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На Урале продлили задержание сбытчикам спирта
На Урале продлили задержание сбытчикам спирта - РИА Новости, 18.10.2021
На Урале продлили задержание сбытчикам спирта
Чкаловский районный суд Екатеринбурга в понедельник продлил на 72 часа задержание Надира Мамедова и Армена Аветисяна по делу о сбыте спирта, от отравления... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T17:20
2021-10-18T17:42
происшествия
екатеринбург
россия
массовое отравление метанолом на урале
алкоголь
спирт
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга в понедельник продлил на 72 часа задержание Надира Мамедова и Армена Аветисяна по делу о сбыте спирта, от отравления которым умерли 18 человек, передает корреспондент РИА Новости.Ранее следователи сообщили, что с 7 по 14 октября 18 человек погибли от проданного им в одном из районов Екатеринбурга метилового спирта. Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), двое подозреваемых задержаны."Продлить подозреваемому срок содержания под стражей на 72 часа", - сказал судья.Мамедов сообщил, что имеет высшее образование, в Екатеринбурге проживает с 1994 года, торгует на рынке продуктами питания, оформлен как самозанятый. У него двое детей 15 и 18 лет. Мужчина заявил, что не собирается скрываться от следствия и оказывать давление на свидетелей.Представитель гособвинения в ходе заседания уточнил, что обвинение мужчине пока не предъявлено.Срок задержания продлен для предоставления дополнительных доказательств.
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происшествия, екатеринбург, россия, массовое отравление метанолом на урале, алкоголь, спирт
17:20 18.10.2021 (обновлено: 17:42 18.10.2021)
 
На Урале продлили задержание сбытчикам спирта

Суд на Урале продлил задержание сбытчикам спирта, от отравления которым умерли 18 человек

© РИА НовостиОдин из предполагаемых сбытчиков спирта, от отравления которым в Екатеринбурге умерли 18 человек, в суде
Один из предполагаемых сбытчиков спирта, от отравления которым в Екатеринбурге умерли 18 человек, в суде - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга в понедельник продлил на 72 часа задержание Надира Мамедова и Армена Аветисяна по делу о сбыте спирта, от отравления которым умерли 18 человек, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее следователи сообщили, что с 7 по 14 октября 18 человек погибли от проданного им в одном из районов Екатеринбурга метилового спирта. Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), двое подозреваемых задержаны.
"Продлить подозреваемому срок содержания под стражей на 72 часа", - сказал судья.
Мамедов сообщил, что имеет высшее образование, в Екатеринбурге проживает с 1994 года, торгует на рынке продуктами питания, оформлен как самозанятый. У него двое детей 15 и 18 лет. Мужчина заявил, что не собирается скрываться от следствия и оказывать давление на свидетелей.
Представитель гособвинения в ходе заседания уточнил, что обвинение мужчине пока не предъявлено.
Срок задержания продлен для предоставления дополнительных доказательств.
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ПроисшествияЕкатеринбургРоссияМассовое отравление метанолом на УралеАлкогольспирт
 
 
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