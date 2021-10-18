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Россия призвала прекратить вмешательство в дела Судана
Россия призвала прекратить вмешательство в дела Судана - РИА Новости, 18.10.2021
Россия призвала прекратить вмешательство в дела Судана
Москва призывает прекратить любое внешнее вмешательство в дела Судана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию в Судане. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T14:32
2021-10-18T14:48
в мире
судан
москва
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Москва призывает прекратить любое внешнее вмешательство в дела Судана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию в Судане."Мы исходим из того, что необходимо прекратить любое вмешательство во внутренние дела этой страны", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Гвинеи-Бисау Сузи Карлой Барбозой.
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в мире, судан, москва, сергей лавров, россия
14:32 18.10.2021 (обновлено: 14:48 18.10.2021)
 
Россия призвала прекратить вмешательство в дела Судана

Россия призвала прекратить любое внешнее вмешательство в дела Судана

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Москва призывает прекратить любое внешнее вмешательство в дела Судана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию в Судане.
"Мы исходим из того, что необходимо прекратить любое вмешательство во внутренние дела этой страны", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Гвинеи-Бисау Сузи Карлой Барбозой.
Министр энергетики и нефти Судана Джаден Али Обейд - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
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