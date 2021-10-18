https://ria.ru/20211018/strelba-1754986124.html

Источник: стрелявшего под Пермью школьника не привлекут к ответственности

Источник: стрелявшего под Пермью школьника не привлекут к ответственности - РИА Новости, 18.10.2021

Источник: стрелявшего под Пермью школьника не привлекут к ответственности

Мальчика, устроившего стрельбу в школе под Пермью, не будут судить, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T10:43

2021-10-18T10:43

2021-10-18T11:20

происшествия

пермский край

стрельба в пермской школе

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Мальчика, устроившего стрельбу в школе под Пермью, не будут судить, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Уголовная ответственность наступает с 16-летнего возраста, по ряду тяжких преступлений — с 14 лет. Ученик еще не достиг такого возраста", — объяснил собеседник агентства.При этом он допустил, что нарушителя поместят в закрытое учебно-воспитательное учреждение.Ранее в краевом МВД сообщили, что в поселке Сарс шестиклассник дважды выстрелил из оружия в стену и потолок. Пострадал один ребенок, у него небольшие ссадины.Директору удалось обезвредить стрелявшего. Подростка задержали. Сейчас полиция пытается установить обстоятельства случившегося и определить мотивы атаковавшего. Одна из учащихся рассказала РИА Новости, что он подвергался буллингу: некоторые дразнили его из-за фамилии, возможно, он хотел отомстить. При этом она добавила, что мальчик был спокойным и неагрессивным.Возбуждены уголовные дела о халатности и оказании небезопасных услуг. Занятия в учебном заведении отменены. Глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил проверить охранную организацию, которая обеспечивала безопасность в школе. По предварительным данным, охранник не заметил ружье под курткой ребенка.Двадцатого сентября студент открыл огонь в Пермском госуниверситете, погибли шесть человек, еще 47 пострадали. Стрелявшего задержали, ему предъявлено обвинение по статье об убийстве двух и более человек. Максимальная санкция по ней — пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20210601/travlya-1735030084.html

https://ria.ru/20210920/strelba-1750947637.html

пермский край

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"Обезоружен, задержан" – представитель школы о 12-летнем стрелке в поселке Сарс Один ребенок пострадал после стрельбы в школе под Пермью, он попал в больницу в удовлетворительном состоянии с небольшими ссадинами, сообщает региональное министерство территориальной безопасности. Уточняется, что ребенок уже отпущен домой. 2021-10-18T10:43 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, пермский край, стрельба в пермской школе