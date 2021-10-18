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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20211018/spasenie-1755083535.html
Челябинские врачи спасли недоношенного младенца, заболевшего COVID-19
Челябинские врачи спасли недоношенного младенца, заболевшего COVID-19 - РИА Новости, 18.10.2021
Челябинские врачи спасли недоношенного младенца, заболевшего COVID-19
Младенца с коронавирусной инфекцией, родившегося недоношенным с весом 1,18 килограмма и сопутствующими заболеваниями, спасли врачи областной клинической... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T18:00
2021-10-18T18:00
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 окт – РИА Новости. Младенца с коронавирусной инфекцией, родившегося недоношенным с весом 1,18 килограмма и сопутствующими заболеваниями, спасли врачи областной клинической больницы №2 Челябинска, сообщает медучреждение.По данным больницы, младенец родился недоношенным на 27-й неделе беременности. Вес ребенка при рождении составил 1,18 килограмма, рост 37 сантиметров. До поступления в ОКБ №2 с тяжелыми заболеваниями, сопутствующими недоношенности, ребенка лечили в нескольких медицинских учреждениях области. Вскоре выяснилось, что малыш заболел коронавирусной инфекцией."Развилась клиника двусторонней полисегментарной пневмонии с дыхательной недостаточностью. У ребенка было несколько положительных ПЦР-тестов. Началось лечение и выхаживание крохи, исход которого было трудно предугадать… В результате ковидная пневмония отступила", - говорится в сообщении.Малыш получил весь комплекс лечения – противовирусную, антибактериальную терапию, иммунотерапию, также были проведены лечение анемии, гемотрансфузия (переливание – ред.) компонентов крови, уточняется в сообщении. На момент выписки грудной ребенок находился в удовлетворительном состоянии, он отправился домой.Выхаживание, лечение и реабилитация таких глубоко недоношенных детей относится к высокотехнологичной медицинской помощи и осуществляется только в высокоспециализированных медицинских учреждениях, поясняет пресс-служба.
https://ria.ru/20201117/nedonoshennyedeti-1584946106.html
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общество, челябинск, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
18:00 18.10.2021
 
Челябинские врачи спасли недоношенного младенца, заболевшего COVID-19

В Челябинске спасли младенца, родившегося с весом 1,18 килограмма и заболевшего COVID-19

CC BY-SA 4.0 / Alexander Sapozhnikov / Челябинск
Челябинск - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
CC BY-SA 4.0 / Alexander Sapozhnikov /
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 окт – РИА Новости. Младенца с коронавирусной инфекцией, родившегося недоношенным с весом 1,18 килограмма и сопутствующими заболеваниями, спасли врачи областной клинической больницы №2 Челябинска, сообщает медучреждение.
По данным больницы, младенец родился недоношенным на 27-й неделе беременности. Вес ребенка при рождении составил 1,18 килограмма, рост 37 сантиметров. До поступления в ОКБ №2 с тяжелыми заболеваниями, сопутствующими недоношенности, ребенка лечили в нескольких медицинских учреждениях области. Вскоре выяснилось, что малыш заболел коронавирусной инфекцией.
Подкаст «Это надолго»: что нужно знать о недоношенных детях - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября 2020, 11:00Это надолго
Подкаст "Это надолго": что нужно знать о недоношенных детяхДавайте начистоту: тема недоношенности в России табуирована и болезненна, несмотря на то, что примерно каждый десятый малыш рождается раньше срока. Почему могут случиться преждевременные роды? Вырастет ли такой ребёнок здоровым? Какие родители находятся в "группе риска" в первую очередь? Отвечаем на вопросы в Международный день недоношенных детей.
"Развилась клиника двусторонней полисегментарной пневмонии с дыхательной недостаточностью. У ребенка было несколько положительных ПЦР-тестов. Началось лечение и выхаживание крохи, исход которого было трудно предугадать… В результате ковидная пневмония отступила", - говорится в сообщении.
Малыш получил весь комплекс лечения – противовирусную, антибактериальную терапию, иммунотерапию, также были проведены лечение анемии, гемотрансфузия (переливание – ред.) компонентов крови, уточняется в сообщении. На момент выписки грудной ребенок находился в удовлетворительном состоянии, он отправился домой.
Выхаживание, лечение и реабилитация таких глубоко недоношенных детей относится к высокотехнологичной медицинской помощи и осуществляется только в высокоспециализированных медицинских учреждениях, поясняет пресс-служба.
Медик с юным пациентом ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
Вчера, 13:07Распространение коронавируса
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