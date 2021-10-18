Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211018/sakhalin-1755064130.html
Путин поручил изучить вопрос о производстве топлива на Сахалине
Путин поручил изучить вопрос о производстве топлива на Сахалине - РИА Новости, 18.10.2021
Путин поручил изучить вопрос о производстве топлива на Сахалине
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России вместе с "Газпромом" и региональными властями до 1 ноября рассмотреть вопрос создания производства... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T16:27
2021-10-18T16:27
экономика
сахалинская область
владимир путин
сахалин
газпром
валерий лимаренко
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129873/48/1298734886_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_834a280abccfe6b252a36384f7fc3e84.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России вместе с "Газпромом" и региональными властями до 1 ноября рассмотреть вопрос создания производства авиакеросина, бензина и дизельного топлива на Сахалине, следует из списка поручений президента, опубликованных на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с правительством Сахалинской области и публичным акционерным обществом "Газпром" рассмотреть вопрос о целесообразности организации производства авиационного керосина, бензина и дизельного топлива на территории Сахалинской области, в том числе с использованием в качестве сырья газового конденсата", - говорится в списке поручений.Соответствующий доклад необходимо подготовит до 1 ноября.Ответственными назначены глава правительства России Михаил Мишустин, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.Перечень поручений сформирован по итогам совещания о социально-экономическом развития ДФО, прошедшего 2 сентября.
https://ria.ru/20210928/gaz-1752098589.html
сахалинская область
сахалин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129873/48/1298734886_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ee453818ac25dfeaf8d44a41510d9b40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, сахалинская область, владимир путин, сахалин, газпром, валерий лимаренко, михаил мишустин
16:27 18.10.2021
 
Путин поручил изучить вопрос о производстве топлива на Сахалине

Путин поручил правительству и "Газпрому" изучить вопрос о производстве топлива на Сахалине

© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкПаромное сообщение по перевозке грузов между портами Холмск (Сахалин) и Ванино (Хабаровский край)
Паромное сообщение по перевозке грузов между портами Холмск (Сахалин) и Ванино (Хабаровский край) - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России вместе с "Газпромом" и региональными властями до 1 ноября рассмотреть вопрос создания производства авиакеросина, бензина и дизельного топлива на Сахалине, следует из списка поручений президента, опубликованных на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Сахалинской области и публичным акционерным обществом "Газпром" рассмотреть вопрос о целесообразности организации производства авиационного керосина, бензина и дизельного топлива на территории Сахалинской области, в том числе с использованием в качестве сырья газового конденсата", - говорится в списке поручений.
Соответствующий доклад необходимо подготовит до 1 ноября.
Ответственными назначены глава правительства России Михаил Мишустин, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
Перечень поручений сформирован по итогам совещания о социально-экономическом развития ДФО, прошедшего 2 сентября.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 03:51
Лимаренко рассказал об инвестициях в газовый проект "Сахалин-3"
 
ЭкономикаСахалинская областьВладимир ПутинСахалинГазпромВалерий ЛимаренкоМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Япония сообщила о возможном запуске КНДР баллистической ракеты
04:51Эрдоган заявил, что хочет "загнать в угол" постоянных членов Совбеза ООН
04:42В пяти районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур
04:34КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря, передает Ренхап
04:25Диетолог назвала идеальные продукты для ужина
04:19Специалист научила, как удалить личное фото из чужих соцсетей
04:14Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
04:14Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему"
04:09На Украине рассказали о "троянском коне" против "Северного потока — 2"
04:03Венесуэльский политик назвал экстрадицию Сааба в США давлением на Мадуро
03:38СМИ сообщили об убийстве в Коста-Рике на ферме американца шести человек
03:37В России испытали автономную группу ударных роботов, сообщил источник
03:19В "Росатоме" рассказали, как первыми в мире нашли решение важной задачи
03:18Юрист рассказал, как правильно оспорить штраф с видеокамеры
03:15Врач перечислила помогающие снять стресс продукты
03:07На Камчатке расширили перечень сфер, где введена обязательная вакцинация
03:00Ученые рассказали, почему банки "зеленеют" и чем это грозит
03:00Юристы рассказали, за что владельцам квартир грозят серьезные штрафы
02:58Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС
02:44Россия и США подготовили проект резолюции по информационной безопасности
Лента новостейМолния