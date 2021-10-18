https://ria.ru/20211018/ssha-1755122169.html

В США заявили о готовности к дипломатическим контактам с КНДР

В США заявили о готовности к дипломатическим контактам с КНДР - РИА Новости, 18.10.2021

В США заявили о готовности к дипломатическим контактам с КНДР

США готовы к дипломатическому взаимодействию с КНДР для достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова, заявил спецпредставитель президента США по... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T23:13

2021-10-18T23:13

2021-10-18T23:14

в мире

сша

япония

оон

кндр (северная корея)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888152_0:130:1176:792_1920x0_80_0_0_ea8659e2dee38ba389fa51894eb4610c.jpg

ООН, 18 окт – РИА Новости. США готовы к дипломатическому взаимодействию с КНДР для достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова, заявил спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт."США по-прежнему готовы к дипломатическому взаимодействию с КНДР в целях достижения нашей цели - полной денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал Эберхардт на заседании Первого комитета ГА ООН.По его словам, предложение США находится "на столе по-прежнему без предусловий"."Наша политика представляет откалиброванный практический подход, который открыт... для дипломатических усилий с КНДР в целях достижения ощутимого прогресса, который укрепит безопасность США, наших союзников и наших войск, размещенных на местах", - указал Эберхардт.По его словам, обязательства США по защите Японии и Южной Кореи остаются нерушимыми.

https://ria.ru/20210930/dialog-1752419244.html

https://ria.ru/20210928/pkhenyan-1752096313.html

сша

япония

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, япония, оон, кндр (северная корея)