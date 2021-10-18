https://ria.ru/20211018/strelba-1755031545.html

В Пермском крае нашли прятавшихся от школьной стрельбы учеников

В Пермском крае нашли прятавшихся от школьной стрельбы учеников - РИА Новости, 18.10.2021

В Пермском крае нашли прятавшихся от школьной стрельбы учеников

Одно обращение о пропаже детей после стрельбы в Сарсинской школе под Пермью поступало в полицию, сейчас в розыске сейчас нет, сообщили РИА Новости в краевом... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T14:00

2021-10-18T14:00

2021-10-18T14:11

происшествия

пермский край

октябрьский

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в пермской школе

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ПЕРМЬ, 18 окт - РИА Новости. Одно обращение о пропаже детей после стрельбы в Сарсинской школе под Пермью поступало в полицию, сейчас в розыске сейчас нет, сообщили РИА Новости в краевом ГУМВД."Одна женщина обращалась, что не могла найти детей. Сейчас все найдены, все дома, все в порядке, все живы и здоровы. Никого в розыске сейчас нет", — рассказали в ведомстве.Ранее в соцсетях появилась информация, что некоторые родители потеряли своих детей после стрельбы в школе. Предполагалось, что эти школьники сильно испугались и где-то спрятались.По данным ГУМВД, ученик шестого класса произвел два выстрела из оружия в стену и потолок в Сарсинской средней школе в Октябрьском округе Пермского края. Подросток был задержан. При инциденте пострадал один ученик, он получил ссадины. СК возбудил уголовные дела о халатности, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20211018/roditeli-1755001562.html

пермский край

октябрьский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Обезоружен, задержан" – представитель школы о 12-летнем стрелке в поселке Сарс Один ребенок пострадал после стрельбы в школе под Пермью, он попал в больницу в удовлетворительном состоянии с небольшими ссадинами, сообщает региональное министерство территориальной безопасности. Уточняется, что ребенок уже отпущен домой. 2021-10-18T14:00 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермский край, октябрьский, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), стрельба в пермской школе