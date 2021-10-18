https://ria.ru/20211018/tramp-1754985544.html

Бывший британский агент признал, что досье на Трампа не совсем достоверно

Бывший британский агент признал, что досье на Трампа не совсем достоверно - РИА Новости, 18.10.2021

Бывший британский агент признал, что досье на Трампа не совсем достоверно

Бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил, составивший досье с компроматом против экс-президента США Дональда Трампа, признал, что представленные им... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T10:40

2021-10-18T10:40

2021-10-18T10:40

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил, составивший досье с компроматом против экс-президента США Дональда Трампа, признал, что представленные им материалы не на 100% достоверны."Я готов признать, что не все в досье на 100% точно", - рассказал Стил журналисту телеканала ABC в документальном фильме о нем, отрывки которого были опубликованы телеканалом.Он, однако, добавил, что по-прежнему отстаивает и придерживается принципов проделанной при сборе досье работы и остается верен источникам и людям, причастным к сбору материалов.Стил составил досье на Трампа в 2016 году. Он по заказу политических противников Трампа подготовил против него компрометирующую информацию для вашингтонской фирмы Fusion GPS. Досье попало в прессу после выборов 2016 года. Газета Telegraph в мае сообщала, что Стил предоставил ФБР второе досье на экс-президента США.В докладе утверждалось, что Россия располагает компроматом на Трампа. Спецслужбы США, которыми на тот момент руководили еще назначенцы Барака Обамы, не стали ни подтверждать, ни опровергать содержание досье и сальные подробности, которыми оно изобиловало. Сам Трамп не раз называл досье фальшивкой, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал досье газетной "уткой".Личность "источников" досье бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила в июле прошлого года раскрыли американские СМИ. По их данным, это был аналитик Игорь Данченко, родившийся в советские времена на Украине и выросший затем в России. После он работал в США, будучи специалистом по России и Евразии. Вторым источником информации СМИ назвали 40-летнюю уроженку Перми Ольгу Галкину. В материале говорилось, что в момент получения заказа летом 2016 года Галкина работала на Кипре в компании XBT Holding российского предпринимателя Алексея Губарева. Кроме того, Галкина якобы "стояла за утверждением", что адвокат Трампа Майкл Коэн летом 2010 встречался в Праге с сотрудниками российской разведки.ФБР в 2016-17 годах при президенте-демократе Обаме вело расследование против Трампа. Следователи пытались выяснить, был ли тогда еще кандидат в президенты в сговоре с российскими властями ради победы на выборах. Позднее этот же вопрос расследовал независимый спецпрокурор Роберт Мюллер, который весной 2019 года пришел к выводу, что доказательств такого сговора нет. Россия и Трамп категорически отрицали обвинения, президент США считает их политически мотивированными. -0-

https://radiosputnik.ria.ru/20210504/tramp-1731062774.html

https://ria.ru/20211008/psaki-1753768869.html

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в мире, сша, великобритания, барак обама, роберт мюллер, дональд трамп, евразия, фбр, россия