https://ria.ru/20211018/roditeli-1755001562.html
Адвокат: родители ученика могут ответить за его стрельбу в школе под Пермью
Адвокат: родители ученика могут ответить за его стрельбу в школе под Пермью - РИА Новости, 18.10.2021
Адвокат: родители ученика могут ответить за его стрельбу в школе под Пермью
Родителей ученика, устроившего стрельбу в школе под Пермью, могут привлечь к ответственности, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T11:45
2021-10-18T11:45
2021-10-18T11:45
происшествия
пермский край
стрельба в пермской школе
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Родителей ученика, устроившего стрельбу в школе под Пермью, могут привлечь к ответственности, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.Ранее краевое ГУ МВД сообщило, что ученик 6 класса выстрелил дважды из оружия в школе в Октябрьском округе, подросток был задержан. Во время инцидента пострадал один ученик, он попал в больницу с ссадинами, но уже отпущен домой. Возбуждено уголовное дело о халатности и оказанию небезопасных услуг."Сам школьник еще не достиг возраста уголовной ответственности, фактически, к нему сложно применить какие-либо меры. Его нельзя изолировать от общества. Родителей могут привлечь к административной или даже уголовной ответственности за ненадлежащее воспитание", - сказал адвокат.Адвокат добавил, что школьника могут поставить на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.
https://ria.ru/20211018/strelba-1754990154.html
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РИА Новости
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происшествия, пермский край, стрельба в пермской школе
Адвокат: родители ученика могут ответить за его стрельбу в школе под Пермью
Адвокат Аграновский: родители ученика могут ответить за его стрельбу в школе под Пермью
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.
Родителей ученика, устроившего стрельбу в школе под Пермью
, могут привлечь к ответственности, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский
.
Ранее краевое ГУ МВД сообщило, что ученик 6 класса выстрелил дважды из оружия в школе в Октябрьском округе, подросток был задержан. Во время инцидента пострадал один ученик, он попал в больницу с ссадинами, но уже отпущен домой. Возбуждено уголовное дело о халатности и оказанию небезопасных услуг.
"Сам школьник еще не достиг возраста уголовной ответственности, фактически, к нему сложно применить какие-либо меры. Его нельзя изолировать от общества. Родителей могут привлечь к административной или даже уголовной ответственности за ненадлежащее воспитание", - сказал адвокат.
Адвокат добавил, что школьника могут поставить на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.