Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211018/transport-1755045776.html
Путин обсудит транспортную стратегию на президиуме Госсовета
Путин обсудит транспортную стратегию на президиуме Госсовета - РИА Новости, 18.10.2021
Путин обсудит транспортную стратегию на президиуме Госсовета
Президент России Владимир Путин во вторник проведет президиум Госсовета, где обсудит транспортную стратегию до 2030 года с прогнозом до 2035 года, сообщает... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T15:05
2021-10-18T15:11
владимир путин
экономика
транспорт
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754754081_0:0:2891:1626_1920x0_80_0_0_3f738630d46e2e6e22578b0cda0ec842.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет президиум Госсовета, где обсудит транспортную стратегию до 2030 года с прогнозом до 2035 года, сообщает пресс-служба Кремля."Девятнадцатого октября Владимир Путин проведет в режиме видеосвязи заседание президиума Государственного совета, на котором будет рассмотрена транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом до 2035 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что стратегия подготовлена в соответствии с национальными целями и стратегическими задачами развития РФ и определяет основные направления транспортной политики. Подчеркивается, что ее обсуждение и разработка велись с участием как органов госвласти федерального и регионального уровней, так и широкого круга представителей бизнеса и профессионального сообщества. Добавляется, что итоговая редакция документа поддержана соответствующей комиссией Госсовета и правительственной комиссией по транспорту.Как отметили в пресс-службе Кремля, стратегия призвана обеспечить максимальный учет экономических интересов и ожиданий всех субъектов рынка транспортных услуг, прежде всего, прямых пользователей - россиян, проживающих в городах и селах, в удаленных и труднодоступных районах страны.
https://ria.ru/20210827/magistral-1747505411.html
https://ria.ru/20210902/sakhalin-1748374303.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754754081_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_844e67661705284508f7941d0b681eed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, экономика, транспорт, россия
15:05 18.10.2021 (обновлено: 15:11 18.10.2021)
 
Путин обсудит транспортную стратегию на президиуме Госсовета

Путин 19 октября обсудит на президиуме Госсовета транспортную стратегию до 2030 года

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лидером партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лидером партии Новые люди Алексеем Нечаевым - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет президиум Госсовета, где обсудит транспортную стратегию до 2030 года с прогнозом до 2035 года, сообщает пресс-служба Кремля.
"Девятнадцатого октября Владимир Путин проведет в режиме видеосвязи заседание президиума Государственного совета, на котором будет рассмотрена транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом до 2035 года", - говорится в сообщении.
Вид на Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 13:25
Песков оценил идею вернуться к проекту ВСМ до Нижнего Новгорода
Отмечается, что стратегия подготовлена в соответствии с национальными целями и стратегическими задачами развития РФ и определяет основные направления транспортной политики. Подчеркивается, что ее обсуждение и разработка велись с участием как органов госвласти федерального и регионального уровней, так и широкого круга представителей бизнеса и профессионального сообщества. Добавляется, что итоговая редакция документа поддержана соответствующей комиссией Госсовета и правительственной комиссией по транспорту.
Как отметили в пресс-службе Кремля, стратегия призвана обеспечить максимальный учет экономических интересов и ожиданий всех субъектов рынка транспортных услуг, прежде всего, прямых пользователей - россиян, проживающих в городах и селах, в удаленных и труднодоступных районах страны.
Министр транспорта РФ Виталий Савельев - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 15:08
Минтранс поддержал строительство железнодорожного моста на Сахалин
 
Владимир ПутинЭкономикаТранспортРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07Опрос показал, на какую сумму россияне чаще всего берут кредиты
04:56Япония сообщила о возможном запуске КНДР баллистической ракеты
04:51Эрдоган раскритиковал "горстку" победителей во Второй мировой войне
04:42В пяти районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур
04:34КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря, передает Ренхап
04:25Диетолог назвала идеальные продукты для ужина
04:19Специалист научила, как удалить личное фото из чужих соцсетей
04:14Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
04:14Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему"
04:09На Украине рассказали о "троянском коне" против "Северного потока — 2"
04:03Венесуэльский политик назвал экстрадицию Сааба в США давлением на Мадуро
03:38СМИ сообщили об убийстве в Коста-Рике на ферме американца шести человек
03:37В России испытали автономную группу ударных роботов, сообщил источник
03:19В "Росатоме" рассказали, как первыми в мире нашли решение важной задачи
03:18Юрист рассказал, как правильно оспорить штраф с видеокамеры
03:15Врач перечислила помогающие снять стресс продукты
03:07На Камчатке расширили перечень сфер, где введена обязательная вакцинация
03:00Ученые рассказали, почему банки "зеленеют" и чем это грозит
03:00Юристы рассказали, за что владельцам квартир грозят серьезные штрафы
02:58Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС
Лента новостейМолния