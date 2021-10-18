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В школе в Пермском крае произошла стрельба
В школе в Пермском крае произошла стрельба - РИА Новости, 18.10.2021
В школе в Пермском крае произошла стрельба
В школе под Пермью произошла стрельба, сообщили РИА Новости в единой диспетчерского службе Октябрьского района. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T07:23
2021-10-18T08:54
происшествия
пермский край
пермь
октябрьский район
стрельба в пермской школе
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ПЕРМЬ, 18 окт — РИА Новости. В школе под Пермью произошла стрельба, сообщили РИА Новости в единой диспетчерского службе Октябрьского района.Этот район находится на юге региона, в нем проживают примерно 26 тысяч жителей.Правоохранительные органы уже задержала подозреваемого в инциденте. По их информации, им оказался несовершеннолетний. Он произвел два выстрела из оружия в стену и потолок."В результате происшествия никто не пострадал. Подросток задержан. Им оказался ученик шестого класса этой школы", — сообщили РИА Новости в в пресс-службе краевой полиции.Правоохранительные органы устанавливают мотивы шестиклассника и источник приобретения оружия.
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происшествия, пермский край, пермь, октябрьский район, стрельба в пермской школе
07:23 18.10.2021 (обновлено: 08:54 18.10.2021)
 
В школе в Пермском крае произошла стрельба

В школе в Октябрьском районе Пермского края произошла стрельба

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ПЕРМЬ, 18 окт — РИА Новости. В школе под Пермью произошла стрельба, сообщили РИА Новости в единой диспетчерского службе Октябрьского района.
Этот район находится на юге региона, в нем проживают примерно 26 тысяч жителей.

"Да, в школе произошла стрельба. Информацию не разглашаем", — рассказали собеседники агентства.

Правоохранительные органы уже задержала подозреваемого в инциденте. По их информации, им оказался несовершеннолетний. Он произвел два выстрела из оружия в стену и потолок.
"В результате происшествия никто не пострадал. Подросток задержан. Им оказался ученик шестого класса этой школы", — сообщили РИА Новости в в пресс-службе краевой полиции.
Правоохранительные органы устанавливают мотивы шестиклассника и источник приобретения оружия.
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ПроисшествияПермский крайПермьОктябрьский районСтрельба в Пермской школе
 
 
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