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В США заявили о готовности к дипломатическим контактам с КНДР
В США заявили о готовности к дипломатическим контактам с КНДР - РИА Новости, 18.10.2021
В США заявили о готовности к дипломатическим контактам с КНДР
США готовы к дипломатическому взаимодействию с КНДР для достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова, заявил спецпредставитель президента США по... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T23:13
2021-10-18T23:14
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ООН, 18 окт – РИА Новости. США готовы к дипломатическому взаимодействию с КНДР для достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова, заявил спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт."США по-прежнему готовы к дипломатическому взаимодействию с КНДР в целях достижения нашей цели - полной денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал Эберхардт на заседании Первого комитета ГА ООН.По его словам, предложение США находится "на столе по-прежнему без предусловий"."Наша политика представляет откалиброванный практический подход, который открыт... для дипломатических усилий с КНДР в целях достижения ощутимого прогресса, который укрепит безопасность США, наших союзников и наших войск, размещенных на местах", - указал Эберхардт.По его словам, обязательства США по защите Японии и Южной Кореи остаются нерушимыми.
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в мире, сша, япония, оон, кндр (северная корея)
23:13 18.10.2021 (обновлено: 23:14 18.10.2021)
 
В США заявили о готовности к дипломатическим контактам с КНДР

Спецпредставитель Эберхардт заявил о готовности США к дипломатическим контактам с КНДР

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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ООН, 18 окт – РИА Новости. США готовы к дипломатическому взаимодействию с КНДР для достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова, заявил спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт.
"США по-прежнему готовы к дипломатическому взаимодействию с КНДР в целях достижения нашей цели - полной денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал Эберхардт на заседании Первого комитета ГА ООН.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на заседании второго дня 5-й сессии 14-го Верховного народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
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По его словам, предложение США находится "на столе по-прежнему без предусловий".
"Наша политика представляет откалиброванный практический подход, который открыт... для дипломатических усилий с КНДР в целях достижения ощутимого прогресса, который укрепит безопасность США, наших союзников и наших войск, размещенных на местах", - указал Эберхардт.
По его словам, обязательства США по защите Японии и Южной Кореи остаются нерушимыми.
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