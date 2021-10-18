https://ria.ru/20211018/sakhalin-1755064130.html
Путин поручил изучить вопрос о производстве топлива на Сахалине
Путин поручил изучить вопрос о производстве топлива на Сахалине - РИА Новости, 18.10.2021
Путин поручил изучить вопрос о производстве топлива на Сахалине
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России вместе с "Газпромом" и региональными властями до 1 ноября рассмотреть вопрос создания производства... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T16:27
2021-10-18T16:27
2021-10-18T16:27
экономика
сахалинская область
владимир путин
сахалин
газпром
валерий лимаренко
михаил мишустин
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России вместе с "Газпромом" и региональными властями до 1 ноября рассмотреть вопрос создания производства авиакеросина, бензина и дизельного топлива на Сахалине, следует из списка поручений президента, опубликованных на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с правительством Сахалинской области и публичным акционерным обществом "Газпром" рассмотреть вопрос о целесообразности организации производства авиационного керосина, бензина и дизельного топлива на территории Сахалинской области, в том числе с использованием в качестве сырья газового конденсата", - говорится в списке поручений.Соответствующий доклад необходимо подготовит до 1 ноября.Ответственными назначены глава правительства России Михаил Мишустин, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.Перечень поручений сформирован по итогам совещания о социально-экономическом развития ДФО, прошедшего 2 сентября.
https://ria.ru/20210928/gaz-1752098589.html
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экономика, сахалинская область, владимир путин, сахалин, газпром, валерий лимаренко, михаил мишустин
Путин поручил изучить вопрос о производстве топлива на Сахалине
Путин поручил правительству и "Газпрому" изучить вопрос о производстве топлива на Сахалине