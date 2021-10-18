https://ria.ru/20211018/sudan-1755038005.html

Россия призвала прекратить вмешательство в дела Судана

Россия призвала прекратить вмешательство в дела Судана - РИА Новости, 18.10.2021

Россия призвала прекратить вмешательство в дела Судана

Москва призывает прекратить любое внешнее вмешательство в дела Судана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию в Судане. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T14:32

2021-10-18T14:32

2021-10-18T14:48

в мире

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москва

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россия

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Москва призывает прекратить любое внешнее вмешательство в дела Судана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию в Судане."Мы исходим из того, что необходимо прекратить любое вмешательство во внутренние дела этой страны", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Гвинеи-Бисау Сузи Карлой Барбозой.

https://ria.ru/20211018/sudan-1754954808.html

судан

москва

россия

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2021

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в мире, судан, москва, сергей лавров, россия