https://ria.ru/20211018/sertifikat-1755124618.html
В Волгограде в кинотеатрах стали требовать сертификат о прививке
В Волгограде в кинотеатрах стали требовать сертификат о прививке - РИА Новости, 19.10.2021
В Волгограде в кинотеатрах стали требовать сертификат о прививке
Сертификат о прививке от коронавируса стали требовать в кинозалах и театрах Волгограда, но маникюр в некоторых салонах красоты разрешают сделать и без... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-18T23:58
2021-10-18T23:58
2021-10-19T00:00
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ВОЛГОГРАД, 18 окт - РИА Новости. Сертификат о прививке от коронавируса стали требовать в кинозалах и театрах Волгограда, но маникюр в некоторых салонах красоты разрешают сделать и без предъявления QR-кода, передает корреспондент РИА Новости.С 12 октября в Волгоградской области введен режим самоизоляции для непривитых пенсионеров, а с 18 октября попасть в спортзалы, салоны красоты, кинотеатры, а также очно получить услуги МФЦ могут только вакцинированные от COVID-19 или недавно переболевшие коронавирусом жители региона.Корреспондент РИА Новости в понедельник проверила на себе, как различные учреждения соблюдают ограничения. Первым местом стал салон красоты в центре Волгограда. Он был полон клиентов, их стригли, делали маникюр, укладки. На просьбу записаться на вторник на "ногти" девушка-администратор утвердительно кивнула. На вопрос, нужно ли приходить с сертификатом о прививке, она ответила, что не надо: "нам пока ничего не говорили об этом, с наших клиентов мы этого не требуем".Записаться в солярий оказалось не так просто: там сразу спросили, сделана ли прививка, и только после подтверждения о вакцинации назначили время посещения.После студии загара корреспондент РИА Новости отправилась в молодежный театр. Кассир с готовностью продала билет на премьеру, но предупредила, что сотрудники театра попросят показать сертификат о вакцинации перед тем, как запустят в зал. У кого сертификата не окажется, того не пустят, но деньги обещали в таком случае вернуть.Вечером понедельника в одном из кинотеатров города не так уж много людей. Даже немногочисленных посетителей проверяли на наличие сертификата. Девушка-администратор сканировала телефоном QR-код, спрашивала имя-отчество, если все совпадало, то пропускала в зал.Среди клиентов были и люди без прививки. Администратору приходилось объяснять причины отказа в посещении кинозала, при этом человеку, купившему билет онлайн, сразу же оформляли возврат. Однако среди посетителей оказался мужчина, который был не согласен на такой вариант и требовал впустить. На помощь сотруднику пришла менеджер кинозала, она рассказала о принятом решении властей и сообщила, что клиент был невнимательным при покупке билета через терминал, где на табло есть предупреждение, что непривитые жители города не смогут попасть в кино. Мужчине вернули деньги."В понедельник у нас всегда меньше людей, чем в выходные. Но даже сегодня зрителей меньше, чем в любой другой понедельник. Непривитые остаются дома. Что ж поделать, такие правила", - сообщила РИА Новости одна из сотрудниц кинотеатра.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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волгоградская область, волгоград, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, сертификат о вакцинации
23:58 18.10.2021 (обновлено: 00:00 19.10.2021)
В Волгограде в кинотеатрах стали требовать сертификат о прививке
Сертификат о прививке от коронавируса стали требовать в кинозалах и театрах в Волгограде
ВОЛГОГРАД, 18 окт - РИА Новости. Сертификат о прививке от коронавируса стали требовать в кинозалах и театрах Волгограда, но маникюр в некоторых салонах красоты разрешают сделать и без предъявления QR-кода, передает корреспондент РИА Новости.
С 12 октября в Волгоградской области
введен режим самоизоляции для непривитых пенсионеров, а с 18 октября попасть в спортзалы, салоны красоты, кинотеатры, а также очно получить услуги МФЦ могут только вакцинированные от COVID-19 или недавно переболевшие коронавирусом жители региона.
Корреспондент РИА Новости в понедельник проверила на себе, как различные учреждения соблюдают ограничения. Первым местом стал салон красоты в центре Волгограда
. Он был полон клиентов, их стригли, делали маникюр, укладки. На просьбу записаться на вторник на "ногти" девушка-администратор утвердительно кивнула. На вопрос, нужно ли приходить с сертификатом о прививке, она ответила, что не надо: "нам пока ничего не говорили об этом, с наших клиентов мы этого не требуем".
Записаться в солярий оказалось не так просто: там сразу спросили, сделана ли прививка, и только после подтверждения о вакцинации назначили время посещения.
После студии загара корреспондент РИА Новости отправилась в молодежный театр. Кассир с готовностью продала билет на премьеру, но предупредила, что сотрудники театра попросят показать сертификат о вакцинации перед тем, как запустят в зал. У кого сертификата не окажется, того не пустят, но деньги обещали в таком случае вернуть.
Вечером понедельника в одном из кинотеатров города не так уж много людей. Даже немногочисленных посетителей проверяли на наличие сертификата. Девушка-администратор сканировала телефоном QR-код, спрашивала имя-отчество, если все совпадало, то пропускала в зал.
Среди клиентов были и люди без прививки. Администратору приходилось объяснять причины отказа в посещении кинозала, при этом человеку, купившему билет онлайн, сразу же оформляли возврат. Однако среди посетителей оказался мужчина, который был не согласен на такой вариант и требовал впустить. На помощь сотруднику пришла менеджер кинозала, она рассказала о принятом решении властей и сообщила, что клиент был невнимательным при покупке билета через терминал, где на табло есть предупреждение, что непривитые жители города не смогут попасть в кино. Мужчине вернули деньги.
"В понедельник у нас всегда меньше людей, чем в выходные. Но даже сегодня зрителей меньше, чем в любой другой понедельник. Непривитые остаются дома. Что ж поделать, такие правила", - сообщила РИА Новости одна из сотрудниц кинотеатра.