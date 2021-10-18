https://ria.ru/20211018/sfu-1754972217.html

Ученые создали универсальное вещество-основу для сенсоров широкого профиля

Ученые создали универсальное вещество-основу для сенсоров широкого профиля - РИА Новости, 18.10.2021

Ученые создали универсальное вещество-основу для сенсоров широкого профиля

Международный коллектив ученых, в том числе из России, создал универсальный люминофор, который может стать основой приборов-сенсоров, применяемых в самых разных РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T09:25

2021-10-18T09:25

2021-10-18T09:58

наука

технологии

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сибирский федеральный университет

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Международный коллектив ученых, в том числе из России, создал универсальный люминофор, который может стать основой приборов-сенсоров, применяемых в самых разных областях — от медицины до сельского хозяйства, рассказали РИА Новости в пресс-службе Сибирского федерального университета (СФУ).Люминофором называется вещество, способное преобразовывать поглощаемую им энергию в световое излучение (люминесцировать). В данном случае речь идет о создании люминофора инфракрасного излучения с широким спектром действия.По словам Молокеева, совместно с коллегами из Южно-Китайского технологического университета Гуанчжоу и Национального исследовательского центра синхротронного излучения города Синьчжу они предложили новый уникальный люминофор, который сочетает все перечисленные положительные характеристики, а также обладает хорошей термостабильностью.Такой люминофор, по мнению авторов разработки, можно использовать в медицине для мониторинга здоровья пациентов, для анализа качества продукции, в сельском хозяйстве для выращивания растений, а также в биосенсорике.

https://ria.ru/20210830/sinkhrotron-1747495970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, красноярск, сибирский федеральный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия