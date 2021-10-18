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https://ria.ru/20211018/tkachev-1755077978.html
Антон Ткачев заменит Сергея Чудаева во фракции "Новых людей" в Госдуме
Антон Ткачев заменит Сергея Чудаева во фракции "Новых людей" в Госдуме - РИА Новости, 18.10.2021
Антон Ткачев заменит Сергея Чудаева во фракции "Новых людей" в Госдуме
Освободившееся место в думской фракции "Новые люди" займет Антон Ткачев вместо сдавшего мандат депутата Сергея Чудаева, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T17:40
2021-10-18T17:40
политика
госдума рф
партия "новые люди"
пермский край
удмуртская республика (удмуртия)
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Освободившееся место в думской фракции "Новые люди" займет Антон Ткачев вместо сдавшего мандат депутата Сергея Чудаева, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции.Согласно электронной базе данных нижней палаты парламента, депутат фракции "Новые люди" Сергей Чудаев написал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Госдумы. Чудаев входил в региональную группу номер 10 от Удмуртии и Пермского края."Депутат Госдумы от партии "Новые люди", член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Чудаев отказался от полномочий и решил сосредоточиться на работе в Удмуртии. Его место в нижней палате парламента займет бывший секретарь Воронежского регионального отделения партии "Новые люди", эксперт в области Big Data Антон Ткачев", - говорится в сообщении.По словам Ткачева, которые приводит пресс-служба, его решение пойти в политику для реализации законодательных инициатив в области "цифры" взвешенное и обдуманное."Уверен, что профильный опыт работы, образование и проектные труды в этой области помогут развернуть "цифру" от инструмента ограничений и контроля граждан в сторону развития и упрощения жизни людей. Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи и экспертное сообщество помогут в реализации этих идей", — отметил он.
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пермский край
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политика, госдума рф, партия "новые люди", пермский край, удмуртская республика (удмуртия)
17:40 18.10.2021
 
Антон Ткачев заменит Сергея Чудаева во фракции "Новых людей" в Госдуме

Место Сергея Чудаева во фракции "Новых людей" в Госдуме займет Антон Ткачев

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредвыборный съезд партии "Новые Люди" в Москве
Предвыборный съезд партии Новые Люди в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Освободившееся место в думской фракции "Новые люди" займет Антон Ткачев вместо сдавшего мандат депутата Сергея Чудаева, сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции.
Согласно электронной базе данных нижней палаты парламента, депутат фракции "Новые люди" Сергей Чудаев написал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Госдумы. Чудаев входил в региональную группу номер 10 от Удмуртии и Пермского края.
"Депутат Госдумы от партии "Новые люди", член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Чудаев отказался от полномочий и решил сосредоточиться на работе в Удмуртии. Его место в нижней палате парламента займет бывший секретарь Воронежского регионального отделения партии "Новые люди", эксперт в области Big Data Антон Ткачев", - говорится в сообщении.
По словам Ткачева, которые приводит пресс-служба, его решение пойти в политику для реализации законодательных инициатив в области "цифры" взвешенное и обдуманное.
"Уверен, что профильный опыт работы, образование и проектные труды в этой области помогут развернуть "цифру" от инструмента ограничений и контроля граждан в сторону развития и упрощения жизни людей. Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи и экспертное сообщество помогут в реализации этих идей", — отметил он.
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