответствии с национальными целями и стратегическими задачами развития РФ и определяет основные направления транспортной политики. Подчеркивается, что ее обсуждение и разработка велись с участием как органов госвласти федерального и регионального уровней, так и широкого круга представителей бизнеса и профессионального сообщества. Добавляется, что итоговая редакция документа поддержана соответствующей комиссией Госсовета и правительственной комиссией по транспорту.Как отметили в пресс-службе Кремля, стратегия призвана обеспечить максимальный учет экономических интересов и ожиданий всех субъектов рынка транспортных услуг, прежде всего, прямых пользователей - россиян, проживающих в городах и селах, в удаленных и труднодоступных районах страны.

https://ria.ru/20210827/magistral-1747505411.html

https://ria.ru/20210902/sakhalin-1748374303.html

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владимир путин, экономика, транспорт, россия