https://ria.ru/20211018/raketa-1754979138.html
Противокорабельную ракету "Оникс" научили уничтожать цели на земле
Противокорабельную ракету "Оникс" научили уничтожать цели на земле - РИА Новости, 18.10.2021
Противокорабельную ракету "Оникс" научили уничтожать цели на земле
Крылатую ракету "Оникс" сделали универсальной по целям, заявил в интервью РИА Новости гендиректор и конструктор ВПК "НПО машиностроения", член регионального... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T10:06
2021-10-18T10:06
2021-10-18T11:17
безопасность
впк "нпо машиностроения"
александр леонов
новое оружие россии
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Сергей Сафронов. Крылатую ракету "Оникс" сделали универсальной по целям, заявил в интервью РИА Новости гендиректор и конструктор ВПК "НПО машиностроения", член регионального совета Московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Леонов.Первоначально ее создали для поражения объектов в море, в частности, ею вооружены береговые комплексы "Бастион". Модернизация открыла новые возможности."Ее могут использовать подводные лодки, надводные корабли, самолеты и наземные береговые ракетные комплексы. То есть можно говорить о том, что ракета унифицирована по носителям и универсальна по целям", — сказал Леонов."Оникс" — сверхзвуковая ракета среднего радиуса действия, предназначенная для борьбы на воде, а теперь и на суше. Кроме России, стоит на вооружении во Вьетнаме, Сирии, Индии и Индонезии.Полностью интервью будет опубликовано на сайте ria.ru в 11:00.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, впк "нпо машиностроения", александр леонов
10:06 18.10.2021 (обновлено: 11:17 18.10.2021)
Противокорабельную ракету "Оникс" научили уничтожать цели на земле
Российскую противокорабельную ракету "Оникс" "научили" уничтожать цели на земле
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Сергей Сафронов.
Крылатую ракету "Оникс" сделали универсальной по целям, заявил в интервью РИА Новости гендиректор и конструктор ВПК "НПО машиностроения
", член регионального совета Московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Леонов
.
Первоначально ее создали для поражения объектов в море, в частности, ею вооружены береговые комплексы "Бастион". Модернизация открыла новые возможности.
"Ее могут использовать подводные лодки, надводные корабли, самолеты и наземные береговые ракетные комплексы. То есть можно говорить о том, что ракета унифицирована по носителям и универсальна по целям", — сказал Леонов.
"Оникс" — сверхзвуковая ракета среднего радиуса действия, предназначенная для борьбы на воде, а теперь и на суше. Кроме России, стоит на вооружении во Вьетнаме, Сирии, Индии и Индонезии.
Полностью интервью будет опубликовано на сайте ria.ru в 11:00.