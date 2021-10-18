https://ria.ru/20211018/sanktsii-1755071006.html

Глава МИД ФРГ пообещал Белоруссии новые "чувствительные" санкции ЕС

Глава МИД ФРГ пообещал Белоруссии новые "чувствительные" санкции ЕС - РИА Новости, 18.10.2021

Глава МИД ФРГ пообещал Белоруссии новые "чувствительные" санкции ЕС

Евросоюз продолжит обсуждать тему миграционного кризиса на границе с Белоруссией, готовы предложения о введении "весьма чувствительных" санкций, заявил глава... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T16:57

2021-10-18T16:57

2021-10-18T17:29

в мире

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евросоюз

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БЕРЛИН, 18 окт - РИА Новости. Евросоюз продолжит обсуждать тему миграционного кризиса на границе с Белоруссией, готовы предложения о введении "весьма чувствительных" санкций, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас."Мы очень интенсивно обсуждали тему Белоруссии, тот факт, что Лукашенко использует мигрантов и беженцев как инструмент, чтобы оказывать давление на Европейский союз. Мы не будем с этим мириться", - заявил Маас журналистам по итогам встречи глав МИД стран ЕС.По его словам, страны ЕС "в следующие дни и недели" продолжат обсуждать эту тему."Поэтому на столе лежат предложения ввести новые санкции против Белоруссии, и весьма чувствительные", - добавил Маас.Он добавил, что ЕС продолжит "оказывать давление" на авиакомпании, которые доставляют мигрантов и беженцев в Минск.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". При этом в интервью CNN белорусский президент опроверг предположения о том, что белорусская сторона использует миграционный кризис на границе ЕС, чтобы отомстить Евросоюзу за политику санкций, а также за то, что там принимают у себя белорусских оппозиционеров.

https://ria.ru/20211018/migratsiya-1755054895.html

https://ria.ru/20211018/diversii-1755005159.html

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латвия

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в мире, белоруссия, евросоюз, мид германии, мигранты, санкции, минск, латвия, александр лукашенко, хайко маас