https://ria.ru/20211018/sakhalin-1755064130.html

Путин поручил изучить вопрос о производстве топлива на Сахалине

Путин поручил изучить вопрос о производстве топлива на Сахалине - РИА Новости, 18.10.2021

Путин поручил изучить вопрос о производстве топлива на Сахалине

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России вместе с "Газпромом" и региональными властями до 1 ноября рассмотреть вопрос создания производства... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T16:27

2021-10-18T16:27

2021-10-18T16:27

экономика

сахалинская область

владимир путин

сахалин

газпром

валерий лимаренко

михаил мишустин

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России вместе с "Газпромом" и региональными властями до 1 ноября рассмотреть вопрос создания производства авиакеросина, бензина и дизельного топлива на Сахалине, следует из списка поручений президента, опубликованных на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с правительством Сахалинской области и публичным акционерным обществом "Газпром" рассмотреть вопрос о целесообразности организации производства авиационного керосина, бензина и дизельного топлива на территории Сахалинской области, в том числе с использованием в качестве сырья газового конденсата", - говорится в списке поручений.Соответствующий доклад необходимо подготовит до 1 ноября.Ответственными назначены глава правительства России Михаил Мишустин, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.Перечень поручений сформирован по итогам совещания о социально-экономическом развития ДФО, прошедшего 2 сентября.

https://ria.ru/20210928/gaz-1752098589.html

сахалинская область

сахалин

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экономика, сахалинская область, владимир путин, сахалин, газпром, валерий лимаренко, михаил мишустин