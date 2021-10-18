09:25 18.10.2021 (обновлено: 09:58 18.10.2021)
Ученые создали универсальное вещество-основу для сенсоров широкого профиля
© Фото : пресс-служба СФУВысокоэффективный люминофор на основе хлорида свинца и тиомочевины, предназначенный для использования в светодиодных светильниках бытового назначения
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Международный коллектив ученых, в том числе из России, создал универсальный люминофор, который может стать основой приборов-сенсоров, применяемых в самых разных областях — от медицины до сельского хозяйства, рассказали РИА Новости в пресс-службе Сибирского федерального университета (СФУ).
Люминофором называется вещество, способное преобразовывать поглощаемую им энергию в световое излучение (люминесцировать). В данном случае речь идет о создании люминофора инфракрасного излучения с широким спектром действия.
"Существующие на данный момент приборы с таким излучением – галогеновые лампы, лазерные диоды и лазеры суперконтинуума – имеют большой размер, потребляют много энергии и обладают низкой эффективностью. В свою очередь инфракрасные лампы на основе люминофоров со светодиодами малы в размерах и эффективны, однако проблема термостабильности в них не решена", — пояснил участник работы, доцент базовой кафедры физики твердого тела и нанотехнологий Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ Максим Молокеев.
По словам Молокеева, совместно с коллегами из Южно-Китайского технологического университета Гуанчжоу и Национального исследовательского центра синхротронного излучения города Синьчжу они предложили новый уникальный люминофор, который сочетает все перечисленные положительные характеристики, а также обладает хорошей термостабильностью.
Такой люминофор, по мнению авторов разработки, можно использовать в медицине для мониторинга здоровья пациентов, для анализа качества продукции, в сельском хозяйстве для выращивания растений, а также в биосенсорике.