https://ria.ru/20211018/sud-1755060477.html
Организацию "Мужское государство"* признали экстремистской
Организацию "Мужское государство"* признали экстремистской - РИА Новости, 18.10.2021
Организацию "Мужское государство"* признали экстремистской
Нижегородский областной суд признал "Мужское государство"* экстремистской организацией, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T16:14
2021-10-18T16:14
2021-10-18T17:24
происшествия
нижегородская область
нижегородский областной суд
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 окт — РИА Новости. Нижегородский областной суд признал "Мужское государство"* экстремистской организацией, передает корреспондент РИА Новости."Административно-исковое заявление удовлетворить и признать объединение "Мужское государство"* экстремистским и запретить его деятельность на территории России", — сказала судья Анна Белова.Ранее с таким требованием обратилась прокуратура Нижегородской области. Как следует из материалов суда, заинтересованными лицами по делу выступают Главное управление Министерства юстиции по региону и управление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Ответчики — незарегистрированное межрегиональное объединение "Мужское государство"*, его основатель Владислав Поздняков, а также Дмитрий Губанов и Игорь Носов.В Сети неоднократно появлялись сообщения об угрозах жизни женщин со стороны активистов движения. По информации СМИ, оно также устроило атаку на сеть доставки ресторанов "Тануки", обвинив их в ЛГБТ-пропаганде.В декабре 2018 года суд в Нижнем Новгороде приговорил Позднякова к двум годам лишения свободы условно за "действия экстремистской направленности". Позднее его освободили от наказания из-за частичной декриминализации статьи 282 УК.*Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20210831/ugrozy-1747980068.html
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происшествия, нижегородская область, нижегородский областной суд, россия
16:14 18.10.2021 (обновлено: 17:24 18.10.2021)
Организацию "Мужское государство"* признали экстремистской
Нижегородский суд признал "Мужское государство"* экстремистской организацией и запретил ее