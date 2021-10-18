https://ria.ru/20211018/testirovanie-1754981540.html
В Москве открыли 30 новых пунктов экспресс-тестирования на коронавирус
В Москве открыли 30 новых пунктов экспресс-тестирования на коронавирус - РИА Новости, 18.10.2021
В Москве открыли 30 новых пунктов экспресс-тестирования на коронавирус
Тридцать новых точек бесплатного экспресс-тестирования на COVID заработали в Москве, впервые некоторые из них разместятся на транспортно-пересадочных узлах,... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T10:21
2021-10-18T10:21
2021-10-18T11:38
распространение коронавируса
общество
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здоровье - общество
анастасия ракова
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Тридцать новых точек бесплатного экспресс-тестирования на COVID заработали в Москве, впервые некоторые из них разместятся на транспортно-пересадочных узлах, сообщила журналистам вице-мэр столицы и руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова."Мы расширяем сеть пунктов бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19, теперь по всему городу будет работать 50 точек. C сегодняшнего дня помимо тех 20, что уже работают в центрах госуслуг "Мои документы", популярных общественных местах и торговых центрах, мы открываем еще 30: в 13 МФЦ, 10 торговых центрах и в семи транспортно-пересадочных узлах. Мы впервые задействуем ТПУ - это точки с высокой ежедневной проходимостью, поэтому пройти там экспресс-диагностику будет удобно для большого количества жителей. Сдать экспресс-тест они смогут, например, по пути с работы", - сообщила Ракова.Как отмечается в Telegram-канале столичного департамента транспорта, сдать экспресс-тест на COVID-19 можно ежедневно с 9 до 21 часов в семи ТПУ: "Площадь Гагарина", "Лужники", "Зорге", "Локомотив", "Измайлово", "Нижегородская", "Панфиловская".Уточняется, что места для тестирования обустроены в стороне от основного пассажиропотока с учетом требований безопасности, большое пространство позволило сделать процедуру удобной для пассажиров, зоны прохождения тестирования разделены и изолированы. Нужен только паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС, если он есть."Мэр Москвы дал распоряжение организовать пункты бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19. Сегодня совместно с департаментом здравоохранения запустили такие пункты на семи популярных транспортно-пересадочных узлах. Ситуация с вирусом напряженная, поэтому обязательно нужно продолжать носить маски в городском транспорте. Мы также продолжаем в усиленном режиме дезинфицировать все поверхности, с которыми соприкасаются пассажиры, инфраструктуру и подвижной состав", — цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.Более 20 тысяч москвичей прошли экспресс-тестирование на COVID-19 в ТЦ и МФЦ, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."В условиях роста заболеваемости очень важно вовремя выявлять новые случаи и на самом раннем этапе прерывать цепочки распространения вируса. Мы видим интерес со стороны жителей – экспресс-тесты в МФЦ и торговых центрах прошли уже более 20 тысяч москвичей",- сообщила Ракова.По ее словам, такая экспресс-диагностика помогает людям, которые переживают, что могут заболеть или которым в целом интересна периодическая диагностика, чтобы снять сомнения о наличии или отсутствии заболевания.Она подчеркнула, что положительный результат экспресс-теста не будет являться подтверждением заболевания. При этом у человека для дополнительной диагностики сразу на месте без очередей и предварительной записи бесплатно возьмут мазок на ПЦР-исследование. В течение 1-2 дней он получит результат, и только в случае, если он окажется положительным, диагноз будет считаться подтвержденным, на дом направят врача, и начнется лечение. Результат ПЦР придет по СМС, а также отобразится в электронной медицинской карте.
https://ria.ru/20211013/testirovanie-1754323467.html
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РИА Новости
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общество, москва, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, анастасия ракова
10:21 18.10.2021 (обновлено: 11:38 18.10.2021)
В Москве открыли 30 новых пунктов экспресс-тестирования на коронавирус
В Москве заработали 30 новых пунктов бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Тридцать новых точек бесплатного экспресс-тестирования на COVID заработали в Москве, впервые некоторые из них разместятся на транспортно-пересадочных узлах, сообщила журналистам вице-мэр столицы и руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова.
"Мы расширяем сеть пунктов бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19, теперь по всему городу будет работать 50 точек. C сегодняшнего дня помимо тех 20, что уже работают в центрах госуслуг "Мои документы", популярных общественных местах и торговых центрах, мы открываем еще 30: в 13 МФЦ, 10 торговых центрах и в семи транспортно-пересадочных узлах. Мы впервые задействуем ТПУ - это точки с высокой ежедневной проходимостью, поэтому пройти там экспресс-диагностику будет удобно для большого количества жителей. Сдать экспресс-тест они смогут, например, по пути с работы", - сообщила Ракова.
Как отмечается в Telegram-канале
столичного департамента транспорта, сдать экспресс-тест на COVID-19 можно ежедневно с 9 до 21 часов в семи ТПУ: "Площадь Гагарина", "Лужники", "Зорге", "Локомотив", "Измайлово", "Нижегородская", "Панфиловская".
Уточняется, что места для тестирования обустроены в стороне от основного пассажиропотока с учетом требований безопасности, большое пространство позволило сделать процедуру удобной для пассажиров, зоны прохождения тестирования разделены и изолированы. Нужен только паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС, если он есть.
"Мэр Москвы дал распоряжение организовать пункты бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19. Сегодня совместно с департаментом здравоохранения запустили такие пункты на семи популярных транспортно-пересадочных узлах. Ситуация с вирусом напряженная, поэтому обязательно нужно продолжать носить маски в городском транспорте. Мы также продолжаем в усиленном режиме дезинфицировать все поверхности, с которыми соприкасаются пассажиры, инфраструктуру и подвижной состав", — цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Более 20 тысяч москвичей прошли экспресс-тестирование на COVID-19 в ТЦ и МФЦ, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В условиях роста заболеваемости очень важно вовремя выявлять новые случаи и на самом раннем этапе прерывать цепочки распространения вируса. Мы видим интерес со стороны жителей – экспресс-тесты в МФЦ и торговых центрах прошли уже более 20 тысяч москвичей",- сообщила Ракова.
По ее словам, такая экспресс-диагностика помогает людям, которые переживают, что могут заболеть или которым в целом интересна периодическая диагностика, чтобы снять сомнения о наличии или отсутствии заболевания.
Она подчеркнула, что положительный результат экспресс-теста не будет являться подтверждением заболевания. При этом у человека для дополнительной диагностики сразу на месте без очередей и предварительной записи бесплатно возьмут мазок на ПЦР-исследование. В течение 1-2 дней он получит результат, и только в случае, если он окажется положительным, диагноз будет считаться подтвержденным, на дом направят врача, и начнется лечение. Результат ПЦР придет по СМС, а также отобразится в электронной медицинской карте.