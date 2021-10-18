https://ria.ru/20211018/rosgvardiya-1755073271.html

В "Витязе" опровергли сообщения о драке на полигоне Росгвардии на Кавказе

В "Витязе" опровергли сообщения о драке на полигоне Росгвардии на Кавказе - РИА Новости, 18.10.2021

В "Витязе" опровергли сообщения о драке на полигоне Росгвардии на Кавказе

Проверка показала, что никаких драк на полигоне Тамбукан Росгвардии во время испытаний на краповые береты не было, сообщил РИА Новости основатель организации... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T17:10

2021-10-18T17:10

2021-10-18T20:40

общество

валерий грибакин

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Проверка показала, что никаких драк на полигоне Тамбукан Росгвардии во время испытаний на краповые береты не было, сообщил РИА Новости основатель организации "Братство краповых беретов "Витязь" Герой России Сергей Лысюк."Стрельба — это было разряжание оружия. То есть они бегут марш, оружие заряжено холостыми патронами. Кого снимают с марша — оружие разряжают выстрелом", — сказал он.Собеседник агентства подчеркнул, что серьезных происшествий на этой сдаче не было, как и серьезных травм у участников."Вышли на марш 52 человека, 38 сдало", — добавил собеседник.Ранее в социальных сетях распространились видео и сообщения о том, что на испытаниях на Кавказе на краповые береты бойцов спецназа Росгвардии якобы были драки и конфликты. По сообщениям в СМИ, это произошло из-за того, что испытания проходили нечестно: кандидатов из Чечни при прохождении маршрута подвозили на машинах. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин опроверг эти утверждения, заявив РИА Новости, что, несмотря на эмоции, как в ходе любых состязаний, "в данном случае не происходило каких-либо драк, а уж тем более массового выяснения отношений".

https://radiosputnik.ria.ru/20211018/rosgvardiya-1754973313.html

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Драка во время испытаний для спецназовцев В "Краповых беретах" разберутся в ситуации с дракой, возникшей во время испытаний для спецназовцев. Об этом сообщил ТАСС основатель традиции Сергей Лысюк. 2021-10-18T17:10 true PT0M59S

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общество, валерий грибакин