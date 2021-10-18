https://ria.ru/20211018/sudan-1755040151.html

Лавров прокомментировал ситуацию в Судане

Лавров прокомментировал ситуацию в Судане - РИА Новости, 18.10.2021

Лавров прокомментировал ситуацию в Судане

Важно не допустить возникновения нового очага конфликта в Африке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию в Судане. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T14:40

2021-10-18T14:40

2021-10-18T14:49

африка

судан

сергей лавров

в мире

гвинея-бисау

россия

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Важно не допустить возникновения нового очага конфликта в Африке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию в Судане."Мы исходим из того, что необходимо прекратить любое вмешательство во внутренние дела этой страны… Мы исходим из того, что суданский народ должен сам определять свою судьбу. Это наш фундаментальный принцип. Рассчитываем, что все, кто сейчас пытаются этому принципу противостоять, все-таки осознают свою ответственность за то чтобы не допустить еще одного серьезного очага конфликта, очага дестабилизации на многострадальном африканском континенте", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Гвинеи-Бисау Сузи Карлой Барбозой.

https://ria.ru/20211018/sudan-1754954808.html

африка

судан

гвинея-бисау

россия

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2021

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африка, судан, сергей лавров, в мире, гвинея-бисау, россия