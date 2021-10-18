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В Пермском крае нашли прятавшихся от школьной стрельбы учеников
В Пермском крае нашли прятавшихся от школьной стрельбы учеников - РИА Новости, 18.10.2021
В Пермском крае нашли прятавшихся от школьной стрельбы учеников
Одно обращение о пропаже детей после стрельбы в Сарсинской школе под Пермью поступало в полицию, сейчас в розыске сейчас нет, сообщили РИА Новости в краевом... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T14:00
2021-10-18T14:00
2021-10-18T14:11
происшествия
пермский край
октябрьский
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в пермской школе
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ПЕРМЬ, 18 окт - РИА Новости. Одно обращение о пропаже детей после стрельбы в Сарсинской школе под Пермью поступало в полицию, сейчас в розыске сейчас нет, сообщили РИА Новости в краевом ГУМВД."Одна женщина обращалась, что не могла найти детей. Сейчас все найдены, все дома, все в порядке, все живы и здоровы. Никого в розыске сейчас нет", — рассказали в ведомстве.Ранее в соцсетях появилась информация, что некоторые родители потеряли своих детей после стрельбы в школе. Предполагалось, что эти школьники сильно испугались и где-то спрятались.По данным ГУМВД, ученик шестого класса произвел два выстрела из оружия в стену и потолок в Сарсинской средней школе в Октябрьском округе Пермского края. Подросток был задержан. При инциденте пострадал один ученик, он получил ссадины. СК возбудил уголовные дела о халатности, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20211018/roditeli-1755001562.html
пермский край
октябрьский
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internet-group@rian.ru
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"Обезоружен, задержан" – представитель школы о 12-летнем стрелке в поселке Сарс
Один ребенок пострадал после стрельбы в школе под Пермью, он попал в больницу в удовлетворительном состоянии с небольшими ссадинами, сообщает региональное министерство территориальной безопасности. Уточняется, что ребенок уже отпущен домой.
2021-10-18T14:00
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, пермский край, октябрьский, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), стрельба в пермской школе
14:00 18.10.2021 (обновлено: 14:11 18.10.2021)
В Пермском крае нашли прятавшихся от школьной стрельбы учеников
Главк МВД по Пермскому краю: прятавшиеся от стрельбы в Сарсинской школе дети найдены