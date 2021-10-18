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Создатель объединения "Мужское государство" не явился в нижегородский суд
Создатель объединения "Мужское государство" не явился в нижегородский суд - РИА Новости, 18.10.2021
Создатель объединения "Мужское государство" не явился в нижегородский суд
Основатель объединения "Мужское государство" Владислав Поздняков не явился в Нижегородский областной суд, где рассматривается иск прокуратуры региона о... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T13:32
2021-10-18T13:32
происшествия
нижегородская область
нижегородский областной суд
нижний новгород
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 окт – РИА Новости. Основатель объединения "Мужское государство" Владислав Поздняков не явился в Нижегородский областной суд, где рассматривается иск прокуратуры региона о признании организации экстремистской и ее запрете, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Поздняков на суде не появится", - сказал агентству адвокат Позднякова Дзамболат Габараев. Он отказался сообщить, где находится сейчас Поздняков.Ранее представитель облсуда сообщил агентству, что иск прокуратуры Нижегородской области о признании экстремистской организацией и запрете деятельности на территории РФ не зарегистрированного в установленном порядке межрегионального объединения "Мужское государство" поступил в Нижегородский областной суд в начале октября. Как следует из материалов суда, административными ответчиками указаны незарегистрированное межрегиональное объединение "Мужское государство", а также Владислав Поздняков, Дмитрий Губанов и Игорь Носов.Ранее в СМИ появилась информация, что движение "Мужское государство" якобы устроило атаку на одну из сетей доставки ресторанной еды "из-за ЛГБТ-пропаганды", помимо этого, появлялись сообщения об угрозах жизни женщин со стороны активистов движения. В разговоре с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что вопрос об угрозах в адрес женщин от движения "Мужское государство" не является прерогативой Кремля, в случае нарушения закона на это должны реагировать соответствующие органы.Ранее сообщалось, что в декабре 2018 года суд в Нижнем Новгороде приговорил создателя интернет-сообщества "Мужское государство" Позднякова к двум годам лишения свободы условно за "действия экстремистской направленности". В мае-июне 2018 года он создал во "ВКонтакте" сообщество, где размещал женоненавистнические фото и видео. В марте 2019 года Поздняков был освобожден от наказания в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ.
https://ria.ru/20211005/muzhskoe_gosudarstvo-1753204504.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210903/lebedev-1748582662.html
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происшествия, нижегородская область, нижегородский областной суд, нижний новгород, россия
13:32 18.10.2021
 
Создатель объединения "Мужское государство" не явился в нижегородский суд

Создатель "Мужского государства" Поздняков не явился на слушание о запрете его организации

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 окт – РИА Новости. Основатель объединения "Мужское государство" Владислав Поздняков не явился в Нижегородский областной суд, где рассматривается иск прокуратуры региона о признании организации экстремистской и ее запрете, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Поздняков на суде не появится", - сказал агентству адвокат Позднякова Дзамболат Габараев. Он отказался сообщить, где находится сейчас Поздняков.
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 16:23
Прокуратура потребовала запретить организацию "Мужское государство"
Ранее представитель облсуда сообщил агентству, что иск прокуратуры Нижегородской области о признании экстремистской организацией и запрете деятельности на территории РФ не зарегистрированного в установленном порядке межрегионального объединения "Мужское государство" поступил в Нижегородский областной суд в начале октября. Как следует из материалов суда, административными ответчиками указаны незарегистрированное межрегиональное объединение "Мужское государство", а также Владислав Поздняков, Дмитрий Губанов и Игорь Носов.
Ранее в СМИ появилась информация, что движение "Мужское государство" якобы устроило атаку на одну из сетей доставки ресторанной еды "из-за ЛГБТ-пропаганды", помимо этого, появлялись сообщения об угрозах жизни женщин со стороны активистов движения. В разговоре с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что вопрос об угрозах в адрес женщин от движения "Мужское государство" не является прерогативой Кремля, в случае нарушения закона на это должны реагировать соответствующие органы.
Ранее сообщалось, что в декабре 2018 года суд в Нижнем Новгороде приговорил создателя интернет-сообщества "Мужское государство" Позднякова к двум годам лишения свободы условно за "действия экстремистской направленности". В мае-июне 2018 года он создал во "ВКонтакте" сообщество, где размещал женоненавистнические фото и видео. В марте 2019 года Поздняков был освобожден от наказания в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ.
Артемий Лебедев на бизнес-форуме Амоконф - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 16:13В России
Артемий Лебедев: больше всего на свете меня бесит "Мужское государство"
 
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