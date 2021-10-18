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Шестиклассник устроил стрельбу в школе под Пермью. Видео
Появилось видео с места стрельбы в школе под Пермью - РИА Новости, 18.10.2021
Шестиклассник устроил стрельбу в школе под Пермью. Видео
В Сети появилось видео с места ЧП в поселке Сарс в Пермском крае, где шестиклассник устроил стрельбу в одной из школ. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T11:04
2021-10-18T11:04
2021-10-18T13:29
происшествия
пермский край
стрельба в пермской школе
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео с места ЧП в поселке Сарс в Пермском крае, где шестиклассник устроил стрельбу в одной из школ.На кадрах видно, что у образовательного учреждения стоят местные жители, школьники и машины скоро помощи. Сотрудники полиции находятся внутри здания и по периметру.Сегодня утром в поселке Сарс Октябрьского района шестиклассник дважды выстрелил из оружия в стену и потолок. Подростка задержали. Пострадал один ребенок, у него ссадины.Полиция пытается установить обстоятельства случившегося и определить мотивы мальчика. Возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и оказанию небезопасных услуг. Как сообщил источник РИА Новости, ученика, устроившего стрельбу, не привлекут к уголовной ответственности из-за возраста, однако могут поместить в закрытую учебно-воспитательную школу.
https://ria.ru/20211011/perm-1754010613.html
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Кадры из школы под Пермью, где произошла стрельба
Шестиклассник объяснил мотивы стрельбы тем, что ему во сне приснился Бог и подсказал, что надо делать. Некоторых учеников до сих пор не могут найти. Подробности с места происшествия - в видео.
2021-10-18T11:04
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PT1M04S
РИА Новости
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происшествия, пермский край, стрельба в пермской школе
11:04 18.10.2021 (обновлено: 13:29 18.10.2021)
Появилось видео с места стрельбы в школе под Пермью
Появилось видео с места стрельбы, которую в школе в Пермском крае устроил подросток