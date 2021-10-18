https://ria.ru/20211018/tkachev-1755077978.html
Антон Ткачев заменит Сергея Чудаева во фракции "Новых людей" в Госдуме
Антон Ткачев заменит Сергея Чудаева во фракции "Новых людей" в Госдуме - РИА Новости, 18.10.2021
Антон Ткачев заменит Сергея Чудаева во фракции "Новых людей" в Госдуме
Освободившееся место в думской фракции "Новые люди" займет Антон Ткачев вместо сдавшего мандат депутата Сергея Чудаева, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T17:40
2021-10-18T17:40
2021-10-18T17:40
политика
госдума рф
партия "новые люди"
пермский край
удмуртская республика (удмуртия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749384000_0:0:3211:1807_1920x0_80_0_0_fa2e87720aae16fed94b48d471e222d6.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Освободившееся место в думской фракции "Новые люди" займет Антон Ткачев вместо сдавшего мандат депутата Сергея Чудаева, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции.Согласно электронной базе данных нижней палаты парламента, депутат фракции "Новые люди" Сергей Чудаев написал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Госдумы. Чудаев входил в региональную группу номер 10 от Удмуртии и Пермского края."Депутат Госдумы от партии "Новые люди", член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Чудаев отказался от полномочий и решил сосредоточиться на работе в Удмуртии. Его место в нижней палате парламента займет бывший секретарь Воронежского регионального отделения партии "Новые люди", эксперт в области Big Data Антон Ткачев", - говорится в сообщении.По словам Ткачева, которые приводит пресс-служба, его решение пойти в политику для реализации законодательных инициатив в области "цифры" взвешенное и обдуманное."Уверен, что профильный опыт работы, образование и проектные труды в этой области помогут развернуть "цифру" от инструмента ограничений и контроля граждан в сторону развития и упрощения жизни людей. Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи и экспертное сообщество помогут в реализации этих идей", — отметил он.
https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1755073478.html
пермский край
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749384000_228:0:2957:2047_1920x0_80_0_0_87f6a74b5805b2a60d3ed6891a5e7f84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, партия "новые люди", пермский край, удмуртская республика (удмуртия)
Антон Ткачев заменит Сергея Чудаева во фракции "Новых людей" в Госдуме
Место Сергея Чудаева во фракции "Новых людей" в Госдуме займет Антон Ткачев
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.
Освободившееся место в думской фракции "Новые люди
" займет Антон Ткачев вместо сдавшего мандат депутата Сергея Чудаева, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции.
Согласно электронной базе данных нижней палаты парламента, депутат фракции "Новые люди" Сергей Чудаев написал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Госдумы
. Чудаев входил в региональную группу номер 10 от Удмуртии
и Пермского края
.
"Депутат Госдумы от партии "Новые люди", член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Чудаев отказался от полномочий и решил сосредоточиться на работе в Удмуртии. Его место в нижней палате парламента займет бывший секретарь Воронежского регионального отделения партии "Новые люди", эксперт в области Big Data Антон Ткачев", - говорится в сообщении.
По словам Ткачева, которые приводит пресс-служба, его решение пойти в политику для реализации законодательных инициатив в области "цифры" взвешенное и обдуманное.
"Уверен, что профильный опыт работы, образование и проектные труды в этой области помогут развернуть "цифру" от инструмента ограничений и контроля граждан в сторону развития и упрощения жизни людей. Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи и экспертное сообщество помогут в реализации этих идей", — отметил он.