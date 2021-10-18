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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211018/stenin-1754921760.html
Гран-при конкурса Стенина — 2021 поделили репортеры из России и Турции
Гран-при конкурса Стенина — 2021 поделили репортеры из России и Турции - РИА Новости, 18.10.2021
Гран-при конкурса Стенина — 2021 поделили репортеры из России и Турции
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина назвал обладателя Гран-при. В 2021 году главную награду конкурса завоевали сразу две работы:... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T13:46
2021-10-18T13:59
в мире
андрей стенин
россия
культура
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина назвал обладателя Гран-при. В 2021 году главную награду конкурса завоевали сразу две работы: фотографическая серия петербуржского фотографа Марии Гельман "М+Т" и одиночная фотография репортера из Турции Шебнем Кошкун "Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19". Объявление Гран-при и призовых мест участников шорт-листа прошло в рамках онлайн-церемонии в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", организатора конкурса.Говоря о работах конкурса 2021 года, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил: "Фотография — это очень честное, консервативное искусство в наши дни. Для того, чтобы сделать снимок, нужно быть рядом с героем. А это может быть война, гражданский конфликт. Так же оказывался почти во всех горячих точках мира Андрей Стенин".Обе работы, отмеченные Гран-при, – проникновенные и яркие истории, рассказанные языком фотографии.Серия "М+Т" - трогательное повествование о любви пожилой пары с синдромом Дауна в социальной деревне "Светлана", в которой свободно живут люди с различными ментальными и физическими особенностями развития вместе с воспитателями и волонтерами. Главной в работе над серией, которую Мария Гельман снимала в Ленинградской области больше года, стала идея о том, что любовь не имеет границ.Говоря о своем участии в конкурсе, автор подчеркнула: "Для меня участие в конкурсе имени Андрея Стенина - это возможность привлечь общественное внимание к социальной теме моего исследования, поделиться своим видением, возможность диалога. Каждый год я подаю свои работы на этот конкурс с профессиональным международным жюри, потому что это отличная площадка для высказывания, достойная финансовая поддержка молодых фотографов и качественный подход к выставке победителей".Еще одним обладателем Гран-при 2021 года стало одиночное фото журналиста из Турции Шебнем Кошкун, на котором фридайвер Шахика Эрджюмен, участница программы развития ООН по защите подводного мира, ныряет в Босфор. Говоря о своей работе, Шебнем подчеркнула, что хотела сделать съемку особенной. "Моей целью было высказать свое мнение и указать на проблему, - отмечает автор. - Уже много лет я работаю над темой загрязнения морей пластиковыми отходами и микропластиком. Еще до пандемии мы не справлялись с огромным количеством пластика в нашей экосистеме, а он существует всего каких-то 60 - 70 лет. Фотография сделана в проливе Босфор. Я собиралась искать мусор в процессе погружения. Но искать не пришлось: он был повсюду". На онлайн-церемонии были также объявлены призовые места лауреатов 2021 года. О работах, победивших в конкурсе, член жюри Рут Айххорн (Германия), независимый куратор и фоторедактор, в прошлом фотодиректор немецкой версии издания "ГЕО" (GEO), высказалась так: "2020 год был поистине уникальным в истории, по многим причинам. Большинство фотографов не имело возможности путешествовать и, следовательно, завершить или даже начать свои проекты и задания. Поэтому мои ожидания были скромнее, чем обычно. Тем не менее, уже первые фотографии вселили в меня энтузиазм. Сторителлинг будет актуален всегда. Он может меняться и развиваться, но он не умрет. Каждому поколению есть что рассказать. Фотография – универсальный язык нашего времени, который не нуждается в переводе". Рут также отметила, что "… отобранные работы – это не просто обзор мировых событий. Это фотопутешествие, визуальный паззл, отдающий дань фотографам и их точке зрения".В номинации "Главные новости" первого места удостоились пронзительная визуальная эпитафия всем жертвам пандемии коронавируса фотожурналиста из Индонезии Джошуа Ируанди "Человеческая цена COVID-19" и история индийского фотографа Чандан Ханны "Раскол" об акциях протеста в Миннеаполисе, США, весной и летом 2020 года.Замысловатая фотографическая вязь с площадки лыжного фестиваля "Васалоппет Чайна-2020" фотожурналиста Чан Сюй стала лучшей среди одиночных фото в номинации "Моя планета". Среди серий этой номинации победу одержала документальная хроника о беспрецедентной за последние 25 лет гуманитарной катастрофе "Нашествие саранчи на востоке Африки" испанца Луиса Тато, многократного обладателя призовых мест конкурса им. Стенина разных лет, в том числе и Гран-при 2020 года.В спортивной номинации лучшей одиночной работой стала фотография "Паркур на руинах" сирийского репортера Мунеба Тайма. Среди серий номинации победила фотоистория россиянки Дарьи Исаевой "Домашняя Олимпиада" - дистанционная фотосессия со спортсменами, не прекращавшими предолимпийские тренировки на домашнем карантине летом прошлого года.В номинации "Портрет. Герой нашего времени" первые места отданы фотожурналистам из России и Индии. В одиночной категории победила фотография россиянина Сергея Бобылева "Лица нашего времени" – знак безграничного уважения врачам, спасающим жизни людей во время пандемии коронавируса. Среди историй этой номинации лучшим стал черно-белый фоторепортаж независимого фотографа из Индии Шарафата Али "Кашмир: спорное наследие".Полный список призовых мест лауреатов конкурса-2021 опубликован на сайте stenincontest.ru/stenincontest.com. Избранные работы победители конкурса-2021 можно будет увидеть с начала до середины октября на Гоголевском бульваре в Москве в формате уличной выставки.По традиции в рамках конкурса были учреждены специальные призы для его участников. В 2021 году призами отмечены работы в трех номинациях – "Главные новости", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени". Партнерами номинаций стали ведущие международные медиа, такие как Объединенная шанхайская медиа группа (ОШМГ) и Общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира – Международный комитет Красного Креста (МККК).Лучшими, по мнению партнеров номинаций, стали: одиночная фотография "Человеческая цена COVID-19" Джошуа Ируанди и фотосерия "Кровавая рана Европы" Александра Ермоченко, отмеченные специальным призом Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию" в номинации "Главные новости".Серия портретов врачей, борющихся с COVID-19, "Слава профилактике" Патрика Юнкера отмечена специальным призом Аль-Маядин ТВ в номинации "Портрет. Герой нашего времени", документальная хроника Луиса Тато "Нашествие саранчи на востоке Африки" удостоена высокой оценки Объединенной шанхайской медиа группы в номинации "Моя планета".О конкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24", информационно-новостной портал Вести.Ru.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, интернет-портал DBW.В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал фотографии EYE, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel,международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Церемония объявления Гран-при и призовых мест лауреатов конкурса им. Андрея Стенина 2021 года
Церемония объявления Гран-при и призовых мест лауреатов конкурса им. Андрея Стенина 2021 года
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в мире, андрей стенин, россия
13:46 18.10.2021 (обновлено: 13:59 18.10.2021)
 
Гран-при конкурса Стенина — 2021 поделили репортеры из России и Турции

Гран-при конкурса Стенина — 2021 поделили репортеры из России и Турции

© Фото : Мария Гельман, StenincontestРабота фотографа Марии Гельман из серии "М+Т". Гран при в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
Работа фотографа Марии Гельман из серии М+Т. Гран при в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© Фото : Мария Гельман, Stenincontest
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина назвал обладателя Гран-при. В 2021 году главную награду конкурса завоевали сразу две работы: фотографическая серия петербуржского фотографа Марии Гельман "М+Т" и одиночная фотография репортера из Турции Шебнем Кошкун "Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19". Объявление Гран-при и призовых мест участников шорт-листа прошло в рамках онлайн-церемонии в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", организатора конкурса.
Говоря о работах конкурса 2021 года, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил: "Фотография — это очень честное, консервативное искусство в наши дни. Для того, чтобы сделать снимок, нужно быть рядом с героем. А это может быть война, гражданский конфликт. Так же оказывался почти во всех горячих точках мира Андрей Стенин".
"Истории, о которых нужно кричать": зрелищные тревел-фото конкурса Стенина
© Фото : Шебнем Кошкун, Stenincontest

В центре снимка, сделанного турчанкой Шебнем Кошкун под водой, — дайвер, парящий среди мелкого медицинского мусора.

Казалось, что после пандемии коронавируса экология восстановилась: меньше летали самолеты, в Венецию вернулись дельфины… Но мир стал еще грязнее.

"Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19", — так называется эта фоторабота.

"Я плаваю с аквалангом с 2014-го. Думала, подводный мир меня очарует, но то, что я увидела, напротив, шокировало, — признается Шебнем. — Мне захотелось поделиться с другими проблемой, с которой столкнулся наш мир".

Этому снимку предшествовало большое исследование, которое Шебнем проводила вместе с представителем программы ООН по защите подводного мира, фридайвером Шахикой Эрджюмен.

Работа фотографа из Турции Шебнема Кошкуна Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19, получившая Гран при в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
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В центре снимка, сделанного турчанкой Шебнем Кошкун под водой, — дайвер, парящий среди мелкого медицинского мусора.

Казалось, что после пандемии коронавируса экология восстановилась: меньше летали самолеты, в Венецию вернулись дельфины… Но мир стал еще грязнее.

"Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19", — так называется эта фоторабота.

"Я плаваю с аквалангом с 2014-го. Думала, подводный мир меня очарует, но то, что я увидела, напротив, шокировало, — признается Шебнем. — Мне захотелось поделиться с другими проблемой, с которой столкнулся наш мир".

Этому снимку предшествовало большое исследование, которое Шебнем проводила вместе с представителем программы ООН по защите подводного мира, фридайвером Шахикой Эрджюмен.

© Фото : Шебнем Кошкун, Stenincontest
© Фото : Sebnem Coskun, Stenincontest

"Заходя в Босфор, мы знали, что увидим мусор, но не ожидали такого количества, — продолжает Кошкун. — Под водой мы даже не могли видеть друг друга из-за плавающих отходов. Я была в ужасе. Надеюсь, вглядевшись в этот кадр, зрители пересмотрят отношение к окружающей среде".

В прошлом году Шебнем тоже отправляла работу на конкурс. За впечатляющую съемку Сахики Эркумен, тренирующейся в ледниковой пещере, она получила приз в спортивной номинации.

Кошкун участвует в смотре последний раз: в 2021-м ей исполнится 34, а конкурс только для тех, кому не больше 33 (в этом возрасте погиб Андрей Стенин).

Шебнем Кошкун. Турция. Пещера Гилиндире. На одном дыхании. Спорт. Одиночная работа
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"Заходя в Босфор, мы знали, что увидим мусор, но не ожидали такого количества, — продолжает Кошкун. — Под водой мы даже не могли видеть друг друга из-за плавающих отходов. Я была в ужасе. Надеюсь, вглядевшись в этот кадр, зрители пересмотрят отношение к окружающей среде".

В прошлом году Шебнем тоже отправляла работу на конкурс. За впечатляющую съемку Сахики Эркумен, тренирующейся в ледниковой пещере, она получила приз в спортивной номинации.

Кошкун участвует в смотре последний раз: в 2021-м ей исполнится 34, а конкурс только для тех, кому не больше 33 (в этом возрасте погиб Андрей Стенин).

© Фото : Sebnem Coskun, Stenincontest
© Фото : Луис Тато, Stenincontest

"Я запечатлел историческое нашествие пустынной саранчи в Восточной Африке в 2020-м, — рассказывает автор этой работы, испанец Луис Тато. — Ливни и погодные аномалии, вызванные изменением климата, создали идеальные условия для размножения этих вредителей. Фермеры в бессилии смотрели, как насекомые поедают их урожай, пастухи наблюдали за оголением пастбищ… В Кении, где я сейчас живу, такого не было более 70 лет!"

Фотоконкурс Андрея Стенина
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"Я запечатлел историческое нашествие пустынной саранчи в Восточной Африке в 2020-м, — рассказывает автор этой работы, испанец Луис Тато. — Ливни и погодные аномалии, вызванные изменением климата, создали идеальные условия для размножения этих вредителей. Фермеры в бессилии смотрели, как насекомые поедают их урожай, пастухи наблюдали за оголением пастбищ… В Кении, где я сейчас живу, такого не было более 70 лет!"

© Фото : Луис Тато, Stenincontest
© Фото : Luis Tato, Stenincontest

Тато в 2020 году выиграл Гран-при конкурса Стенина за серию "Теракт в отеле DusitD2" (на фото) — о нападении боевиков на гостиничный комплекс в Кении.

По словам Луиса, этот конкурс для него — возможность напомнить об Андрее Стенине и других фотожурналистах, погибших при исполнении профессионального долга: "Они рассказывали истории, о которых нужно кричать".

"Я отправляю работы уже несколько лет и исправно получаю награды, — отметил фотограф. — С каждым годом конкурс все мощнее, и я сам профессионально расту вместе с ним".

Луис Тато. Теракт в отеле DusitD2
4 из 14

Тато в 2020 году выиграл Гран-при конкурса Стенина за серию "Теракт в отеле DusitD2" (на фото) — о нападении боевиков на гостиничный комплекс в Кении.

По словам Луиса, этот конкурс для него — возможность напомнить об Андрее Стенине и других фотожурналистах, погибших при исполнении профессионального долга: "Они рассказывали истории, о которых нужно кричать".

"Я отправляю работы уже несколько лет и исправно получаю награды, — отметил фотограф. — С каждым годом конкурс все мощнее, и я сам профессионально расту вместе с ним".

© Фото : Luis Tato, Stenincontest
© Фото : Абдул Момин, Stenincontest

На этой фотографии Абдула Момина цирковые слоны плещутся в мутной реке. "Этот кадр я поймал всего за две минуты с дрона, — поделился подробностями Абдул. — К сожалению, животные несвободны: их заставляют развлекать публику в цирках".

Абдул Момин Пора купаться
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На этой фотографии Абдула Момина цирковые слоны плещутся в мутной реке. "Этот кадр я поймал всего за две минуты с дрона, — поделился подробностями Абдул. — К сожалению, животные несвободны: их заставляют развлекать публику в цирках".

© Фото : Абдул Момин, Stenincontest
© Абдул Момин, Stenincontest

Момин участвует в конкурсе уже третий раз. В прошлом году его кадр "Рыбалка на Джамуне" занял второе место в номинации "Моя планета".

Все работы фотографа сделаны в Бангладеш. "Если честно, я еще ни разу не был за рубежом, — признался он. — Но мечтаю хотя бы раз в жизни съездить на Салар-де-Уюни — крупнейший в мире солончак".

Африканский этап турне конкурса имени Стенина-2020
6 из 14

Момин участвует в конкурсе уже третий раз. В прошлом году его кадр "Рыбалка на Джамуне" занял второе место в номинации "Моя планета".

Все работы фотографа сделаны в Бангладеш. "Если честно, я еще ни разу не был за рубежом, — признался он. — Но мечтаю хотя бы раз в жизни съездить на Салар-де-Уюни — крупнейший в мире солончак".

© Абдул Момин, Stenincontest
© Фото : Рафид Ясар, Stenincontest

Рафид Ясар тоже из Бангладеш. Также любит снимать животных, использует квадрокоптер. Однако этот конкурсный кадр для него особый. Герой — счастливый фермер, который радуется богатому урожаю.

"Я хочу показать миру, что люди могут улыбаться, несмотря на бедность и невзгоды, — объяснил фотограф. — Этот снимок — первый из 11 в серии "Зимние солдаты", посвященной фермерам. Прошлой зимой я много провел времени с ними. И увидел, что эти люди умеют по-настоящему радоваться".

Рафид Ясар оканчивает университет. "Денег нет, но если я выиграю в конкурсе, то обязательно поделюсь гонораром с Анарул Вай — этим улыбающимся человеком на фото, который научил меня тому, что даже маленького проблеска счастья достаточно, чтобы жить", — добавил он.

Фотоконкурс Андрея Стенина
7 из 14

Рафид Ясар тоже из Бангладеш. Также любит снимать животных, использует квадрокоптер. Однако этот конкурсный кадр для него особый. Герой — счастливый фермер, который радуется богатому урожаю.

"Я хочу показать миру, что люди могут улыбаться, несмотря на бедность и невзгоды, — объяснил фотограф. — Этот снимок — первый из 11 в серии "Зимние солдаты", посвященной фермерам. Прошлой зимой я много провел времени с ними. И увидел, что эти люди умеют по-настоящему радоваться".

Рафид Ясар оканчивает университет. "Денег нет, но если я выиграю в конкурсе, то обязательно поделюсь гонораром с Анарул Вай — этим улыбающимся человеком на фото, который научил меня тому, что даже маленького проблеска счастья достаточно, чтобы жить", — добавил он.

© Фото : Рафид Ясар, Stenincontest
© Фото : Артем Оноприенко, Stenincontest

"Место силы, где оживают древние легенды, и духи говорят с людьми", — так часто описывают Байкал в путеводителях.

В этом году россиянин Артем Оноприенко отправился туда в экспедицию, чтобы разгадать тайны самого глубокого озера в мире. Но, по словам фотографа, ждали его "мороз, ветер и конъюнктивит".

Несмотря на все сложности, Оноприенко вернулся из поездки с футуристическим снимком, отражающим ту самую магию Байкала.

"Снят кадр довольно просто, но мало кто понимает, как это сделано. Почти все думают, что это компьютерная графика. Но это всего лишь съемка звезд на длинной выдержке плюс взлетающий с вращением квадрокоптер", — раскрыл секрет Артем.

Работа фотографа Артема Оноприенко Место силы
8 из 14

"Место силы, где оживают древние легенды, и духи говорят с людьми", — так часто описывают Байкал в путеводителях.

В этом году россиянин Артем Оноприенко отправился туда в экспедицию, чтобы разгадать тайны самого глубокого озера в мире. Но, по словам фотографа, ждали его "мороз, ветер и конъюнктивит".

Несмотря на все сложности, Оноприенко вернулся из поездки с футуристическим снимком, отражающим ту самую магию Байкала.

"Снят кадр довольно просто, но мало кто понимает, как это сделано. Почти все думают, что это компьютерная графика. Но это всего лишь съемка звезд на длинной выдержке плюс взлетающий с вращением квадрокоптер", — раскрыл секрет Артем.

© Фото : Артем Оноприенко, Stenincontest
© Фото : Лис Аранго, Stenincontest

"Пока снова не станет расти кукуруза" — так назвала свою историю о Гватемале фотограф-документалист из Испании Лис Аранго. Гуманитарные вопросы и повседневная жизнь — ее любимые темы.

"Впервые я побывала в Гватемале в апреле 2018 года. И целый месяц слышала жуткие истории о дискриминации, засухе, голоде. Я видела, как дети умирали от недоедания. Отчаявшиеся родители сказали мне тогда, что у них один выход — уехать", — вспоминает Лис.

Она вскоре вернулась в Гватемалу и запустила документальный фотопроект, чтобы показать жизнь местных. Ведь вооруженные конфликты в стране — лишь малая часть бед и не основная причина массовой миграции из Центральной Америки.

Фотоконкурс Андрея Стенина
9 из 14

"Пока снова не станет расти кукуруза" — так назвала свою историю о Гватемале фотограф-документалист из Испании Лис Аранго. Гуманитарные вопросы и повседневная жизнь — ее любимые темы.

"Впервые я побывала в Гватемале в апреле 2018 года. И целый месяц слышала жуткие истории о дискриминации, засухе, голоде. Я видела, как дети умирали от недоедания. Отчаявшиеся родители сказали мне тогда, что у них один выход — уехать", — вспоминает Лис.

Она вскоре вернулась в Гватемалу и запустила документальный фотопроект, чтобы показать жизнь местных. Ведь вооруженные конфликты в стране — лишь малая часть бед и не основная причина массовой миграции из Центральной Америки.

© Фото : Лис Аранго, Stenincontest
© Масумэ Бахрам, Stenincontest

Работа Масуме Махруме Горжи отлично иллюстрирует пандемийный 2020 год: самоизоляцию и связанные с ней ограничения. За снимком "В жилых ячейках" — целая история одного иранца, так похожая на миллионы других.

Он добровольно ушел на карантин, сидит дома, носит маску и наблюдает за внуком в окно. Выйти на улицу нельзя. Увидеться и обнять родных — тоже.

"Перемены, которые принес COVID-19, перевернули личную жизнь людей, — говорит Масуме. — С первых дней пандемии я стараюсь фиксировать происходящие с миром изменения. Рассматривая снимки, понимаю, что в моем окружении коронавирус поменял буквально все — от лица моего отца до города, в котором я живу. Соседний сад стал похож на кладбище. Многие вещи обрели новое значение".

И автор работы уверена: так, как раньше, больше не будет. Эту простую мысль она хочет донести до людей. "Не все готовы понять, что все может резко измениться, жизнь — нестабильна, а человек — уязвим", — говорит она.

Фотоконкурс Андрея Стенина
10 из 14

Работа Масуме Махруме Горжи отлично иллюстрирует пандемийный 2020 год: самоизоляцию и связанные с ней ограничения. За снимком "В жилых ячейках" — целая история одного иранца, так похожая на миллионы других.

Он добровольно ушел на карантин, сидит дома, носит маску и наблюдает за внуком в окно. Выйти на улицу нельзя. Увидеться и обнять родных — тоже.

"Перемены, которые принес COVID-19, перевернули личную жизнь людей, — говорит Масуме. — С первых дней пандемии я стараюсь фиксировать происходящие с миром изменения. Рассматривая снимки, понимаю, что в моем окружении коронавирус поменял буквально все — от лица моего отца до города, в котором я живу. Соседний сад стал похож на кладбище. Многие вещи обрели новое значение".

И автор работы уверена: так, как раньше, больше не будет. Эту простую мысль она хочет донести до людей. "Не все готовы понять, что все может резко измениться, жизнь — нестабильна, а человек — уязвим", — говорит она.

© Масумэ Бахрам, Stenincontest
© Фото : Сяосюй Пу, Stenincontest

Любимый жанр Пу Сяосюй — аэросъемка. Именно так сделана его серия фотографий о рабочих морских буровых платформ в Южно-Китайском море.

"Каньтань № 3 — это полупогружная нефтедобывающая конструкция, разработанная в Китае в 1983 году. Находящаяся на ней бригада буровиков из 18 человек непрерывно работает по две 12-часовые смены в сутки, стараясь отыскать подводные месторождения нефти и газа", — рассказывает он.

Жизнь на буровой платформе — это тяжелый труд и скука, поскольку здесь стоит палящий зной и не ловится сигнал мобильного телефона. "Обычно рабочие трудятся 28 дней подряд, а потом сходят на берег, чтобы отдохнуть", — уточнил Сяосюй Пу.

Работа фотографа Сяосюй Пу Китайские бурильщики скважин в Южно-Китайском море
11 из 14

Любимый жанр Пу Сяосюй — аэросъемка. Именно так сделана его серия фотографий о рабочих морских буровых платформ в Южно-Китайском море.

"Каньтань № 3 — это полупогружная нефтедобывающая конструкция, разработанная в Китае в 1983 году. Находящаяся на ней бригада буровиков из 18 человек непрерывно работает по две 12-часовые смены в сутки, стараясь отыскать подводные месторождения нефти и газа", — рассказывает он.

Жизнь на буровой платформе — это тяжелый труд и скука, поскольку здесь стоит палящий зной и не ловится сигнал мобильного телефона. "Обычно рабочие трудятся 28 дней подряд, а потом сходят на берег, чтобы отдохнуть", — уточнил Сяосюй Пу.

© Фото : Сяосюй Пу, Stenincontest
© Фото : Эбрахим Алипур, Stenincontest

Похожую тему поднял и Эбрахим Алипур. На его снимке — город Пираншехр в провинции Курдистан. Казалось бы, просто дома, но какая же непростая история стоит за ними!

"Я родился и вырос в приграничном городе, который находится ровно на полпути между Ираном и Ираком, — рассказал он. — В детстве видел длинные очереди челноков, перевозящих товары между странами. Это были местные жители — "кульбары", то есть носильщики, которых нанимали импортеры, современные рабы".

Путь туда и обратно занимает от восьми до 12 часов. Дорога проходит через опасные места, в том числе по извилистым горным тропам. По оценкам, в год погибает до 300 кульбаров, 71 процент — от пуль пограничных патрулей.

"Я понял, что мой долг — запечатлеть это социальное, экономическое и политическое явление и отдать дань уважения этим людям", — добавил фотограф.

Фотоконкурс Андрея Стенина
12 из 14

Похожую тему поднял и Эбрахим Алипур. На его снимке — город Пираншехр в провинции Курдистан. Казалось бы, просто дома, но какая же непростая история стоит за ними!

"Я родился и вырос в приграничном городе, который находится ровно на полпути между Ираном и Ираком, — рассказал он. — В детстве видел длинные очереди челноков, перевозящих товары между странами. Это были местные жители — "кульбары", то есть носильщики, которых нанимали импортеры, современные рабы".

Путь туда и обратно занимает от восьми до 12 часов. Дорога проходит через опасные места, в том числе по извилистым горным тропам. По оценкам, в год погибает до 300 кульбаров, 71 процент — от пуль пограничных патрулей.

"Я понял, что мой долг — запечатлеть это социальное, экономическое и политическое явление и отдать дань уважения этим людям", — добавил фотограф.

© Фото : Эбрахим Алипур, Stenincontest
© Фото : Чан Сюй, Stenincontest

Эта работа, которую тоже отобрали в шорт-лист члены жюри, называется "На лыжах в весну".

Автор — фотокорреспондент агентства "Синьхуа" в Китае Чан Сюй — поймал в объектив крупнейшее событие в мире зимнего спорта — Международный лыжный фестиваль Vasaloppet China 2020, в котором приняли участие более тысячи спортсменов из 30 стран и регионов.

Работа фотографа из Китая Чан Сюя На лыжах в весну, занявшая первое место в категории Моя планета в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
13 из 14

Эта работа, которую тоже отобрали в шорт-лист члены жюри, называется "На лыжах в весну".

Автор — фотокорреспондент агентства "Синьхуа" в Китае Чан Сюй — поймал в объектив крупнейшее событие в мире зимнего спорта — Международный лыжный фестиваль Vasaloppet China 2020, в котором приняли участие более тысячи спортсменов из 30 стран и регионов.

© Фото : Чан Сюй, Stenincontest
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Первого октября на Гоголевском бульваре в Москве открылась выставка избранных работ конкурса, организованного МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО.

В жюри в этом году, как всегда, вошли звезды в этой области, среди которых, в частности, фотодиректор журнала "Штерн" Андреас Трамп, специальный корреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Валерий Мельников, фоторедактор двух старейших газет Южной Африки Cape Argus и Cape Times Йен Лендсберг, независимый куратор и фоторедактор Рут Айххорн.

"Фотография — это очень честное, консервативное искусство в наши дни. Для того, чтобы сделать снимок, нужно быть рядом с героем. А это может быть война, гражданский конфликт. Так же оказывался почти во всех горячих точках мира Андрей Стенин", — отметил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Выставка работ финалистов фотоконкурса им. А. Стенина на Гоголевском бульваре в Москве
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Первого октября на Гоголевском бульваре в Москве открылась выставка избранных работ конкурса, организованного МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО.

В жюри в этом году, как всегда, вошли звезды в этой области, среди которых, в частности, фотодиректор журнала "Штерн" Андреас Трамп, специальный корреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Валерий Мельников, фоторедактор двух старейших газет Южной Африки Cape Argus и Cape Times Йен Лендсберг, независимый куратор и фоторедактор Рут Айххорн.

"Фотография — это очень честное, консервативное искусство в наши дни. Для того, чтобы сделать снимок, нужно быть рядом с героем. А это может быть война, гражданский конфликт. Так же оказывался почти во всех горячих точках мира Андрей Стенин", — отметил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В центре снимка, сделанного турчанкой Шебнем Кошкун под водой, — дайвер, парящий среди мелкого медицинского мусора.

Казалось, что после пандемии коронавируса экология восстановилась: меньше летали самолеты, в Венецию вернулись дельфины… Но мир стал еще грязнее.

"Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19", — так называется эта фоторабота.

"Я плаваю с аквалангом с 2014-го. Думала, подводный мир меня очарует, но то, что я увидела, напротив, шокировало, — признается Шебнем. — Мне захотелось поделиться с другими проблемой, с которой столкнулся наш мир".

Этому снимку предшествовало большое исследование, которое Шебнем проводила вместе с представителем программы ООН по защите подводного мира, фридайвером Шахикой Эрджюмен.

© Фото : Шебнем Кошкун, Stenincontest
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"Заходя в Босфор, мы знали, что увидим мусор, но не ожидали такого количества, — продолжает Кошкун. — Под водой мы даже не могли видеть друг друга из-за плавающих отходов. Я была в ужасе. Надеюсь, вглядевшись в этот кадр, зрители пересмотрят отношение к окружающей среде".

В прошлом году Шебнем тоже отправляла работу на конкурс. За впечатляющую съемку Сахики Эркумен, тренирующейся в ледниковой пещере, она получила приз в спортивной номинации.

Кошкун участвует в смотре последний раз: в 2021-м ей исполнится 34, а конкурс только для тех, кому не больше 33 (в этом возрасте погиб Андрей Стенин).

© Фото : Sebnem Coskun, Stenincontest
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"Я запечатлел историческое нашествие пустынной саранчи в Восточной Африке в 2020-м, — рассказывает автор этой работы, испанец Луис Тато. — Ливни и погодные аномалии, вызванные изменением климата, создали идеальные условия для размножения этих вредителей. Фермеры в бессилии смотрели, как насекомые поедают их урожай, пастухи наблюдали за оголением пастбищ… В Кении, где я сейчас живу, такого не было более 70 лет!"

© Фото : Луис Тато, Stenincontest
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Тато в 2020 году выиграл Гран-при конкурса Стенина за серию "Теракт в отеле DusitD2" (на фото) — о нападении боевиков на гостиничный комплекс в Кении.

По словам Луиса, этот конкурс для него — возможность напомнить об Андрее Стенине и других фотожурналистах, погибших при исполнении профессионального долга: "Они рассказывали истории, о которых нужно кричать".

"Я отправляю работы уже несколько лет и исправно получаю награды, — отметил фотограф. — С каждым годом конкурс все мощнее, и я сам профессионально расту вместе с ним".

© Фото : Luis Tato, Stenincontest
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На этой фотографии Абдула Момина цирковые слоны плещутся в мутной реке. "Этот кадр я поймал всего за две минуты с дрона, — поделился подробностями Абдул. — К сожалению, животные несвободны: их заставляют развлекать публику в цирках".

© Фото : Абдул Момин, Stenincontest
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Момин участвует в конкурсе уже третий раз. В прошлом году его кадр "Рыбалка на Джамуне" занял второе место в номинации "Моя планета".

Все работы фотографа сделаны в Бангладеш. "Если честно, я еще ни разу не был за рубежом, — признался он. — Но мечтаю хотя бы раз в жизни съездить на Салар-де-Уюни — крупнейший в мире солончак".

© Абдул Момин, Stenincontest
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Рафид Ясар тоже из Бангладеш. Также любит снимать животных, использует квадрокоптер. Однако этот конкурсный кадр для него особый. Герой — счастливый фермер, который радуется богатому урожаю.

"Я хочу показать миру, что люди могут улыбаться, несмотря на бедность и невзгоды, — объяснил фотограф. — Этот снимок — первый из 11 в серии "Зимние солдаты", посвященной фермерам. Прошлой зимой я много провел времени с ними. И увидел, что эти люди умеют по-настоящему радоваться".

Рафид Ясар оканчивает университет. "Денег нет, но если я выиграю в конкурсе, то обязательно поделюсь гонораром с Анарул Вай — этим улыбающимся человеком на фото, который научил меня тому, что даже маленького проблеска счастья достаточно, чтобы жить", — добавил он.

© Фото : Рафид Ясар, Stenincontest
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"Место силы, где оживают древние легенды, и духи говорят с людьми", — так часто описывают Байкал в путеводителях.

В этом году россиянин Артем Оноприенко отправился туда в экспедицию, чтобы разгадать тайны самого глубокого озера в мире. Но, по словам фотографа, ждали его "мороз, ветер и конъюнктивит".

Несмотря на все сложности, Оноприенко вернулся из поездки с футуристическим снимком, отражающим ту самую магию Байкала.

"Снят кадр довольно просто, но мало кто понимает, как это сделано. Почти все думают, что это компьютерная графика. Но это всего лишь съемка звезд на длинной выдержке плюс взлетающий с вращением квадрокоптер", — раскрыл секрет Артем.

© Фото : Артем Оноприенко, Stenincontest
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"Пока снова не станет расти кукуруза" — так назвала свою историю о Гватемале фотограф-документалист из Испании Лис Аранго. Гуманитарные вопросы и повседневная жизнь — ее любимые темы.

"Впервые я побывала в Гватемале в апреле 2018 года. И целый месяц слышала жуткие истории о дискриминации, засухе, голоде. Я видела, как дети умирали от недоедания. Отчаявшиеся родители сказали мне тогда, что у них один выход — уехать", — вспоминает Лис.

Она вскоре вернулась в Гватемалу и запустила документальный фотопроект, чтобы показать жизнь местных. Ведь вооруженные конфликты в стране — лишь малая часть бед и не основная причина массовой миграции из Центральной Америки.

© Фото : Лис Аранго, Stenincontest
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Работа Масуме Махруме Горжи отлично иллюстрирует пандемийный 2020 год: самоизоляцию и связанные с ней ограничения. За снимком "В жилых ячейках" — целая история одного иранца, так похожая на миллионы других.

Он добровольно ушел на карантин, сидит дома, носит маску и наблюдает за внуком в окно. Выйти на улицу нельзя. Увидеться и обнять родных — тоже.

"Перемены, которые принес COVID-19, перевернули личную жизнь людей, — говорит Масуме. — С первых дней пандемии я стараюсь фиксировать происходящие с миром изменения. Рассматривая снимки, понимаю, что в моем окружении коронавирус поменял буквально все — от лица моего отца до города, в котором я живу. Соседний сад стал похож на кладбище. Многие вещи обрели новое значение".

И автор работы уверена: так, как раньше, больше не будет. Эту простую мысль она хочет донести до людей. "Не все готовы понять, что все может резко измениться, жизнь — нестабильна, а человек — уязвим", — говорит она.

© Масумэ Бахрам, Stenincontest
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Любимый жанр Пу Сяосюй — аэросъемка. Именно так сделана его серия фотографий о рабочих морских буровых платформ в Южно-Китайском море.

"Каньтань № 3 — это полупогружная нефтедобывающая конструкция, разработанная в Китае в 1983 году. Находящаяся на ней бригада буровиков из 18 человек непрерывно работает по две 12-часовые смены в сутки, стараясь отыскать подводные месторождения нефти и газа", — рассказывает он.

Жизнь на буровой платформе — это тяжелый труд и скука, поскольку здесь стоит палящий зной и не ловится сигнал мобильного телефона. "Обычно рабочие трудятся 28 дней подряд, а потом сходят на берег, чтобы отдохнуть", — уточнил Сяосюй Пу.

© Фото : Сяосюй Пу, Stenincontest
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Похожую тему поднял и Эбрахим Алипур. На его снимке — город Пираншехр в провинции Курдистан. Казалось бы, просто дома, но какая же непростая история стоит за ними!

"Я родился и вырос в приграничном городе, который находится ровно на полпути между Ираном и Ираком, — рассказал он. — В детстве видел длинные очереди челноков, перевозящих товары между странами. Это были местные жители — "кульбары", то есть носильщики, которых нанимали импортеры, современные рабы".

Путь туда и обратно занимает от восьми до 12 часов. Дорога проходит через опасные места, в том числе по извилистым горным тропам. По оценкам, в год погибает до 300 кульбаров, 71 процент — от пуль пограничных патрулей.

"Я понял, что мой долг — запечатлеть это социальное, экономическое и политическое явление и отдать дань уважения этим людям", — добавил фотограф.

© Фото : Эбрахим Алипур, Stenincontest
13 из 14

Эта работа, которую тоже отобрали в шорт-лист члены жюри, называется "На лыжах в весну".

Автор — фотокорреспондент агентства "Синьхуа" в Китае Чан Сюй — поймал в объектив крупнейшее событие в мире зимнего спорта — Международный лыжный фестиваль Vasaloppet China 2020, в котором приняли участие более тысячи спортсменов из 30 стран и регионов.

© Фото : Чан Сюй, Stenincontest
14 из 14

Первого октября на Гоголевском бульваре в Москве открылась выставка избранных работ конкурса, организованного МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО.

В жюри в этом году, как всегда, вошли звезды в этой области, среди которых, в частности, фотодиректор журнала "Штерн" Андреас Трамп, специальный корреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Валерий Мельников, фоторедактор двух старейших газет Южной Африки Cape Argus и Cape Times Йен Лендсберг, независимый куратор и фоторедактор Рут Айххорн.

"Фотография — это очень честное, консервативное искусство в наши дни. Для того, чтобы сделать снимок, нужно быть рядом с героем. А это может быть война, гражданский конфликт. Так же оказывался почти во всех горячих точках мира Андрей Стенин", — отметил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Обе работы, отмеченные Гран-при, – проникновенные и яркие истории, рассказанные языком фотографии.
Серия "М+Т" - трогательное повествование о любви пожилой пары с синдромом Дауна в социальной деревне "Светлана", в которой свободно живут люди с различными ментальными и физическими особенностями развития вместе с воспитателями и волонтерами. Главной в работе над серией, которую Мария Гельман снимала в Ленинградской области больше года, стала идея о том, что любовь не имеет границ.
© Фото : Мария Гельман, StenincontestРабота фотографа Марии Гельман "М+Т". Гран-при
Работа фотографа Марии Гельман М+Т. Гран-при - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© Фото : Мария Гельман, Stenincontest
Работа фотографа Марии Гельман "М+Т". Гран-при
Говоря о своем участии в конкурсе, автор подчеркнула: "Для меня участие в конкурсе имени Андрея Стенина - это возможность привлечь общественное внимание к социальной теме моего исследования, поделиться своим видением, возможность диалога. Каждый год я подаю свои работы на этот конкурс с профессиональным международным жюри, потому что это отличная площадка для высказывания, достойная финансовая поддержка молодых фотографов и качественный подход к выставке победителей".
Еще одним обладателем Гран-при 2021 года стало одиночное фото журналиста из Турции Шебнем Кошкун, на котором фридайвер Шахика Эрджюмен, участница программы развития ООН по защите подводного мира, ныряет в Босфор. Говоря о своей работе, Шебнем подчеркнула, что хотела сделать съемку особенной.
© Фото : Шебнем Кошкун, StenincontestРабота фотографа Шебнем Кошкун "Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19". Гран-при
Работа фотографа Шебнем Кошкун Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19. Гран-при - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© Фото : Шебнем Кошкун, Stenincontest
Работа фотографа Шебнем Кошкун "Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19". Гран-при
"Моей целью было высказать свое мнение и указать на проблему, - отмечает автор. - Уже много лет я работаю над темой загрязнения морей пластиковыми отходами и микропластиком. Еще до пандемии мы не справлялись с огромным количеством пластика в нашей экосистеме, а он существует всего каких-то 60 - 70 лет. Фотография сделана в проливе Босфор. Я собиралась искать мусор в процессе погружения. Но искать не пришлось: он был повсюду".
На онлайн-церемонии были также объявлены призовые места лауреатов 2021 года. О работах, победивших в конкурсе, член жюри Рут Айххорн (Германия), независимый куратор и фоторедактор, в прошлом фотодиректор немецкой версии издания "ГЕО" (GEO), высказалась так: "2020 год был поистине уникальным в истории, по многим причинам. Большинство фотографов не имело возможности путешествовать и, следовательно, завершить или даже начать свои проекты и задания. Поэтому мои ожидания были скромнее, чем обычно. Тем не менее, уже первые фотографии вселили в меня энтузиазм. Сторителлинг будет актуален всегда. Он может меняться и развиваться, но он не умрет. Каждому поколению есть что рассказать. Фотография – универсальный язык нашего времени, который не нуждается в переводе". Рут также отметила, что "… отобранные работы – это не просто обзор мировых событий. Это фотопутешествие, визуальный паззл, отдающий дань фотографам и их точке зрения".
© Фото : Джошуа Ируанди, StenincontestДжошуа Ируанди "Человеческая цена COVID-19". Главные новости, одиночные фотографии, 1 место
Джошуа Ируанди Человеческая цена COVID-19. Главные новости, одиночные фотографии, 1 место - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© Фото : Джошуа Ируанди, Stenincontest
Джошуа Ируанди "Человеческая цена COVID-19". Главные новости, одиночные фотографии, 1 место
В номинации "Главные новости" первого места удостоились пронзительная визуальная эпитафия всем жертвам пандемии коронавируса фотожурналиста из Индонезии Джошуа Ируанди "Человеческая цена COVID-19" и история индийского фотографа Чандан Ханны "Раскол" об акциях протеста в Миннеаполисе, США, весной и летом 2020 года.
© Фото : Чандан Ханна, StenincontestЧандан Ханна "Раскол"
Чандан Ханна Раскол
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Чандан Ханна "Раскол"
© Фото : Чандан Ханна, Stenincontest
© Фото : Чандан Ханна, StenincontestУчастники акции протеста против расизма в Атланте, где 12 июня 2020 года 27-летний афроамериканец был застрелен белым полицейским. Убийство произошло на фоне протестов, вызванных гибелью чернокожего Джорджа Флойда во время задержания полицейскими.
Работа фотографа Чандан Ханна из Индии серия Раскол, занявшая первое место в категории Главные новости. Серии в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
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Участники акции протеста против расизма в Атланте, где 12 июня 2020 года 27-летний афроамериканец был застрелен белым полицейским. Убийство произошло на фоне протестов, вызванных гибелью чернокожего Джорджа Флойда во время задержания полицейскими.
© Фото : Чандан Ханна, Stenincontest
© Фото : Чандан Ханна, StenincontestПротестующий на фоне горящего здания, подожженного в ходе демонстраций после гибели чернокожего американца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Обвинения в убийстве, выдвинутые против задержавшего его полицейского, не смогли остановить акции протеста.
Работа фотографа Чандан Ханна из Индии серия Раскол, занявшая первое место в категории Главные новости. Серии в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
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Протестующий на фоне горящего здания, подожженного в ходе демонстраций после гибели чернокожего американца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Обвинения в убийстве, выдвинутые против задержавшего его полицейского, не смогли остановить акции протеста.
© Фото : Чандан Ханна, Stenincontest
1 из 3
Чандан Ханна "Раскол"
© Фото : Чандан Ханна, Stenincontest
2 из 3
Участники акции протеста против расизма в Атланте, где 12 июня 2020 года 27-летний афроамериканец был застрелен белым полицейским. Убийство произошло на фоне протестов, вызванных гибелью чернокожего Джорджа Флойда во время задержания полицейскими.
© Фото : Чандан Ханна, Stenincontest
3 из 3
Протестующий на фоне горящего здания, подожженного в ходе демонстраций после гибели чернокожего американца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Обвинения в убийстве, выдвинутые против задержавшего его полицейского, не смогли остановить акции протеста.
© Фото : Чандан Ханна, Stenincontest
Замысловатая фотографическая вязь с площадки лыжного фестиваля "Васалоппет Чайна-2020" фотожурналиста Чан Сюй стала лучшей среди одиночных фото в номинации "Моя планета".
© Фото : Чан Сюй, StenincontestРабота фотографа Чан Сюй "На лыжах в весну". Моя Планета, одиночные фотографии, 1 место
Работа фотографа Чан Сюй На лыжах в весну. Моя Планета, одиночные фотографии, 1 место - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© Фото : Чан Сюй, Stenincontest
Работа фотографа Чан Сюй "На лыжах в весну". Моя Планета, одиночные фотографии, 1 место
Среди серий этой номинации победу одержала документальная хроника о беспрецедентной за последние 25 лет гуманитарной катастрофе "Нашествие саранчи на востоке Африки" испанца Луиса Тато, многократного обладателя призовых мест конкурса им. Стенина разных лет, в том числе и Гран-при 2020 года.
© Фото : Луис Тато, StenincontestРабота фотографа из Испании Луиса Тато "Нашествие саранчи на востоке Африки", занявшая первое место в категории "Моя Планета. Серии" в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
Работа фотографа из Испании Луиса Тато Нашествие саранчи на востоке Африки, занявшая первое место в категории Моя Планета. Серии в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
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Работа фотографа из Испании Луиса Тато "Нашествие саранчи на востоке Африки", занявшая первое место в категории "Моя Планета. Серии" в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
© Фото : Луис Тато, Stenincontest
© Фото : Луис Тато, StenincontestРабота фотографа из Испании Луиса Тато "Нашествие саранчи на востоке Африки", занявшая первое место в категории "Моя Планета. Серии" в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
Работа фотографа из Испании Луиса Тато Нашествие саранчи на востоке Африки, занявшая первое место в категории Моя Планета. Серии в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
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Работа фотографа из Испании Луиса Тато "Нашествие саранчи на востоке Африки", занявшая первое место в категории "Моя Планета. Серии" в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
© Фото : Луис Тато, Stenincontest
© Фото : Луис Тато, StenincontestРабота фотографа из Испании Луиса Тато "Нашествие саранчи на востоке Африки", занявшая первое место в категории "Моя Планета. Серии" в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
Работа фотографа из Испании Луиса Тато Нашествие саранчи на востоке Африки, занявшая первое место в категории Моя Планета. Серии в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
3 из 3
Работа фотографа из Испании Луиса Тато "Нашествие саранчи на востоке Африки", занявшая первое место в категории "Моя Планета. Серии" в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
© Фото : Луис Тато, Stenincontest
1 из 3
Работа фотографа из Испании Луиса Тато "Нашествие саранчи на востоке Африки", занявшая первое место в категории "Моя Планета. Серии" в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
© Фото : Луис Тато, Stenincontest
2 из 3
Работа фотографа из Испании Луиса Тато "Нашествие саранчи на востоке Африки", занявшая первое место в категории "Моя Планета. Серии" в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
© Фото : Луис Тато, Stenincontest
3 из 3
Работа фотографа из Испании Луиса Тато "Нашествие саранчи на востоке Африки", занявшая первое место в категории "Моя Планета. Серии" в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
© Фото : Луис Тато, Stenincontest
В спортивной номинации лучшей одиночной работой стала фотография "Паркур на руинах" сирийского репортера Мунеба Тайма.
© Фото : Мунеб Тайм, StenincontestМунеб Тайм "Паркур на руинах". Спорт, одиночные фотографии, 1 место
Мунеб Тайм Паркур на руинах. Спорт, одиночные фотографии, 1 место - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© Фото : Мунеб Тайм, Stenincontest
Мунеб Тайм "Паркур на руинах". Спорт, одиночные фотографии, 1 место
Среди серий номинации победила фотоистория россиянки Дарьи Исаевой "Домашняя Олимпиада" - дистанционная фотосессия со спортсменами, не прекращавшими предолимпийские тренировки на домашнем карантине летом прошлого года.
© Фото : Дарья Исаева, StenincontestРабота фотографа Дарьи Исаевой из России "Домашняя Олимпиада", занявшая первое место в категории "Спорт, серии" в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
Работа фотографа Дарьи Исаевой из России Домашняя Олимпиада, занявшая первое место в категории Спорт, серии в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
1 из 3
Работа фотографа Дарьи Исаевой из России "Домашняя Олимпиада", занявшая первое место в категории "Спорт, серии" в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
© Фото : Дарья Исаева, Stenincontest
© Фото : Дарья Исаева, StenincontestРабота фотографа Дарьи Исаевой из России "Домашняя Олимпиада", занявшая первое место в категории "Спорт, серии" в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
Работа фотографа Дарьи Исаевой из России Домашняя Олимпиада, занявшая первое место в категории Спорт, серии в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
2 из 3
Работа фотографа Дарьи Исаевой из России "Домашняя Олимпиада", занявшая первое место в категории "Спорт, серии" в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
© Фото : Дарья Исаева, Stenincontest
© Фото : Дарья Исаева, StenincontestРабота фотографа Дарьи Исаевой из России "Домашняя Олимпиада", занявшая первое место в категории "Спорт, серии" в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
Работа фотографа Дарьи Исаевой из России Домашняя Олимпиада, занявшая первое место в категории Спорт, серии в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
3 из 3
Работа фотографа Дарьи Исаевой из России "Домашняя Олимпиада", занявшая первое место в категории "Спорт, серии" в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
© Фото : Дарья Исаева, Stenincontest
1 из 3
Работа фотографа Дарьи Исаевой из России "Домашняя Олимпиада", занявшая первое место в категории "Спорт, серии" в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
© Фото : Дарья Исаева, Stenincontest
2 из 3
Работа фотографа Дарьи Исаевой из России "Домашняя Олимпиада", занявшая первое место в категории "Спорт, серии" в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
© Фото : Дарья Исаева, Stenincontest
3 из 3
Работа фотографа Дарьи Исаевой из России "Домашняя Олимпиада", занявшая первое место в категории "Спорт, серии" в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
© Фото : Дарья Исаева, Stenincontest
В номинации "Портрет. Герой нашего времени" первые места отданы фотожурналистам из России и Индии. В одиночной категории победила фотография россиянина Сергея Бобылева "Лица нашего времени" – знак безграничного уважения врачам, спасающим жизни людей во время пандемии коронавируса.
© Фото : Сергей Бобылев, StenincontestРабота фотографа Сергея Бобылева "Лица нашего времени". Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография, 1 место
Работа фотографа Сергея Бобылева Лица нашего времени. Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография, 1 место - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest
Работа фотографа Сергея Бобылева "Лица нашего времени". Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография, 1 место
Среди историй этой номинации лучшим стал черно-белый фоторепортаж независимого фотографа из Индии Шарафата Али "Кашмир: спорное наследие".
© Фото : Шарафат Али, StenincontestРабота фотографа из Индии Шарафата Али "Кашмир: спорное наследие", занявшая первое место в категории "Портрет. Герой нашего времени. Серии" в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
Работа фотографа из Индии Шарафата Али Кашмир: спорное наследие, занявшая первое место в категории Портрет. Герой нашего времени. Серии в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
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Работа фотографа из Индии Шарафата Али "Кашмир: спорное наследие", занявшая первое место в категории "Портрет. Герой нашего времени. Серии" в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
© Фото : Шарафат Али, Stenincontest
© Фото : Шарафат Али, StenincontestРабота фотографа Шарафат Али "Кашмир: спорное наследие". Портрет. Герой нашего времени, серии, 1 место
Работа фотографа Шарафат Али Кашмир: спорное наследие. Портрет. Герой нашего времени, серии, 1 место
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Работа фотографа Шарафат Али "Кашмир: спорное наследие". Портрет. Герой нашего времени, серии, 1 место
© Фото : Шарафат Али, Stenincontest
© Фото : Шарафат Али, StenincontestРабота фотографа из Индии Шарафата Али "Кашмир: спорное наследие", занявшая первое место в категории "Портрет. Герой нашего времени. Серии" в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
Работа фотографа из Индии Шарафата Али Кашмир: спорное наследие, занявшая первое место в категории Портрет. Герой нашего времени. Серии в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
3 из 3
Работа фотографа из Индии Шарафата Али "Кашмир: спорное наследие", занявшая первое место в категории "Портрет. Герой нашего времени. Серии" в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
© Фото : Шарафат Али, Stenincontest
1 из 3
Работа фотографа из Индии Шарафата Али "Кашмир: спорное наследие", занявшая первое место в категории "Портрет. Герой нашего времени. Серии" в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
© Фото : Шарафат Али, Stenincontest
2 из 3
Работа фотографа Шарафат Али "Кашмир: спорное наследие". Портрет. Герой нашего времени, серии, 1 место
© Фото : Шарафат Али, Stenincontest
3 из 3
Работа фотографа из Индии Шарафата Али "Кашмир: спорное наследие", занявшая первое место в категории "Портрет. Герой нашего времени. Серии" в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
© Фото : Шарафат Али, Stenincontest
Полный список призовых мест лауреатов конкурса-2021 опубликован на сайте stenincontest.ru/stenincontest.com. Избранные работы победители конкурса-2021 можно будет увидеть с начала до середины октября на Гоголевском бульваре в Москве в формате уличной выставки.
По традиции в рамках конкурса были учреждены специальные призы для его участников. В 2021 году призами отмечены работы в трех номинациях – "Главные новости", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени". Партнерами номинаций стали ведущие международные медиа, такие как Объединенная шанхайская медиа группа (ОШМГ) и Общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира – Международный комитет Красного Креста (МККК).
Лучшими, по мнению партнеров номинаций, стали: одиночная фотография "Человеческая цена COVID-19" Джошуа Ируанди и фотосерия "Кровавая рана Европы" Александра Ермоченко, отмеченные специальным призом Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию" в номинации "Главные новости".
© Фото : Александр Ермоченко, StenincontestРабота фотографа из Украины Александра Ермоченко "Кровавая рана Европы", занявшая второе место в категории "Главные новости. Серии" в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
Работа фотографа из Украины Александра Ермоченко Кровавая рана Европы, занявшая второе место в категории Главные новости. Серии в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
1 из 3
Работа фотографа из Украины Александра Ермоченко "Кровавая рана Европы", занявшая второе место в категории "Главные новости. Серии" в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
© Фото : Александр Ермоченко, Stenincontest
© Фото : Александр Ермоченко, StenincontestРабота фотографа из Украины Александра Ермоченко "Кровавая рана Европы", занявшая второе место в категории "Главные новости. Серии" в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
Работа фотографа из Украины Александра Ермоченко Кровавая рана Европы, занявшая второе место в категории Главные новости. Серии в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
2 из 3
Работа фотографа из Украины Александра Ермоченко "Кровавая рана Европы", занявшая второе место в категории "Главные новости. Серии" в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
© Фото : Александр Ермоченко, Stenincontest
© Фото : Александр Ермоченко, StenincontestРабота фотографа из Украины Александра Ермоченко "Кровавая рана Европы", занявшая второе место в категории "Главные новости. Серии" в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
Работа фотографа из Украины Александра Ермоченко Кровавая рана Европы, занявшая второе место в категории Главные новости. Серии в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
3 из 3
Работа фотографа из Украины Александра Ермоченко "Кровавая рана Европы", занявшая второе место в категории "Главные новости. Серии" в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
© Фото : Александр Ермоченко, Stenincontest
1 из 3
Работа фотографа из Украины Александра Ермоченко "Кровавая рана Европы", занявшая второе место в категории "Главные новости. Серии" в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
© Фото : Александр Ермоченко, Stenincontest
2 из 3
Работа фотографа из Украины Александра Ермоченко "Кровавая рана Европы", занявшая второе место в категории "Главные новости. Серии" в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
© Фото : Александр Ермоченко, Stenincontest
3 из 3
Работа фотографа из Украины Александра Ермоченко "Кровавая рана Европы", занявшая второе место в категории "Главные новости. Серии" в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
© Фото : Александр Ермоченко, Stenincontest
Серия портретов врачей, борющихся с COVID-19, "Слава профилактике" Патрика Юнкера отмечена специальным призом Аль-Маядин ТВ в номинации "Портрет. Герой нашего времени", документальная хроника Луиса Тато "Нашествие саранчи на востоке Африки" удостоена высокой оценки Объединенной шанхайской медиа группы в номинации "Моя планета".
© Фото : Patrick Junker, StenincontestРабота фотографа из Германии Патрика Юнкера "Слава профилактике", как особая в категории "Портрет. Герой нашего времени. Серии" в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
Работа фотографа из Германии Патрика Юнкера Слава профилактике, как особая в категории Портрет. Герой нашего времени. Серии в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
1 из 3
Работа фотографа из Германии Патрика Юнкера "Слава профилактике", как особая в категории "Портрет. Герой нашего времени. Серии" в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
© Фото : Patrick Junker, Stenincontest
© Фото : Patrick Junker, StenincontestРабота фотографа из Германии Патрика Юнкера "Слава профилактике", как особая в категории "Портрет. Герой нашего времени. Серии" в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
Работа фотографа из Германии Патрика Юнкера Слава профилактике, как особая в категории Портрет. Герой нашего времени. Серии в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
2 из 3
Работа фотографа из Германии Патрика Юнкера "Слава профилактике", как особая в категории "Портрет. Герой нашего времени. Серии" в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
© Фото : Patrick Junker, Stenincontest
© Фото : Patrick Junker, StenincontestРабота фотографа из Германии Патрика Юнкера "Слава профилактике", как особая в категории "Портрет. Герой нашего времени. Серии" в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
Работа фотографа из Германии Патрика Юнкера Слава профилактике, как особая в категории Портрет. Герой нашего времени. Серии в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
3 из 3
Работа фотографа из Германии Патрика Юнкера "Слава профилактике", как особая в категории "Портрет. Герой нашего времени. Серии" в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
© Фото : Patrick Junker, Stenincontest
1 из 3
Работа фотографа из Германии Патрика Юнкера "Слава профилактике", как особая в категории "Портрет. Герой нашего времени. Серии" в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
© Фото : Patrick Junker, Stenincontest
2 из 3
Работа фотографа из Германии Патрика Юнкера "Слава профилактике", как особая в категории "Портрет. Герой нашего времени. Серии" в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
© Фото : Patrick Junker, Stenincontest
3 из 3
Работа фотографа из Германии Патрика Юнкера "Слава профилактике", как особая в категории "Портрет. Герой нашего времени. Серии" в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
© Фото : Patrick Junker, Stenincontest

О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24", информационно-новостной портал Вести.Ru.
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, интернет-портал DBW.
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал фотографии EYE, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel,международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
 
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