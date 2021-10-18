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В Липецке проверят инцидент с пострадавшим в бассейне ребенком
В Липецке проверят инцидент с пострадавшим в бассейне ребенком - РИА Новости, 18.10.2021
В Липецке проверят инцидент с пострадавшим в бассейне ребенком
СК объявил о проверке инцидента в детском саду Липецка, где во время занятий в бассейне пострадал ребенок, говорится в сообщении управления СК РФ по региону. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T17:11
2021-10-18T17:11
2021-10-18T17:22
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 18 окт - РИА Новости. СК объявил о проверке инцидента в детском саду Липецка, где во время занятий в бассейне пострадал ребенок, говорится в сообщении управления СК РФ по региону.По информации администрации Липецка, инцидент произошел 18 октября в детском саду №134 во время занятий по плаванию. Занятия, в которых участвовали 12 детей, проходили в бассейне, наполненном водой на 45 сантиметров."Следственным отделом по Левобережному округу города Липецк СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту доставления малолетнего ребенка в областную детскую больницу в коме после купания в бассейне. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев и работников дошкольного учреждения", - информирует следствие.Городские власти начали внутреннюю проверку в учреждении, виновные лица будут привлечены к ответственности. Мэрия поясняет, что "когда ребята стали выходить, инструктор заметила, что один мальчик лежит в воде"."Она сразу же бросилась за ним и крикнула, чтобы вызывали скорую помощь. До приезда медиков педагог делала ребёнку искусственное дыхание. После малыша передали врачам. Сейчас он находится в больнице. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое", - информирует мэрия.
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происшествия, дети, липецк, липецкая область, следственный комитет россии (ск рф), россия
17:11 18.10.2021 (обновлено: 17:22 18.10.2021)
В Липецке проверят инцидент с пострадавшим в бассейне ребенком
В Липецке СК проверит инцидент с пострадавшим во время занятий в бассейне детсада ребенком
ВОРОНЕЖ, 18 окт - РИА Новости. СК
объявил о проверке инцидента в детском саду Липецка
, где во время занятий в бассейне пострадал ребенок, говорится в сообщении управления СК РФ по региону.
По информации администрации Липецка, инцидент произошел 18 октября в детском саду №134 во время занятий по плаванию. Занятия, в которых участвовали 12 детей, проходили в бассейне, наполненном водой на 45 сантиметров.
"Следственным отделом по Левобережному округу города Липецк СУ СК России
по Липецкой области
проводится доследственная проверка по факту доставления малолетнего ребенка в областную детскую больницу в коме после купания в бассейне. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев и работников дошкольного учреждения", - информирует следствие.
Городские власти начали внутреннюю проверку в учреждении, виновные лица будут привлечены к ответственности. Мэрия поясняет, что "когда ребята стали выходить, инструктор заметила, что один мальчик лежит в воде".
"Она сразу же бросилась за ним и крикнула, чтобы вызывали скорую помощь. До приезда медиков педагог делала ребёнку искусственное дыхание. После малыша передали врачам. Сейчас он находится в больнице. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое", - информирует мэрия.