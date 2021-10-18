Челябинские врачи спасли недоношенного младенца, заболевшего COVID-19
В Челябинске спасли младенца, родившегося с весом 1,18 килограмма и заболевшего COVID-19
ЧЕЛЯБИНСК, 18 окт – РИА Новости. Младенца с коронавирусной инфекцией, родившегося недоношенным с весом 1,18 килограмма и сопутствующими заболеваниями, спасли врачи областной клинической больницы №2 Челябинска, сообщает медучреждение.
По данным больницы, младенец родился недоношенным на 27-й неделе беременности. Вес ребенка при рождении составил 1,18 килограмма, рост 37 сантиметров. До поступления в ОКБ №2 с тяжелыми заболеваниями, сопутствующими недоношенности, ребенка лечили в нескольких медицинских учреждениях области. Вскоре выяснилось, что малыш заболел коронавирусной инфекцией.
17 ноября 2020, 11:00Это надолгоПодкаст "Это надолго": что нужно знать о недоношенных детяхДавайте начистоту: тема недоношенности в России табуирована и болезненна, несмотря на то, что примерно каждый десятый малыш рождается раньше срока. Почему могут случиться преждевременные роды? Вырастет ли такой ребёнок здоровым? Какие родители находятся в "группе риска" в первую очередь? Отвечаем на вопросы в Международный день недоношенных детей.
"Развилась клиника двусторонней полисегментарной пневмонии с дыхательной недостаточностью. У ребенка было несколько положительных ПЦР-тестов. Началось лечение и выхаживание крохи, исход которого было трудно предугадать… В результате ковидная пневмония отступила", - говорится в сообщении.
Малыш получил весь комплекс лечения – противовирусную, антибактериальную терапию, иммунотерапию, также были проведены лечение анемии, гемотрансфузия (переливание – ред.) компонентов крови, уточняется в сообщении. На момент выписки грудной ребенок находился в удовлетворительном состоянии, он отправился домой.
Выхаживание, лечение и реабилитация таких глубоко недоношенных детей относится к высокотехнологичной медицинской помощи и осуществляется только в высокоспециализированных медицинских учреждениях, поясняет пресс-служба.