Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211018/testirovanie-1754981540.html
В Москве открыли 30 новых пунктов экспресс-тестирования на коронавирус
В Москве открыли 30 новых пунктов экспресс-тестирования на коронавирус - РИА Новости, 18.10.2021
В Москве открыли 30 новых пунктов экспресс-тестирования на коронавирус
Тридцать новых точек бесплатного экспресс-тестирования на COVID заработали в Москве, впервые некоторые из них разместятся на транспортно-пересадочных узлах,... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T10:21
2021-10-18T11:38
распространение коронавируса
общество
москва
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
анастасия ракова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754034183_0:45:3116:1798_1920x0_80_0_0_6013b2f2739b12b1c89bce3ca2f59948.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Тридцать новых точек бесплатного экспресс-тестирования на COVID заработали в Москве, впервые некоторые из них разместятся на транспортно-пересадочных узлах, сообщила журналистам вице-мэр столицы и руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова."Мы расширяем сеть пунктов бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19, теперь по всему городу будет работать 50 точек. C сегодняшнего дня помимо тех 20, что уже работают в центрах госуслуг "Мои документы", популярных общественных местах и торговых центрах, мы открываем еще 30: в 13 МФЦ, 10 торговых центрах и в семи транспортно-пересадочных узлах. Мы впервые задействуем ТПУ - это точки с высокой ежедневной проходимостью, поэтому пройти там экспресс-диагностику будет удобно для большого количества жителей. Сдать экспресс-тест они смогут, например, по пути с работы", - сообщила Ракова.Как отмечается в Telegram-канале столичного департамента транспорта, сдать экспресс-тест на COVID-19 можно ежедневно с 9 до 21 часов в семи ТПУ: "Площадь Гагарина", "Лужники", "Зорге", "Локомотив", "Измайлово", "Нижегородская", "Панфиловская".Уточняется, что места для тестирования обустроены в стороне от основного пассажиропотока с учетом требований безопасности, большое пространство позволило сделать процедуру удобной для пассажиров, зоны прохождения тестирования разделены и изолированы. Нужен только паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС, если он есть."Мэр Москвы дал распоряжение организовать пункты бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19. Сегодня совместно с департаментом здравоохранения запустили такие пункты на семи популярных транспортно-пересадочных узлах. Ситуация с вирусом напряженная, поэтому обязательно нужно продолжать носить маски в городском транспорте. Мы также продолжаем в усиленном режиме дезинфицировать все поверхности, с которыми соприкасаются пассажиры, инфраструктуру и подвижной состав", — цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.Более 20 тысяч москвичей прошли экспресс-тестирование на COVID-19 в ТЦ и МФЦ, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."В условиях роста заболеваемости очень важно вовремя выявлять новые случаи и на самом раннем этапе прерывать цепочки распространения вируса. Мы видим интерес со стороны жителей – экспресс-тесты в МФЦ и торговых центрах прошли уже более 20 тысяч москвичей",- сообщила Ракова.По ее словам, такая экспресс-диагностика помогает людям, которые переживают, что могут заболеть или которым в целом интересна периодическая диагностика, чтобы снять сомнения о наличии или отсутствии заболевания.Она подчеркнула, что положительный результат экспресс-теста не будет являться подтверждением заболевания. При этом у человека для дополнительной диагностики сразу на месте без очередей и предварительной записи бесплатно возьмут мазок на ПЦР-исследование. В течение 1-2 дней он получит результат, и только в случае, если он окажется положительным, диагноз будет считаться подтвержденным, на дом направят врача, и начнется лечение. Результат ПЦР придет по СМС, а также отобразится в электронной медицинской карте.
https://ria.ru/20211013/testirovanie-1754323467.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754034183_507:0:3116:1957_1920x0_80_0_0_d03a5194fb8b92f7f863e445c9f03772.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, анастасия ракова
10:21 18.10.2021 (обновлено: 11:38 18.10.2021)
 
В Москве открыли 30 новых пунктов экспресс-тестирования на коронавирус

В Москве заработали 30 новых пунктов бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19 в ГУМе
Медицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19 в ГУМе - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Тридцать новых точек бесплатного экспресс-тестирования на COVID заработали в Москве, впервые некоторые из них разместятся на транспортно-пересадочных узлах, сообщила журналистам вице-мэр столицы и руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова.
"Мы расширяем сеть пунктов бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19, теперь по всему городу будет работать 50 точек. C сегодняшнего дня помимо тех 20, что уже работают в центрах госуслуг "Мои документы", популярных общественных местах и торговых центрах, мы открываем еще 30: в 13 МФЦ, 10 торговых центрах и в семи транспортно-пересадочных узлах. Мы впервые задействуем ТПУ - это точки с высокой ежедневной проходимостью, поэтому пройти там экспресс-диагностику будет удобно для большого количества жителей. Сдать экспресс-тест они смогут, например, по пути с работы", - сообщила Ракова.
Как отмечается в Telegram-канале столичного департамента транспорта, сдать экспресс-тест на COVID-19 можно ежедневно с 9 до 21 часов в семи ТПУ: "Площадь Гагарина", "Лужники", "Зорге", "Локомотив", "Измайлово", "Нижегородская", "Панфиловская".
Уточняется, что места для тестирования обустроены в стороне от основного пассажиропотока с учетом требований безопасности, большое пространство позволило сделать процедуру удобной для пассажиров, зоны прохождения тестирования разделены и изолированы. Нужен только паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС, если он есть.
"Мэр Москвы дал распоряжение организовать пункты бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19. Сегодня совместно с департаментом здравоохранения запустили такие пункты на семи популярных транспортно-пересадочных узлах. Ситуация с вирусом напряженная, поэтому обязательно нужно продолжать носить маски в городском транспорте. Мы также продолжаем в усиленном режиме дезинфицировать все поверхности, с которыми соприкасаются пассажиры, инфраструктуру и подвижной состав", — цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Более 20 тысяч москвичей прошли экспресс-тестирование на COVID-19 в ТЦ и МФЦ, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В условиях роста заболеваемости очень важно вовремя выявлять новые случаи и на самом раннем этапе прерывать цепочки распространения вируса. Мы видим интерес со стороны жителей – экспресс-тесты в МФЦ и торговых центрах прошли уже более 20 тысяч москвичей",- сообщила Ракова.
По ее словам, такая экспресс-диагностика помогает людям, которые переживают, что могут заболеть или которым в целом интересна периодическая диагностика, чтобы снять сомнения о наличии или отсутствии заболевания.
Она подчеркнула, что положительный результат экспресс-теста не будет являться подтверждением заболевания. При этом у человека для дополнительной диагностики сразу на месте без очередей и предварительной записи бесплатно возьмут мазок на ПЦР-исследование. В течение 1-2 дней он получит результат, и только в случае, если он окажется положительным, диагноз будет считаться подтвержденным, на дом направят врача, и начнется лечение. Результат ПЦР придет по СМС, а также отобразится в электронной медицинской карте.
Медицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 10:20Распространение коронавируса
Оперштаб Москвы рассказал об экспресс-тестировании на COVID-19 в школах
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоАнастасия Ракова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07Опрос показал, на какую сумму россияне чаще всего берут кредиты
04:56Япония сообщила о возможном запуске КНДР баллистической ракеты
04:51Эрдоган раскритиковал "горстку" победителей во Второй мировой войне
04:42В пяти районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур
04:34КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря, передает Ренхап
04:25Диетолог назвала идеальные продукты для ужина
04:19Специалист научила, как удалить личное фото из чужих соцсетей
04:14Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
04:14Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему"
04:09На Украине рассказали о "троянском коне" против "Северного потока — 2"
04:03Венесуэльский политик назвал экстрадицию Сааба в США давлением на Мадуро
03:38СМИ сообщили об убийстве в Коста-Рике на ферме американца шести человек
03:37В России испытали автономную группу ударных роботов, сообщил источник
03:19В "Росатоме" рассказали, как первыми в мире нашли решение важной задачи
03:18Юрист рассказал, как правильно оспорить штраф с видеокамеры
03:15Врач перечислила помогающие снять стресс продукты
03:07На Камчатке расширили перечень сфер, где введена обязательная вакцинация
03:00Ученые рассказали, почему банки "зеленеют" и чем это грозит
03:00Юристы рассказали, за что владельцам квартир грозят серьезные штрафы
02:58Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС
Лента новостейМолния