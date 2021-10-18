https://ria.ru/20211018/subsidii-1755100451.html

Правительство МО выделит еще 350 миллионов на субсидии для предпринимателей

Правительство МО выделит еще 350 миллионов на субсидии для предпринимателей - РИА Новости, 18.10.2021

Правительство МО выделит еще 350 миллионов на субсидии для предпринимателей

Правительство Московской области выделит 350 миллионов рублей на субсидии предпринимателям. Средства пойдут на развитие бизнеса. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T19:14

2021-10-18T19:14

2021-10-18T19:14

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Правительство Московской области выделит 350 миллионов рублей на субсидии предпринимателям. Средства пойдут на развитие бизнеса. Об этом сообщил телеканал "360".На конкурс подали заявки около 1000 предпринимателей. Проанализировав их, в министерстве отобрали 97 победителей, которые разделят между собой средства.Деньги можно будет использовать в качестве компенсации затрат на покупку техники для модернизации производства, на возмещение средств, внесенных в лизинг оборудования, или на социальное предпринимательство.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)