https://ria.ru/20211018/ssha-1755122169.html
В США заявили о готовности к дипломатическим контактам с КНДР
В США заявили о готовности к дипломатическим контактам с КНДР - РИА Новости, 18.10.2021
В США заявили о готовности к дипломатическим контактам с КНДР
США готовы к дипломатическому взаимодействию с КНДР для достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова, заявил спецпредставитель президента США по... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T23:13
2021-10-18T23:13
2021-10-18T23:14
в мире
сша
япония
оон
кндр (северная корея)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888152_0:130:1176:792_1920x0_80_0_0_ea8659e2dee38ba389fa51894eb4610c.jpg
ООН, 18 окт – РИА Новости. США готовы к дипломатическому взаимодействию с КНДР для достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова, заявил спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт."США по-прежнему готовы к дипломатическому взаимодействию с КНДР в целях достижения нашей цели - полной денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал Эберхардт на заседании Первого комитета ГА ООН.По его словам, предложение США находится "на столе по-прежнему без предусловий"."Наша политика представляет откалиброванный практический подход, который открыт... для дипломатических усилий с КНДР в целях достижения ощутимого прогресса, который укрепит безопасность США, наших союзников и наших войск, размещенных на местах", - указал Эберхардт.По его словам, обязательства США по защите Японии и Южной Кореи остаются нерушимыми.
https://ria.ru/20210930/dialog-1752419244.html
https://ria.ru/20210928/pkhenyan-1752096313.html
сша
япония
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888152_52:0:1176:843_1920x0_80_0_0_b2f744fcd6d46aa07f36385e7ae9125b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, япония, оон, кндр (северная корея)
23:13 18.10.2021 (обновлено: 23:14 18.10.2021)
В США заявили о готовности к дипломатическим контактам с КНДР
Спецпредставитель Эберхардт заявил о готовности США к дипломатическим контактам с КНДР