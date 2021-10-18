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Лавров прокомментировал ситуацию в Судане
Лавров прокомментировал ситуацию в Судане - РИА Новости, 18.10.2021
Лавров прокомментировал ситуацию в Судане
Важно не допустить возникновения нового очага конфликта в Африке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию в Судане. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T14:40
2021-10-18T14:49
африка
судан
сергей лавров
в мире
гвинея-бисау
россия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Важно не допустить возникновения нового очага конфликта в Африке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию в Судане."Мы исходим из того, что необходимо прекратить любое вмешательство во внутренние дела этой страны… Мы исходим из того, что суданский народ должен сам определять свою судьбу. Это наш фундаментальный принцип. Рассчитываем, что все, кто сейчас пытаются этому принципу противостоять, все-таки осознают свою ответственность за то чтобы не допустить еще одного серьезного очага конфликта, очага дестабилизации на многострадальном африканском континенте", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Гвинеи-Бисау Сузи Карлой Барбозой.
https://ria.ru/20211018/sudan-1754954808.html
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африка, судан, сергей лавров, в мире, гвинея-бисау, россия
14:40 18.10.2021 (обновлено: 14:49 18.10.2021)
 
Лавров прокомментировал ситуацию в Судане

Лавров о ситуации в Судане: важно не допустить возникновения нового конфликта в Африке

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Важно не допустить возникновения нового очага конфликта в Африке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию в Судане.
"Мы исходим из того, что необходимо прекратить любое вмешательство во внутренние дела этой страны… Мы исходим из того, что суданский народ должен сам определять свою судьбу. Это наш фундаментальный принцип. Рассчитываем, что все, кто сейчас пытаются этому принципу противостоять, все-таки осознают свою ответственность за то чтобы не допустить еще одного серьезного очага конфликта, очага дестабилизации на многострадальном африканском континенте", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Гвинеи-Бисау Сузи Карлой Барбозой.
Министр энергетики и нефти Судана Джаден Али Обейд - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
Вчера, 10:00
Джажен Али Обейд: Судан рассматривает вопрос о российской военной базе
 
АфрикаСуданСергей ЛавровВ миреГвинея-БисауРоссия
 
 
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