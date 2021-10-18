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Оштрафованный за отсутствие маски мужчина дошел до Верховного суда
Оштрафованный за отсутствие маски мужчина дошел до Верховного суда - РИА Новости, 18.10.2021
Оштрафованный за отсутствие маски мужчина дошел до Верховного суда
Житель Магнитогорска дошел до Верховного суда РФ, оспаривая штраф в 1 тысячу рублей за отсутствие маски в маршрутке, следует из постановления суда. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T16:23
2021-10-18T16:23
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общество
магнитогорск
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Житель Магнитогорска дошел до Верховного суда РФ, оспаривая штраф в 1 тысячу рублей за отсутствие маски в маршрутке, следует из постановления суда.Почти год назад мужчина ехал в маршрутке без маски, его увидели полицейские и составили протокол. Он объяснил, что по состоянию здоровья испытывает затруднения при нахождении в маске.Суд признал его виновным по части 1 статьи 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации и угрозе ее возникновения) и оштрафовал на 1 тысячу рублей (при максимальной санкции в 30 тысяч рублей). Он пытался обжаловать в апелляционной и кассационной инстанциях, а после просил Верховный суд отменить решение, которое считает незаконным, и прекратить производство по делу."При введении режима повышенной готовности... гражданам запрещается осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни и здоровью, а также осуществлять действия, создающие угрозу безопасности, жизни и здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц", - напомнил судья.В итоге он оставил решение о штрафе в силе, указав, что это решение сомнений в своей законности не вызывает, является правильным и оснований для его отмены или изменения нет.
https://ria.ru/20201030/maska-1582262153.html
https://ria.ru/20200917/shtrafy-1577315809.html
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общество, магнитогорск, россия, коронавирус в россии
16:23 18.10.2021
 
Оштрафованный за отсутствие маски мужчина дошел до Верховного суда

Оштрафованный за отсутствие маски в маршрутке уралец дошел до Верховного суда

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках на одной из станций Московского метрополитена
Пассажиры в защитных масках на одной из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Житель Магнитогорска дошел до Верховного суда РФ, оспаривая штраф в 1 тысячу рублей за отсутствие маски в маршрутке, следует из постановления суда.
Почти год назад мужчина ехал в маршрутке без маски, его увидели полицейские и составили протокол. Он объяснил, что по состоянию здоровья испытывает затруднения при нахождении в маске.
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Суд признал его виновным по части 1 статьи 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации и угрозе ее возникновения) и оштрафовал на 1 тысячу рублей (при максимальной санкции в 30 тысяч рублей). Он пытался обжаловать в апелляционной и кассационной инстанциях, а после просил Верховный суд отменить решение, которое считает незаконным, и прекратить производство по делу.
"При введении режима повышенной готовности... гражданам запрещается осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни и здоровью, а также осуществлять действия, создающие угрозу безопасности, жизни и здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц", - напомнил судья.
В итоге он оставил решение о штрафе в силе, указав, что это решение сомнений в своей законности не вызывает, является правильным и оснований для его отмены или изменения нет.
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