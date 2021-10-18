Гран-при конкурса Стенина — 2021 поделили репортеры из России и Турции

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина назвал обладателя Гран-при. В 2021 году главную награду конкурса завоевали сразу две работы: фотографическая серия петербуржского фотографа Марии Гельман "М+Т" и одиночная фотография репортера из Турции Шебнем Кошкун "Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19". Объявление Гран-при и призовых мест участников шорт-листа прошло в рамках онлайн-церемонии в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", организатора конкурса.Говоря о работах конкурса 2021 года, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил: "Фотография — это очень честное, консервативное искусство в наши дни. Для того, чтобы сделать снимок, нужно быть рядом с героем. А это может быть война, гражданский конфликт. Так же оказывался почти во всех горячих точках мира Андрей Стенин".Обе работы, отмеченные Гран-при, – проникновенные и яркие истории, рассказанные языком фотографии.Серия "М+Т" - трогательное повествование о любви пожилой пары с синдромом Дауна в социальной деревне "Светлана", в которой свободно живут люди с различными ментальными и физическими особенностями развития вместе с воспитателями и волонтерами. Главной в работе над серией, которую Мария Гельман снимала в Ленинградской области больше года, стала идея о том, что любовь не имеет границ.Говоря о своем участии в конкурсе, автор подчеркнула: "Для меня участие в конкурсе имени Андрея Стенина - это возможность привлечь общественное внимание к социальной теме моего исследования, поделиться своим видением, возможность диалога. Каждый год я подаю свои работы на этот конкурс с профессиональным международным жюри, потому что это отличная площадка для высказывания, достойная финансовая поддержка молодых фотографов и качественный подход к выставке победителей".Еще одним обладателем Гран-при 2021 года стало одиночное фото журналиста из Турции Шебнем Кошкун, на котором фридайвер Шахика Эрджюмен, участница программы развития ООН по защите подводного мира, ныряет в Босфор. Говоря о своей работе, Шебнем подчеркнула, что хотела сделать съемку особенной. "Моей целью было высказать свое мнение и указать на проблему, - отмечает автор. - Уже много лет я работаю над темой загрязнения морей пластиковыми отходами и микропластиком. Еще до пандемии мы не справлялись с огромным количеством пластика в нашей экосистеме, а он существует всего каких-то 60 - 70 лет. Фотография сделана в проливе Босфор. Я собиралась искать мусор в процессе погружения. Но искать не пришлось: он был повсюду". На онлайн-церемонии были также объявлены призовые места лауреатов 2021 года. О работах, победивших в конкурсе, член жюри Рут Айххорн (Германия), независимый куратор и фоторедактор, в прошлом фотодиректор немецкой версии издания "ГЕО" (GEO), высказалась так: "2020 год был поистине уникальным в истории, по многим причинам. Большинство фотографов не имело возможности путешествовать и, следовательно, завершить или даже начать свои проекты и задания. Поэтому мои ожидания были скромнее, чем обычно. Тем не менее, уже первые фотографии вселили в меня энтузиазм. Сторителлинг будет актуален всегда. Он может меняться и развиваться, но он не умрет. Каждому поколению есть что рассказать. Фотография – универсальный язык нашего времени, который не нуждается в переводе". Рут также отметила, что "… отобранные работы – это не просто обзор мировых событий. Это фотопутешествие, визуальный паззл, отдающий дань фотографам и их точке зрения".В номинации "Главные новости" первого места удостоились пронзительная визуальная эпитафия всем жертвам пандемии коронавируса фотожурналиста из Индонезии Джошуа Ируанди "Человеческая цена COVID-19" и история индийского фотографа Чандан Ханны "Раскол" об акциях протеста в Миннеаполисе, США, весной и летом 2020 года.Замысловатая фотографическая вязь с площадки лыжного фестиваля "Васалоппет Чайна-2020" фотожурналиста Чан Сюй стала лучшей среди одиночных фото в номинации "Моя планета". Среди серий этой номинации победу одержала документальная хроника о беспрецедентной за последние 25 лет гуманитарной катастрофе "Нашествие саранчи на востоке Африки" испанца Луиса Тато, многократного обладателя призовых мест конкурса им. Стенина разных лет, в том числе и Гран-при 2020 года.В спортивной номинации лучшей одиночной работой стала фотография "Паркур на руинах" сирийского репортера Мунеба Тайма. Среди серий номинации победила фотоистория россиянки Дарьи Исаевой "Домашняя Олимпиада" - дистанционная фотосессия со спортсменами, не прекращавшими предолимпийские тренировки на домашнем карантине летом прошлого года.В номинации "Портрет. Герой нашего времени" первые места отданы фотожурналистам из России и Индии. В одиночной категории победила фотография россиянина Сергея Бобылева "Лица нашего времени" – знак безграничного уважения врачам, спасающим жизни людей во время пандемии коронавируса. Среди историй этой номинации лучшим стал черно-белый фоторепортаж независимого фотографа из Индии Шарафата Али "Кашмир: спорное наследие".Полный список призовых мест лауреатов конкурса-2021 опубликован на сайте stenincontest.ru/stenincontest.com. Избранные работы победители конкурса-2021 можно будет увидеть с начала до середины октября на Гоголевском бульваре в Москве в формате уличной выставки.По традиции в рамках конкурса были учреждены специальные призы для его участников. В 2021 году призами отмечены работы в трех номинациях – "Главные новости", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени". Партнерами номинаций стали ведущие международные медиа, такие как Объединенная шанхайская медиа группа (ОШМГ) и Общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира – Международный комитет Красного Креста (МККК).Лучшими, по мнению партнеров номинаций, стали: одиночная фотография "Человеческая цена COVID-19" Джошуа Ируанди и фотосерия "Кровавая рана Европы" Александра Ермоченко, отмеченные специальным призом Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию" в номинации "Главные новости".Серия портретов врачей, борющихся с COVID-19, "Слава профилактике" Патрика Юнкера отмечена специальным призом Аль-Маядин ТВ в номинации "Портрет. Герой нашего времени", документальная хроника Луиса Тато "Нашествие саранчи на востоке Африки" удостоена высокой оценки Объединенной шанхайской медиа группы в номинации "Моя планета".О конкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24", информационно-новостной портал Вести.Ru.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, интернет-портал DBW.В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал фотографии EYE, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel,международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Церемония объявления Гран-при и призовых мест лауреатов конкурса им. Андрея Стенина 2021 года
Церемония объявления Гран-при и призовых мест лауреатов конкурса им. Андрея Стенина 2021 года
Говоря о работах конкурса 2021 года, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил: "Фотография — это очень честное, консервативное искусство в наши дни. Для того, чтобы сделать снимок, нужно быть рядом с героем. А это может быть война, гражданский конфликт. Так же оказывался почти во всех горячих точках мира Андрей Стенин".
В центре снимка, сделанного турчанкой Шебнем Кошкун под водой, — дайвер, парящий среди мелкого медицинского мусора.
Казалось, что после пандемии коронавируса экология восстановилась: меньше летали самолеты, в Венецию вернулись дельфины… Но мир стал еще грязнее.
"Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19", — так называется эта фоторабота.
"Я плаваю с аквалангом с 2014-го. Думала, подводный мир меня очарует, но то, что я увидела, напротив, шокировало, — признается Шебнем. — Мне захотелось поделиться с другими проблемой, с которой столкнулся наш мир".
Этому снимку предшествовало большое исследование, которое Шебнем проводила вместе с представителем программы ООН по защите подводного мира, фридайвером Шахикой Эрджюмен.
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В центре снимка, сделанного турчанкой Шебнем Кошкун под водой, — дайвер, парящий среди мелкого медицинского мусора.
Казалось, что после пандемии коронавируса экология восстановилась: меньше летали самолеты, в Венецию вернулись дельфины… Но мир стал еще грязнее.
"Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19", — так называется эта фоторабота.
"Я плаваю с аквалангом с 2014-го. Думала, подводный мир меня очарует, но то, что я увидела, напротив, шокировало, — признается Шебнем. — Мне захотелось поделиться с другими проблемой, с которой столкнулся наш мир".
Этому снимку предшествовало большое исследование, которое Шебнем проводила вместе с представителем программы ООН по защите подводного мира, фридайвером Шахикой Эрджюмен.
"Заходя в Босфор, мы знали, что увидим мусор, но не ожидали такого количества, — продолжает Кошкун. — Под водой мы даже не могли видеть друг друга из-за плавающих отходов. Я была в ужасе. Надеюсь, вглядевшись в этот кадр, зрители пересмотрят отношение к окружающей среде".
В прошлом году Шебнем тоже отправляла работу на конкурс. За впечатляющую съемку Сахики Эркумен, тренирующейся в ледниковой пещере, она получила приз в спортивной номинации.
Кошкун участвует в смотре последний раз: в 2021-м ей исполнится 34, а конкурс только для тех, кому не больше 33 (в этом возрасте погиб Андрей Стенин).
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"Заходя в Босфор, мы знали, что увидим мусор, но не ожидали такого количества, — продолжает Кошкун. — Под водой мы даже не могли видеть друг друга из-за плавающих отходов. Я была в ужасе. Надеюсь, вглядевшись в этот кадр, зрители пересмотрят отношение к окружающей среде".
В прошлом году Шебнем тоже отправляла работу на конкурс. За впечатляющую съемку Сахики Эркумен, тренирующейся в ледниковой пещере, она получила приз в спортивной номинации.
Кошкун участвует в смотре последний раз: в 2021-м ей исполнится 34, а конкурс только для тех, кому не больше 33 (в этом возрасте погиб Андрей Стенин).
"Я запечатлел историческое нашествие пустынной саранчи в Восточной Африке в 2020-м, — рассказывает автор этой работы, испанец Луис Тато. — Ливни и погодные аномалии, вызванные изменением климата, создали идеальные условия для размножения этих вредителей. Фермеры в бессилии смотрели, как насекомые поедают их урожай, пастухи наблюдали за оголением пастбищ… В Кении, где я сейчас живу, такого не было более 70 лет!"
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"Я запечатлел историческое нашествие пустынной саранчи в Восточной Африке в 2020-м, — рассказывает автор этой работы, испанец Луис Тато. — Ливни и погодные аномалии, вызванные изменением климата, создали идеальные условия для размножения этих вредителей. Фермеры в бессилии смотрели, как насекомые поедают их урожай, пастухи наблюдали за оголением пастбищ… В Кении, где я сейчас живу, такого не было более 70 лет!"
Тато в 2020 году выиграл Гран-при конкурса Стенина за серию "Теракт в отеле DusitD2" (на фото) — о нападении боевиков на гостиничный комплекс в Кении.
По словам Луиса, этот конкурс для него — возможность напомнить об Андрее Стенине и других фотожурналистах, погибших при исполнении профессионального долга: "Они рассказывали истории, о которых нужно кричать".
"Я отправляю работы уже несколько лет и исправно получаю награды, — отметил фотограф. — С каждым годом конкурс все мощнее, и я сам профессионально расту вместе с ним".
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Тато в 2020 году выиграл Гран-при конкурса Стенина за серию "Теракт в отеле DusitD2" (на фото) — о нападении боевиков на гостиничный комплекс в Кении.
По словам Луиса, этот конкурс для него — возможность напомнить об Андрее Стенине и других фотожурналистах, погибших при исполнении профессионального долга: "Они рассказывали истории, о которых нужно кричать".
"Я отправляю работы уже несколько лет и исправно получаю награды, — отметил фотограф. — С каждым годом конкурс все мощнее, и я сам профессионально расту вместе с ним".
На этой фотографии Абдула Момина цирковые слоны плещутся в мутной реке. "Этот кадр я поймал всего за две минуты с дрона, — поделился подробностями Абдул. — К сожалению, животные несвободны: их заставляют развлекать публику в цирках".
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На этой фотографии Абдула Момина цирковые слоны плещутся в мутной реке. "Этот кадр я поймал всего за две минуты с дрона, — поделился подробностями Абдул. — К сожалению, животные несвободны: их заставляют развлекать публику в цирках".
Рафид Ясар тоже из Бангладеш. Также любит снимать животных, использует квадрокоптер. Однако этот конкурсный кадр для него особый. Герой — счастливый фермер, который радуется богатому урожаю.
"Я хочу показать миру, что люди могут улыбаться, несмотря на бедность и невзгоды, — объяснил фотограф. — Этот снимок — первый из 11 в серии "Зимние солдаты", посвященной фермерам. Прошлой зимой я много провел времени с ними. И увидел, что эти люди умеют по-настоящему радоваться".
Рафид Ясар оканчивает университет. "Денег нет, но если я выиграю в конкурсе, то обязательно поделюсь гонораром с Анарул Вай — этим улыбающимся человеком на фото, который научил меня тому, что даже маленького проблеска счастья достаточно, чтобы жить", — добавил он.
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Рафид Ясар тоже из Бангладеш. Также любит снимать животных, использует квадрокоптер. Однако этот конкурсный кадр для него особый. Герой — счастливый фермер, который радуется богатому урожаю.
"Я хочу показать миру, что люди могут улыбаться, несмотря на бедность и невзгоды, — объяснил фотограф. — Этот снимок — первый из 11 в серии "Зимние солдаты", посвященной фермерам. Прошлой зимой я много провел времени с ними. И увидел, что эти люди умеют по-настоящему радоваться".
Рафид Ясар оканчивает университет. "Денег нет, но если я выиграю в конкурсе, то обязательно поделюсь гонораром с Анарул Вай — этим улыбающимся человеком на фото, который научил меня тому, что даже маленького проблеска счастья достаточно, чтобы жить", — добавил он.
"Место силы, где оживают древние легенды, и духи говорят с людьми", — так часто описывают Байкал в путеводителях.
В этом году россиянин Артем Оноприенко отправился туда в экспедицию, чтобы разгадать тайны самого глубокого озера в мире. Но, по словам фотографа, ждали его "мороз, ветер и конъюнктивит".
Несмотря на все сложности, Оноприенко вернулся из поездки с футуристическим снимком, отражающим ту самую магию Байкала.
"Снят кадр довольно просто, но мало кто понимает, как это сделано. Почти все думают, что это компьютерная графика. Но это всего лишь съемка звезд на длинной выдержке плюс взлетающий с вращением квадрокоптер", — раскрыл секрет Артем.
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"Место силы, где оживают древние легенды, и духи говорят с людьми", — так часто описывают Байкал в путеводителях.
В этом году россиянин Артем Оноприенко отправился туда в экспедицию, чтобы разгадать тайны самого глубокого озера в мире. Но, по словам фотографа, ждали его "мороз, ветер и конъюнктивит".
Несмотря на все сложности, Оноприенко вернулся из поездки с футуристическим снимком, отражающим ту самую магию Байкала.
"Снят кадр довольно просто, но мало кто понимает, как это сделано. Почти все думают, что это компьютерная графика. Но это всего лишь съемка звезд на длинной выдержке плюс взлетающий с вращением квадрокоптер", — раскрыл секрет Артем.
"Пока снова не станет расти кукуруза" — так назвала свою историю о Гватемале фотограф-документалист из Испании Лис Аранго. Гуманитарные вопросы и повседневная жизнь — ее любимые темы.
"Впервые я побывала в Гватемале в апреле 2018 года. И целый месяц слышала жуткие истории о дискриминации, засухе, голоде. Я видела, как дети умирали от недоедания. Отчаявшиеся родители сказали мне тогда, что у них один выход — уехать", — вспоминает Лис.
Она вскоре вернулась в Гватемалу и запустила документальный фотопроект, чтобы показать жизнь местных. Ведь вооруженные конфликты в стране — лишь малая часть бед и не основная причина массовой миграции из Центральной Америки.
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"Пока снова не станет расти кукуруза" — так назвала свою историю о Гватемале фотограф-документалист из Испании Лис Аранго. Гуманитарные вопросы и повседневная жизнь — ее любимые темы.
"Впервые я побывала в Гватемале в апреле 2018 года. И целый месяц слышала жуткие истории о дискриминации, засухе, голоде. Я видела, как дети умирали от недоедания. Отчаявшиеся родители сказали мне тогда, что у них один выход — уехать", — вспоминает Лис.
Она вскоре вернулась в Гватемалу и запустила документальный фотопроект, чтобы показать жизнь местных. Ведь вооруженные конфликты в стране — лишь малая часть бед и не основная причина массовой миграции из Центральной Америки.
Работа Масуме Махруме Горжи отлично иллюстрирует пандемийный 2020 год: самоизоляцию и связанные с ней ограничения. За снимком "В жилых ячейках" — целая история одного иранца, так похожая на миллионы других.
Он добровольно ушел на карантин, сидит дома, носит маску и наблюдает за внуком в окно. Выйти на улицу нельзя. Увидеться и обнять родных — тоже.
"Перемены, которые принес COVID-19, перевернули личную жизнь людей, — говорит Масуме. — С первых дней пандемии я стараюсь фиксировать происходящие с миром изменения. Рассматривая снимки, понимаю, что в моем окружении коронавирус поменял буквально все — от лица моего отца до города, в котором я живу. Соседний сад стал похож на кладбище. Многие вещи обрели новое значение".
И автор работы уверена: так, как раньше, больше не будет. Эту простую мысль она хочет донести до людей. "Не все готовы понять, что все может резко измениться, жизнь — нестабильна, а человек — уязвим", — говорит она.
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Работа Масуме Махруме Горжи отлично иллюстрирует пандемийный 2020 год: самоизоляцию и связанные с ней ограничения. За снимком "В жилых ячейках" — целая история одного иранца, так похожая на миллионы других.
Он добровольно ушел на карантин, сидит дома, носит маску и наблюдает за внуком в окно. Выйти на улицу нельзя. Увидеться и обнять родных — тоже.
"Перемены, которые принес COVID-19, перевернули личную жизнь людей, — говорит Масуме. — С первых дней пандемии я стараюсь фиксировать происходящие с миром изменения. Рассматривая снимки, понимаю, что в моем окружении коронавирус поменял буквально все — от лица моего отца до города, в котором я живу. Соседний сад стал похож на кладбище. Многие вещи обрели новое значение".
И автор работы уверена: так, как раньше, больше не будет. Эту простую мысль она хочет донести до людей. "Не все готовы понять, что все может резко измениться, жизнь — нестабильна, а человек — уязвим", — говорит она.
Любимый жанр Пу Сяосюй — аэросъемка. Именно так сделана его серия фотографий о рабочих морских буровых платформ в Южно-Китайском море.
"Каньтань № 3 — это полупогружная нефтедобывающая конструкция, разработанная в Китае в 1983 году. Находящаяся на ней бригада буровиков из 18 человек непрерывно работает по две 12-часовые смены в сутки, стараясь отыскать подводные месторождения нефти и газа", — рассказывает он.
Жизнь на буровой платформе — это тяжелый труд и скука, поскольку здесь стоит палящий зной и не ловится сигнал мобильного телефона. "Обычно рабочие трудятся 28 дней подряд, а потом сходят на берег, чтобы отдохнуть", — уточнил Сяосюй Пу.
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Любимый жанр Пу Сяосюй — аэросъемка. Именно так сделана его серия фотографий о рабочих морских буровых платформ в Южно-Китайском море.
"Каньтань № 3 — это полупогружная нефтедобывающая конструкция, разработанная в Китае в 1983 году. Находящаяся на ней бригада буровиков из 18 человек непрерывно работает по две 12-часовые смены в сутки, стараясь отыскать подводные месторождения нефти и газа", — рассказывает он.
Жизнь на буровой платформе — это тяжелый труд и скука, поскольку здесь стоит палящий зной и не ловится сигнал мобильного телефона. "Обычно рабочие трудятся 28 дней подряд, а потом сходят на берег, чтобы отдохнуть", — уточнил Сяосюй Пу.
Похожую тему поднял и Эбрахим Алипур. На его снимке — город Пираншехр в провинции Курдистан. Казалось бы, просто дома, но какая же непростая история стоит за ними!
"Я родился и вырос в приграничном городе, который находится ровно на полпути между Ираном и Ираком, — рассказал он. — В детстве видел длинные очереди челноков, перевозящих товары между странами. Это были местные жители — "кульбары", то есть носильщики, которых нанимали импортеры, современные рабы".
Путь туда и обратно занимает от восьми до 12 часов. Дорога проходит через опасные места, в том числе по извилистым горным тропам. По оценкам, в год погибает до 300 кульбаров, 71 процент — от пуль пограничных патрулей.
"Я понял, что мой долг — запечатлеть это социальное, экономическое и политическое явление и отдать дань уважения этим людям", — добавил фотограф.
12 из 14
Похожую тему поднял и Эбрахим Алипур. На его снимке — город Пираншехр в провинции Курдистан. Казалось бы, просто дома, но какая же непростая история стоит за ними!
"Я родился и вырос в приграничном городе, который находится ровно на полпути между Ираном и Ираком, — рассказал он. — В детстве видел длинные очереди челноков, перевозящих товары между странами. Это были местные жители — "кульбары", то есть носильщики, которых нанимали импортеры, современные рабы".
Путь туда и обратно занимает от восьми до 12 часов. Дорога проходит через опасные места, в том числе по извилистым горным тропам. По оценкам, в год погибает до 300 кульбаров, 71 процент — от пуль пограничных патрулей.
"Я понял, что мой долг — запечатлеть это социальное, экономическое и политическое явление и отдать дань уважения этим людям", — добавил фотограф.
Эта работа, которую тоже отобрали в шорт-лист члены жюри, называется "На лыжах в весну".
Автор — фотокорреспондент агентства "Синьхуа" в Китае Чан Сюй — поймал в объектив крупнейшее событие в мире зимнего спорта — Международный лыжный фестиваль Vasaloppet China 2020, в котором приняли участие более тысячи спортсменов из 30 стран и регионов.
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Эта работа, которую тоже отобрали в шорт-лист члены жюри, называется "На лыжах в весну".
Автор — фотокорреспондент агентства "Синьхуа" в Китае Чан Сюй — поймал в объектив крупнейшее событие в мире зимнего спорта — Международный лыжный фестиваль Vasaloppet China 2020, в котором приняли участие более тысячи спортсменов из 30 стран и регионов.
Первого октября на Гоголевском бульваре в Москве открылась выставка избранных работ конкурса, организованного МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО.
В жюри в этом году, как всегда, вошли звезды в этой области, среди которых, в частности, фотодиректор журнала "Штерн" Андреас Трамп, специальный корреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Валерий Мельников, фоторедактор двух старейших газет Южной Африки Cape Argus и Cape Times Йен Лендсберг, независимый куратор и фоторедактор Рут Айххорн.
"Фотография — это очень честное, консервативное искусство в наши дни. Для того, чтобы сделать снимок, нужно быть рядом с героем. А это может быть война, гражданский конфликт. Так же оказывался почти во всех горячих точках мира Андрей Стенин", — отметил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
14 из 14
Первого октября на Гоголевском бульваре в Москве открылась выставка избранных работ конкурса, организованного МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО.
В жюри в этом году, как всегда, вошли звезды в этой области, среди которых, в частности, фотодиректор журнала "Штерн" Андреас Трамп, специальный корреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Валерий Мельников, фоторедактор двух старейших газет Южной Африки Cape Argus и Cape Times Йен Лендсберг, независимый куратор и фоторедактор Рут Айххорн.
"Фотография — это очень честное, консервативное искусство в наши дни. Для того, чтобы сделать снимок, нужно быть рядом с героем. А это может быть война, гражданский конфликт. Так же оказывался почти во всех горячих точках мира Андрей Стенин", — отметил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
В центре снимка, сделанного турчанкой Шебнем Кошкун под водой, — дайвер, парящий среди мелкого медицинского мусора.
Казалось, что после пандемии коронавируса экология восстановилась: меньше летали самолеты, в Венецию вернулись дельфины… Но мир стал еще грязнее.
"Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19", — так называется эта фоторабота.
"Я плаваю с аквалангом с 2014-го. Думала, подводный мир меня очарует, но то, что я увидела, напротив, шокировало, — признается Шебнем. — Мне захотелось поделиться с другими проблемой, с которой столкнулся наш мир".
Этому снимку предшествовало большое исследование, которое Шебнем проводила вместе с представителем программы ООН по защите подводного мира, фридайвером Шахикой Эрджюмен.
"Заходя в Босфор, мы знали, что увидим мусор, но не ожидали такого количества, — продолжает Кошкун. — Под водой мы даже не могли видеть друг друга из-за плавающих отходов. Я была в ужасе. Надеюсь, вглядевшись в этот кадр, зрители пересмотрят отношение к окружающей среде".
В прошлом году Шебнем тоже отправляла работу на конкурс. За впечатляющую съемку Сахики Эркумен, тренирующейся в ледниковой пещере, она получила приз в спортивной номинации.
Кошкун участвует в смотре последний раз: в 2021-м ей исполнится 34, а конкурс только для тех, кому не больше 33 (в этом возрасте погиб Андрей Стенин).
"Я запечатлел историческое нашествие пустынной саранчи в Восточной Африке в 2020-м, — рассказывает автор этой работы, испанец Луис Тато. — Ливни и погодные аномалии, вызванные изменением климата, создали идеальные условия для размножения этих вредителей. Фермеры в бессилии смотрели, как насекомые поедают их урожай, пастухи наблюдали за оголением пастбищ… В Кении, где я сейчас живу, такого не было более 70 лет!"
Тато в 2020 году выиграл Гран-при конкурса Стенина за серию "Теракт в отеле DusitD2" (на фото) — о нападении боевиков на гостиничный комплекс в Кении.
По словам Луиса, этот конкурс для него — возможность напомнить об Андрее Стенине и других фотожурналистах, погибших при исполнении профессионального долга: "Они рассказывали истории, о которых нужно кричать".
"Я отправляю работы уже несколько лет и исправно получаю награды, — отметил фотограф. — С каждым годом конкурс все мощнее, и я сам профессионально расту вместе с ним".
На этой фотографии Абдула Момина цирковые слоны плещутся в мутной реке. "Этот кадр я поймал всего за две минуты с дрона, — поделился подробностями Абдул. — К сожалению, животные несвободны: их заставляют развлекать публику в цирках".
Рафид Ясар тоже из Бангладеш. Также любит снимать животных, использует квадрокоптер. Однако этот конкурсный кадр для него особый. Герой — счастливый фермер, который радуется богатому урожаю.
"Я хочу показать миру, что люди могут улыбаться, несмотря на бедность и невзгоды, — объяснил фотограф. — Этот снимок — первый из 11 в серии "Зимние солдаты", посвященной фермерам. Прошлой зимой я много провел времени с ними. И увидел, что эти люди умеют по-настоящему радоваться".
Рафид Ясар оканчивает университет. "Денег нет, но если я выиграю в конкурсе, то обязательно поделюсь гонораром с Анарул Вай — этим улыбающимся человеком на фото, который научил меня тому, что даже маленького проблеска счастья достаточно, чтобы жить", — добавил он.
"Место силы, где оживают древние легенды, и духи говорят с людьми", — так часто описывают Байкал в путеводителях.
В этом году россиянин Артем Оноприенко отправился туда в экспедицию, чтобы разгадать тайны самого глубокого озера в мире. Но, по словам фотографа, ждали его "мороз, ветер и конъюнктивит".
Несмотря на все сложности, Оноприенко вернулся из поездки с футуристическим снимком, отражающим ту самую магию Байкала.
"Снят кадр довольно просто, но мало кто понимает, как это сделано. Почти все думают, что это компьютерная графика. Но это всего лишь съемка звезд на длинной выдержке плюс взлетающий с вращением квадрокоптер", — раскрыл секрет Артем.
"Пока снова не станет расти кукуруза" — так назвала свою историю о Гватемале фотограф-документалист из Испании Лис Аранго. Гуманитарные вопросы и повседневная жизнь — ее любимые темы.
"Впервые я побывала в Гватемале в апреле 2018 года. И целый месяц слышала жуткие истории о дискриминации, засухе, голоде. Я видела, как дети умирали от недоедания. Отчаявшиеся родители сказали мне тогда, что у них один выход — уехать", — вспоминает Лис.
Она вскоре вернулась в Гватемалу и запустила документальный фотопроект, чтобы показать жизнь местных. Ведь вооруженные конфликты в стране — лишь малая часть бед и не основная причина массовой миграции из Центральной Америки.
Работа Масуме Махруме Горжи отлично иллюстрирует пандемийный 2020 год: самоизоляцию и связанные с ней ограничения. За снимком "В жилых ячейках" — целая история одного иранца, так похожая на миллионы других.
Он добровольно ушел на карантин, сидит дома, носит маску и наблюдает за внуком в окно. Выйти на улицу нельзя. Увидеться и обнять родных — тоже.
"Перемены, которые принес COVID-19, перевернули личную жизнь людей, — говорит Масуме. — С первых дней пандемии я стараюсь фиксировать происходящие с миром изменения. Рассматривая снимки, понимаю, что в моем окружении коронавирус поменял буквально все — от лица моего отца до города, в котором я живу. Соседний сад стал похож на кладбище. Многие вещи обрели новое значение".
И автор работы уверена: так, как раньше, больше не будет. Эту простую мысль она хочет донести до людей. "Не все готовы понять, что все может резко измениться, жизнь — нестабильна, а человек — уязвим", — говорит она.
Любимый жанр Пу Сяосюй — аэросъемка. Именно так сделана его серия фотографий о рабочих морских буровых платформ в Южно-Китайском море.
"Каньтань № 3 — это полупогружная нефтедобывающая конструкция, разработанная в Китае в 1983 году. Находящаяся на ней бригада буровиков из 18 человек непрерывно работает по две 12-часовые смены в сутки, стараясь отыскать подводные месторождения нефти и газа", — рассказывает он.
Жизнь на буровой платформе — это тяжелый труд и скука, поскольку здесь стоит палящий зной и не ловится сигнал мобильного телефона. "Обычно рабочие трудятся 28 дней подряд, а потом сходят на берег, чтобы отдохнуть", — уточнил Сяосюй Пу.
Похожую тему поднял и Эбрахим Алипур. На его снимке — город Пираншехр в провинции Курдистан. Казалось бы, просто дома, но какая же непростая история стоит за ними!
"Я родился и вырос в приграничном городе, который находится ровно на полпути между Ираном и Ираком, — рассказал он. — В детстве видел длинные очереди челноков, перевозящих товары между странами. Это были местные жители — "кульбары", то есть носильщики, которых нанимали импортеры, современные рабы".
Путь туда и обратно занимает от восьми до 12 часов. Дорога проходит через опасные места, в том числе по извилистым горным тропам. По оценкам, в год погибает до 300 кульбаров, 71 процент — от пуль пограничных патрулей.
"Я понял, что мой долг — запечатлеть это социальное, экономическое и политическое явление и отдать дань уважения этим людям", — добавил фотограф.
Эта работа, которую тоже отобрали в шорт-лист члены жюри, называется "На лыжах в весну".
Автор — фотокорреспондент агентства "Синьхуа" в Китае Чан Сюй — поймал в объектив крупнейшее событие в мире зимнего спорта — Международный лыжный фестиваль Vasaloppet China 2020, в котором приняли участие более тысячи спортсменов из 30 стран и регионов.
Первого октября на Гоголевском бульваре в Москве открылась выставка избранных работ конкурса, организованного МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО.
В жюри в этом году, как всегда, вошли звезды в этой области, среди которых, в частности, фотодиректор журнала "Штерн" Андреас Трамп, специальный корреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Валерий Мельников, фоторедактор двух старейших газет Южной Африки Cape Argus и Cape Times Йен Лендсберг, независимый куратор и фоторедактор Рут Айххорн.
"Фотография — это очень честное, консервативное искусство в наши дни. Для того, чтобы сделать снимок, нужно быть рядом с героем. А это может быть война, гражданский конфликт. Так же оказывался почти во всех горячих точках мира Андрей Стенин", — отметил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Обе работы, отмеченные Гран-при, – проникновенные и яркие истории, рассказанные языком фотографии.
Серия "М+Т" - трогательное повествование о любви пожилой пары с синдромом Дауна в социальной деревне "Светлана", в которой свободно живут люди с различными ментальными и физическими особенностями развития вместе с воспитателями и волонтерами. Главной в работе над серией, которую Мария Гельман снимала в Ленинградской области больше года, стала идея о том, что любовь не имеет границ.
Говоря о своем участии в конкурсе, автор подчеркнула: "Для меня участие в конкурсе имени Андрея Стенина - это возможность привлечь общественное внимание к социальной теме моего исследования, поделиться своим видением, возможность диалога. Каждый год я подаю свои работы на этот конкурс с профессиональным международным жюри, потому что это отличная площадка для высказывания, достойная финансовая поддержка молодых фотографов и качественный подход к выставке победителей".
Еще одним обладателем Гран-при 2021 года стало одиночное фото журналиста из Турции Шебнем Кошкун, на котором фридайвер Шахика Эрджюмен, участница программы развития ООН по защите подводного мира, ныряет в Босфор. Говоря о своей работе, Шебнем подчеркнула, что хотела сделать съемку особенной.
Работа фотографа Шебнем Кошкун "Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19". Гран-при
"Моей целью было высказать свое мнение и указать на проблему, - отмечает автор. - Уже много лет я работаю над темой загрязнения морей пластиковыми отходами и микропластиком. Еще до пандемии мы не справлялись с огромным количеством пластика в нашей экосистеме, а он существует всего каких-то 60 - 70 лет. Фотография сделана в проливе Босфор. Я собиралась искать мусор в процессе погружения. Но искать не пришлось: он был повсюду".
На онлайн-церемонии были также объявлены призовые места лауреатов 2021 года. О работах, победивших в конкурсе, член жюри Рут Айххорн (Германия), независимый куратор и фоторедактор, в прошлом фотодиректор немецкой версии издания "ГЕО" (GEO), высказалась так: "2020 год был поистине уникальным в истории, по многим причинам. Большинство фотографов не имело возможности путешествовать и, следовательно, завершить или даже начать свои проекты и задания. Поэтому мои ожидания были скромнее, чем обычно. Тем не менее, уже первые фотографии вселили в меня энтузиазм. Сторителлинг будет актуален всегда. Он может меняться и развиваться, но он не умрет. Каждому поколению есть что рассказать. Фотография – универсальный язык нашего времени, который не нуждается в переводе". Рут также отметила, что "… отобранные работы – это не просто обзор мировых событий. Это фотопутешествие, визуальный паззл, отдающий дань фотографам и их точке зрения".
Джошуа Ируанди "Человеческая цена COVID-19". Главные новости, одиночные фотографии, 1 место
В номинации "Главные новости" первого места удостоились пронзительная визуальная эпитафия всем жертвам пандемии коронавируса фотожурналиста из Индонезии Джошуа Ируанди "Человеческая цена COVID-19" и история индийского фотографа Чандан Ханны "Раскол" об акциях протеста в Миннеаполисе, США, весной и летом 2020 года.
Участники акции протеста против расизма в Атланте, где 12 июня 2020 года 27-летний афроамериканец был застрелен белым полицейским. Убийство произошло на фоне протестов, вызванных гибелью чернокожего
Джорджа Флойда во время задержания полицейскими.
Протестующий на фоне горящего здания, подожженного в ходе демонстраций после гибели
чернокожего американца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Обвинения в убийстве, выдвинутые против задержавшего его полицейского, не смогли остановить акции протеста.
Участники акции протеста против расизма в Атланте, где 12 июня 2020 года 27-летний афроамериканец был застрелен белым полицейским. Убийство произошло на фоне протестов, вызванных гибелью чернокожего
Джорджа Флойда во время задержания полицейскими.
Протестующий на фоне горящего здания, подожженного в ходе демонстраций после гибели
чернокожего американца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Обвинения в убийстве, выдвинутые против задержавшего его полицейского, не смогли остановить акции протеста.
Работа фотографа Чан Сюй "На лыжах в весну". Моя Планета, одиночные фотографии, 1 место
Среди серий этой номинации победу одержала документальная хроника о беспрецедентной за последние 25 лет гуманитарной катастрофе "Нашествие саранчи на востоке Африки" испанца Луиса Тато, многократного обладателя призовых мест конкурса им. Стенина разных лет, в том числе и Гран-при 2020 года.
Мунеб Тайм "Паркур на руинах". Спорт, одиночные фотографии, 1 место
Среди серий номинации победила фотоистория россиянки Дарьи Исаевой "Домашняя Олимпиада" - дистанционная фотосессия со спортсменами, не прекращавшими предолимпийские тренировки на домашнем карантине летом прошлого года.
В номинации "Портрет. Герой нашего времени" первые места отданы фотожурналистам из России и Индии. В одиночной категории победила фотография россиянина Сергея Бобылева "Лица нашего времени" – знак безграничного уважения врачам, спасающим жизни людей во время пандемии коронавируса.
Полный список призовых мест лауреатов конкурса-2021 опубликован на сайте stenincontest.ru/stenincontest.com. Избранные работы победители конкурса-2021 можно будет увидеть с начала до середины октября на Гоголевском бульваре в Москве в формате уличной выставки.
По традиции в рамках конкурса были учреждены специальные призы для его участников. В 2021 году призами отмечены работы в трех номинациях – "Главные новости", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени". Партнерами номинаций стали ведущие международные медиа, такие как Объединенная шанхайская медиа группа (ОШМГ) и Общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира – Международный комитет Красного Креста (МККК).
Лучшими, по мнению партнеров номинаций, стали: одиночная фотография "Человеческая цена COVID-19" Джошуа Ируанди и фотосерия "Кровавая рана Европы" Александра Ермоченко, отмеченные специальным призом Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию" в номинации "Главные новости".
Серия портретов врачей, борющихся с COVID-19, "Слава профилактике" Патрика Юнкера отмечена специальным призом Аль-Маядин ТВ в номинации "Портрет. Герой нашего времени", документальная хроника Луиса Тато "Нашествие саранчи на востоке Африки" удостоена высокой оценки Объединенной шанхайской медиа группы в номинации "Моя планета".
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24", информационно-новостной портал Вести.Ru.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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