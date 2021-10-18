https://ria.ru/20211018/spasenie-1755083535.html

Челябинские врачи спасли недоношенного младенца, заболевшего COVID-19

Челябинские врачи спасли недоношенного младенца, заболевшего COVID-19 - РИА Новости, 18.10.2021

Челябинские врачи спасли недоношенного младенца, заболевшего COVID-19

Младенца с коронавирусной инфекцией, родившегося недоношенным с весом 1,18 килограмма и сопутствующими заболеваниями, спасли врачи областной клинической... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T18:00

2021-10-18T18:00

2021-10-18T18:00

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 окт – РИА Новости. Младенца с коронавирусной инфекцией, родившегося недоношенным с весом 1,18 килограмма и сопутствующими заболеваниями, спасли врачи областной клинической больницы №2 Челябинска, сообщает медучреждение.По данным больницы, младенец родился недоношенным на 27-й неделе беременности. Вес ребенка при рождении составил 1,18 килограмма, рост 37 сантиметров. До поступления в ОКБ №2 с тяжелыми заболеваниями, сопутствующими недоношенности, ребенка лечили в нескольких медицинских учреждениях области. Вскоре выяснилось, что малыш заболел коронавирусной инфекцией."Развилась клиника двусторонней полисегментарной пневмонии с дыхательной недостаточностью. У ребенка было несколько положительных ПЦР-тестов. Началось лечение и выхаживание крохи, исход которого было трудно предугадать… В результате ковидная пневмония отступила", - говорится в сообщении.Малыш получил весь комплекс лечения – противовирусную, антибактериальную терапию, иммунотерапию, также были проведены лечение анемии, гемотрансфузия (переливание – ред.) компонентов крови, уточняется в сообщении. На момент выписки грудной ребенок находился в удовлетворительном состоянии, он отправился домой.Выхаживание, лечение и реабилитация таких глубоко недоношенных детей относится к высокотехнологичной медицинской помощи и осуществляется только в высокоспециализированных медицинских учреждениях, поясняет пресс-служба.

https://ria.ru/20201117/nedonoshennyedeti-1584946106.html

https://ria.ru/20211018/koronavirus-1755019625.html

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