https://ria.ru/20211018/raketa-1754979138.html

Противокорабельную ракету "Оникс" научили уничтожать цели на земле

Противокорабельную ракету "Оникс" научили уничтожать цели на земле - РИА Новости, 18.10.2021

Противокорабельную ракету "Оникс" научили уничтожать цели на земле

Крылатую ракету "Оникс" сделали универсальной по целям, заявил в интервью РИА Новости гендиректор и конструктор ВПК "НПО машиностроения", член регионального... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T10:06

2021-10-18T10:06

2021-10-18T11:17

безопасность

впк "нпо машиностроения"

александр леонов

новое оружие россии

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Сергей Сафронов. Крылатую ракету "Оникс" сделали универсальной по целям, заявил в интервью РИА Новости гендиректор и конструктор ВПК "НПО машиностроения", член регионального совета Московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Леонов.Первоначально ее создали для поражения объектов в море, в частности, ею вооружены береговые комплексы "Бастион". Модернизация открыла новые возможности."Ее могут использовать подводные лодки, надводные корабли, самолеты и наземные береговые ракетные комплексы. То есть можно говорить о том, что ракета унифицирована по носителям и универсальна по целям", — сказал Леонов."Оникс" — сверхзвуковая ракета среднего радиуса действия, предназначенная для борьбы на воде, а теперь и на суше. Кроме России, стоит на вооружении во Вьетнаме, Сирии, Индии и Индонезии.Полностью интервью будет опубликовано на сайте ria.ru в 11:00.

https://radiosputnik.ria.ru/20191209/1562181892.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, впк "нпо машиностроения", александр леонов