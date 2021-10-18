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Адвокат: родители ученика могут ответить за его стрельбу в школе под Пермью
Адвокат: родители ученика могут ответить за его стрельбу в школе под Пермью - РИА Новости, 18.10.2021
Адвокат: родители ученика могут ответить за его стрельбу в школе под Пермью
Родителей ученика, устроившего стрельбу в школе под Пермью, могут привлечь к ответственности, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T11:45
2021-10-18T11:45
происшествия
пермский край
стрельба в пермской школе
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Родителей ученика, устроившего стрельбу в школе под Пермью, могут привлечь к ответственности, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.Ранее краевое ГУ МВД сообщило, что ученик 6 класса выстрелил дважды из оружия в школе в Октябрьском округе, подросток был задержан. Во время инцидента пострадал один ученик, он попал в больницу с ссадинами, но уже отпущен домой. Возбуждено уголовное дело о халатности и оказанию небезопасных услуг."Сам школьник еще не достиг возраста уголовной ответственности, фактически, к нему сложно применить какие-либо меры. Его нельзя изолировать от общества. Родителей могут привлечь к административной или даже уголовной ответственности за ненадлежащее воспитание", - сказал адвокат.Адвокат добавил, что школьника могут поставить на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.
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происшествия, пермский край, стрельба в пермской школе
11:45 18.10.2021
 
Адвокат: родители ученика могут ответить за его стрельбу в школе под Пермью

Адвокат Аграновский: родители ученика могут ответить за его стрельбу в школе под Пермью

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Родителей ученика, устроившего стрельбу в школе под Пермью, могут привлечь к ответственности, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.
Ранее краевое ГУ МВД сообщило, что ученик 6 класса выстрелил дважды из оружия в школе в Октябрьском округе, подросток был задержан. Во время инцидента пострадал один ученик, он попал в больницу с ссадинами, но уже отпущен домой. Возбуждено уголовное дело о халатности и оказанию небезопасных услуг.
"Сам школьник еще не достиг возраста уголовной ответственности, фактически, к нему сложно применить какие-либо меры. Его нельзя изолировать от общества. Родителей могут привлечь к административной или даже уголовной ответственности за ненадлежащее воспитание", - сказал адвокат.
Адвокат добавил, что школьника могут поставить на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.
Кадры из школы под Пермью, где произошла стрельба
Вчера, 11:04
Появилось видео с места стрельбы в школе под Пермью
 
ПроисшествияПермский крайСтрельба в Пермской школе
 
 
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