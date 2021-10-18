https://ria.ru/20211018/strelba-1754990154.html

Шестиклассник устроил стрельбу в школе под Пермью. Видео

Появилось видео с места стрельбы в школе под Пермью - РИА Новости, 18.10.2021

Шестиклассник устроил стрельбу в школе под Пермью. Видео

В Сети появилось видео с места ЧП в поселке Сарс в Пермском крае, где шестиклассник устроил стрельбу в одной из школ. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T11:04

2021-10-18T11:04

2021-10-18T13:29

происшествия

пермский край

стрельба в пермской школе

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео с места ЧП в поселке Сарс в Пермском крае, где шестиклассник устроил стрельбу в одной из школ.На кадрах видно, что у образовательного учреждения стоят местные жители, школьники и машины скоро помощи. Сотрудники полиции находятся внутри здания и по периметру.Сегодня утром в поселке Сарс Октябрьского района шестиклассник дважды выстрелил из оружия в стену и потолок. Подростка задержали. Пострадал один ребенок, у него ссадины.Полиция пытается установить обстоятельства случившегося и определить мотивы мальчика. Возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и оказанию небезопасных услуг. Как сообщил источник РИА Новости, ученика, устроившего стрельбу, не привлекут к уголовной ответственности из-за возраста, однако могут поместить в закрытую учебно-воспитательную школу.

https://ria.ru/20211011/perm-1754010613.html

пермский край

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Кадры из школы под Пермью, где произошла стрельба Шестиклассник объяснил мотивы стрельбы тем, что ему во сне приснился Бог и подсказал, что надо делать. Некоторых учеников до сих пор не могут найти. Подробности с места происшествия - в видео. 2021-10-18T11:04 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермский край, стрельба в пермской школе