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Правительство МО выделит еще 350 миллионов на субсидии для предпринимателей
Правительство МО выделит еще 350 миллионов на субсидии для предпринимателей - РИА Новости, 18.10.2021
Правительство МО выделит еще 350 миллионов на субсидии для предпринимателей
Правительство Московской области выделит 350 миллионов рублей на субсидии предпринимателям. Средства пойдут на развитие бизнеса. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T19:14
2021-10-18T19:14
2021-10-18T19:14
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Правительство Московской области выделит 350 миллионов рублей на субсидии предпринимателям. Средства пойдут на развитие бизнеса. Об этом сообщил телеканал "360".На конкурс подали заявки около 1000 предпринимателей. Проанализировав их, в министерстве отобрали 97 победителей, которые разделят между собой средства.Деньги можно будет использовать в качестве компенсации затрат на покупку техники для модернизации производства, на возмещение средств, внесенных в лизинг оборудования, или на социальное предпринимательство.
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московская область (подмосковье)