https://ria.ru/20211018/roditeli-1755001562.html

Адвокат: родители ученика могут ответить за его стрельбу в школе под Пермью

Адвокат: родители ученика могут ответить за его стрельбу в школе под Пермью - РИА Новости, 18.10.2021

Адвокат: родители ученика могут ответить за его стрельбу в школе под Пермью

Родителей ученика, устроившего стрельбу в школе под Пермью, могут привлечь к ответственности, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T11:45

2021-10-18T11:45

2021-10-18T11:45

происшествия

пермский край

стрельба в пермской школе

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Родителей ученика, устроившего стрельбу в школе под Пермью, могут привлечь к ответственности, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.Ранее краевое ГУ МВД сообщило, что ученик 6 класса выстрелил дважды из оружия в школе в Октябрьском округе, подросток был задержан. Во время инцидента пострадал один ученик, он попал в больницу с ссадинами, но уже отпущен домой. Возбуждено уголовное дело о халатности и оказанию небезопасных услуг."Сам школьник еще не достиг возраста уголовной ответственности, фактически, к нему сложно применить какие-либо меры. Его нельзя изолировать от общества. Родителей могут привлечь к административной или даже уголовной ответственности за ненадлежащее воспитание", - сказал адвокат.Адвокат добавил, что школьника могут поставить на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.

https://ria.ru/20211018/strelba-1754990154.html

пермский край

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происшествия, пермский край, стрельба в пермской школе