https://ria.ru/20211018/shtraf-1755062593.html

Оштрафованный за отсутствие маски мужчина дошел до Верховного суда

Оштрафованный за отсутствие маски мужчина дошел до Верховного суда - РИА Новости, 18.10.2021

Оштрафованный за отсутствие маски мужчина дошел до Верховного суда

Житель Магнитогорска дошел до Верховного суда РФ, оспаривая штраф в 1 тысячу рублей за отсутствие маски в маршрутке, следует из постановления суда. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T16:23

2021-10-18T16:23

2021-10-18T16:23

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Житель Магнитогорска дошел до Верховного суда РФ, оспаривая штраф в 1 тысячу рублей за отсутствие маски в маршрутке, следует из постановления суда.Почти год назад мужчина ехал в маршрутке без маски, его увидели полицейские и составили протокол. Он объяснил, что по состоянию здоровья испытывает затруднения при нахождении в маске.Суд признал его виновным по части 1 статьи 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации и угрозе ее возникновения) и оштрафовал на 1 тысячу рублей (при максимальной санкции в 30 тысяч рублей). Он пытался обжаловать в апелляционной и кассационной инстанциях, а после просил Верховный суд отменить решение, которое считает незаконным, и прекратить производство по делу."При введении режима повышенной готовности... гражданам запрещается осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни и здоровью, а также осуществлять действия, создающие угрозу безопасности, жизни и здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц", - напомнил судья.В итоге он оставил решение о штрафе в силе, указав, что это решение сомнений в своей законности не вызывает, является правильным и оснований для его отмены или изменения нет.

https://ria.ru/20201030/maska-1582262153.html

https://ria.ru/20200917/shtrafy-1577315809.html

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общество, магнитогорск, россия, коронавирус в россии