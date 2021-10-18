https://ria.ru/20211018/strelba-1754965099.html

В школе в Пермском крае произошла стрельба

В школе в Пермском крае произошла стрельба - РИА Новости, 18.10.2021

В школе в Пермском крае произошла стрельба

В школе под Пермью произошла стрельба, сообщили РИА Новости в единой диспетчерского службе Октябрьского района. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T07:23

2021-10-18T07:23

2021-10-18T08:54

происшествия

пермский край

пермь

октябрьский район

стрельба в пермской школе

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ПЕРМЬ, 18 окт — РИА Новости. В школе под Пермью произошла стрельба, сообщили РИА Новости в единой диспетчерского службе Октябрьского района.Этот район находится на юге региона, в нем проживают примерно 26 тысяч жителей.Правоохранительные органы уже задержала подозреваемого в инциденте. По их информации, им оказался несовершеннолетний. Он произвел два выстрела из оружия в стену и потолок."В результате происшествия никто не пострадал. Подросток задержан. Им оказался ученик шестого класса этой школы", — сообщили РИА Новости в в пресс-службе краевой полиции.Правоохранительные органы устанавливают мотивы шестиклассника и источник приобретения оружия.

https://ria.ru/20211017/strelba-1754943769.html

пермский край

пермь

октябрьский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермский край, пермь, октябрьский район, стрельба в пермской школе