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В Пермском крае нашли прятавшихся от школьной стрельбы учеников
В Пермском крае нашли прятавшихся от школьной стрельбы учеников - РИА Новости, 18.10.2021
В Пермском крае нашли прятавшихся от школьной стрельбы учеников
Одно обращение о пропаже детей после стрельбы в Сарсинской школе под Пермью поступало в полицию, сейчас в розыске сейчас нет, сообщили РИА Новости в краевом... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T14:00
2021-10-18T14:11
происшествия
пермский край
октябрьский
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в пермской школе
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ПЕРМЬ, 18 окт - РИА Новости. Одно обращение о пропаже детей после стрельбы в Сарсинской школе под Пермью поступало в полицию, сейчас в розыске сейчас нет, сообщили РИА Новости в краевом ГУМВД."Одна женщина обращалась, что не могла найти детей. Сейчас все найдены, все дома, все в порядке, все живы и здоровы. Никого в розыске сейчас нет", — рассказали в ведомстве.Ранее в соцсетях появилась информация, что некоторые родители потеряли своих детей после стрельбы в школе. Предполагалось, что эти школьники сильно испугались и где-то спрятались.По данным ГУМВД, ученик шестого класса произвел два выстрела из оружия в стену и потолок в Сарсинской средней школе в Октябрьском округе Пермского края. Подросток был задержан. При инциденте пострадал один ученик, он получил ссадины. СК возбудил уголовные дела о халатности, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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пермский край
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"Обезоружен, задержан" – представитель школы о 12-летнем стрелке в поселке Сарс
Один ребенок пострадал после стрельбы в школе под Пермью, он попал в больницу в удовлетворительном состоянии с небольшими ссадинами, сообщает региональное министерство территориальной безопасности. Уточняется, что ребенок уже отпущен домой.
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происшествия, пермский край, октябрьский, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), стрельба в пермской школе
14:00 18.10.2021 (обновлено: 14:11 18.10.2021)
 
В Пермском крае нашли прятавшихся от школьной стрельбы учеников

Главк МВД по Пермскому краю: прятавшиеся от стрельбы в Сарсинской школе дети найдены

Последствия стрельбы в школе в поселке Сарс Пермского края. Фото очевидца
Последствия стрельбы в школе в поселке Сарс Пермского края. Фото очевидца
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 18 окт - РИА Новости. Одно обращение о пропаже детей после стрельбы в Сарсинской школе под Пермью поступало в полицию, сейчас в розыске сейчас нет, сообщили РИА Новости в краевом ГУМВД.
"Одна женщина обращалась, что не могла найти детей. Сейчас все найдены, все дома, все в порядке, все живы и здоровы. Никого в розыске сейчас нет", — рассказали в ведомстве.
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
Вчера, 11:45
Адвокат: родители ученика могут ответить за его стрельбу в школе под Пермью
Ранее в соцсетях появилась информация, что некоторые родители потеряли своих детей после стрельбы в школе. Предполагалось, что эти школьники сильно испугались и где-то спрятались.
По данным ГУМВД, ученик шестого класса произвел два выстрела из оружия в стену и потолок в Сарсинской средней школе в Октябрьском округе Пермского края. Подросток был задержан. При инциденте пострадал один ученик, он получил ссадины. СК возбудил уголовные дела о халатности, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
 
ПроисшествияПермский крайОктябрьскийМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)Стрельба в Пермской школе
 
 
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