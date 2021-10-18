https://ria.ru/20211018/sbytchik-1755075261.html

На Урале продлили задержание сбытчикам спирта

На Урале продлили задержание сбытчикам спирта - РИА Новости, 18.10.2021

На Урале продлили задержание сбытчикам спирта

Чкаловский районный суд Екатеринбурга в понедельник продлил на 72 часа задержание Надира Мамедова и Армена Аветисяна по делу о сбыте спирта, от отравления... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T17:20

2021-10-18T17:20

2021-10-18T17:42

происшествия

екатеринбург

россия

массовое отравление метанолом на урале

алкоголь

спирт

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга в понедельник продлил на 72 часа задержание Надира Мамедова и Армена Аветисяна по делу о сбыте спирта, от отравления которым умерли 18 человек, передает корреспондент РИА Новости.Ранее следователи сообщили, что с 7 по 14 октября 18 человек погибли от проданного им в одном из районов Екатеринбурга метилового спирта. Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), двое подозреваемых задержаны."Продлить подозреваемому срок содержания под стражей на 72 часа", - сказал судья.Мамедов сообщил, что имеет высшее образование, в Екатеринбурге проживает с 1994 года, торгует на рынке продуктами питания, оформлен как самозанятый. У него двое детей 15 и 18 лет. Мужчина заявил, что не собирается скрываться от следствия и оказывать давление на свидетелей.Представитель гособвинения в ходе заседания уточнил, что обвинение мужчине пока не предъявлено.Срок задержания продлен для предоставления дополнительных доказательств.

https://ria.ru/20211018/otravlenie-1754981895.html

екатеринбург

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происшествия, екатеринбург, россия, массовое отравление метанолом на урале, алкоголь, спирт