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https://ria.ru/20211018/sanktsii-1755071006.html
Глава МИД ФРГ пообещал Белоруссии новые "чувствительные" санкции ЕС
Глава МИД ФРГ пообещал Белоруссии новые "чувствительные" санкции ЕС - РИА Новости, 18.10.2021
Глава МИД ФРГ пообещал Белоруссии новые "чувствительные" санкции ЕС
Евросоюз продолжит обсуждать тему миграционного кризиса на границе с Белоруссией, готовы предложения о введении "весьма чувствительных" санкций, заявил глава... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T16:57
2021-10-18T17:29
в мире
белоруссия
евросоюз
мид германии
мигранты
санкции
минск
латвия
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БЕРЛИН, 18 окт - РИА Новости. Евросоюз продолжит обсуждать тему миграционного кризиса на границе с Белоруссией, готовы предложения о введении "весьма чувствительных" санкций, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас."Мы очень интенсивно обсуждали тему Белоруссии, тот факт, что Лукашенко использует мигрантов и беженцев как инструмент, чтобы оказывать давление на Европейский союз. Мы не будем с этим мириться", - заявил Маас журналистам по итогам встречи глав МИД стран ЕС.По его словам, страны ЕС "в следующие дни и недели" продолжат обсуждать эту тему."Поэтому на столе лежат предложения ввести новые санкции против Белоруссии, и весьма чувствительные", - добавил Маас.Он добавил, что ЕС продолжит "оказывать давление" на авиакомпании, которые доставляют мигрантов и беженцев в Минск.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". При этом в интервью CNN белорусский президент опроверг предположения о том, что белорусская сторона использует миграционный кризис на границе ЕС, чтобы отомстить Евросоюзу за политику санкций, а также за то, что там принимают у себя белорусских оппозиционеров.
https://ria.ru/20211018/migratsiya-1755054895.html
https://ria.ru/20211018/diversii-1755005159.html
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в мире, белоруссия, евросоюз, мид германии, мигранты, санкции, минск, латвия, александр лукашенко, хайко маас
16:57 18.10.2021 (обновлено: 17:29 18.10.2021)
 
Глава МИД ФРГ пообещал Белоруссии новые "чувствительные" санкции ЕС

Глава МИД ФРГ Маас пообещал Белоруссии "чувствительные" санкции из-за проблемы с беженцами

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Германии в Берлине
Министерство иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 18 окт - РИА Новости. Евросоюз продолжит обсуждать тему миграционного кризиса на границе с Белоруссией, готовы предложения о введении "весьма чувствительных" санкций, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Мы очень интенсивно обсуждали тему Белоруссии, тот факт, что Лукашенко использует мигрантов и беженцев как инструмент, чтобы оказывать давление на Европейский союз. Мы не будем с этим мириться", - заявил Маас журналистам по итогам встречи глав МИД стран ЕС.
Беженцы рядом с лагерем Джунгли в Кале во Франции - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
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По его словам, страны ЕС "в следующие дни и недели" продолжат обсуждать эту тему.
"Поэтому на столе лежат предложения ввести новые санкции против Белоруссии, и весьма чувствительные", - добавил Маас.
Он добавил, что ЕС продолжит "оказывать давление" на авиакомпании, которые доставляют мигрантов и беженцев в Минск.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". При этом в интервью CNN белорусский президент опроверг предположения о том, что белорусская сторона использует миграционный кризис на границе ЕС, чтобы отомстить Евросоюзу за политику санкций, а также за то, что там принимают у себя белорусских оппозиционеров.
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В миреБелоруссияЕвросоюзМИД ГерманииМигрантыСанкцииМинскЛатвияАлександр ЛукашенкоХайко Маас
 
 
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