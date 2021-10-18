https://ria.ru/20211018/sudan-1755038005.html
Россия призвала прекратить вмешательство в дела Судана
Россия призвала прекратить вмешательство в дела Судана - РИА Новости, 18.10.2021
Россия призвала прекратить вмешательство в дела Судана
Москва призывает прекратить любое внешнее вмешательство в дела Судана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию в Судане. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T14:32
2021-10-18T14:32
2021-10-18T14:48
в мире
судан
москва
сергей лавров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754552029_0:9:2838:1605_1920x0_80_0_0_e44e066f21d24a741c25f7fcb4d7b078.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Москва призывает прекратить любое внешнее вмешательство в дела Судана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию в Судане."Мы исходим из того, что необходимо прекратить любое вмешательство во внутренние дела этой страны", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Гвинеи-Бисау Сузи Карлой Барбозой.
https://ria.ru/20211018/sudan-1754954808.html
судан
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754552029_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_13325a3c317c948084dc9af03485646f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, москва, сергей лавров, россия
14:32 18.10.2021 (обновлено: 14:48 18.10.2021)
Россия призвала прекратить вмешательство в дела Судана
Россия призвала прекратить любое внешнее вмешательство в дела Судана