Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211018/qr-kod-1755110943.html
В Петербурге вводят QR-коды
В Петербурге вводят QR-коды - РИА Новости, 18.10.2021
В Петербурге вводят QR-коды
QR-коды вводятся с 1 ноября в Санкт-Петербурге для выставочных и спортивных мероприятий численностью более 40 человек, сообщил вице-губернатор города Борис... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T20:55
2021-10-18T21:47
санкт-петербург
коронавирус в россии
распространение коронавируса
коронавирусы
коронавирус covid-19
qr-код
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740463155_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_db751e9a4b33c1a97caeace02013134e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт – РИА Новости. QR-коды вводятся с 1 ноября в Санкт-Петербурге для выставочных и спортивных мероприятий численностью более 40 человек, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский."С 1 ноября доступ посетителей старше 18 лет на конгрессно-выставочные, спортивные мероприятия численностью более 40 человек возможен только при наличии QR-кода о полном курсе вакцинации или о перенесенном заболевании (или справки о наличии медицинского отвода от вакцинации)", - говорится в сообщении в Telegram-канале вице-губернатора.Также уточняется, что с 1 ноября численность массовых мероприятий, которые можно проводить без согласования, снижается с 75 до 40 человек.Кроме того, в городе, с 15 ноября вводятся QR-коды для доступа в бассейны, фитнес-центры, театры, концертные залы и музеи, а также на церемонии регистрации брака, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский."С 15 ноября необходимо предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака", - говорится в сообщении вице-губернатора.Также с 1 декабря QR-коды будут введены для посещения заведений общественного питания, сообщил вице-губернатор."С 1 декабря QR-код также нужен для посещения общепита (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта), объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, а также магазинов, не имеющих зала обслуживания)", - говорится в его сообщении.Постановление правительства Санкт-Петербурга об этом опубликовано сегодня.Как говорится в постановлении, требование QR-кода не распространяется также на магазины, реализующие товары первой необходимости.В постановлении уточняется, что QR-коды понадобятся для размещения в домах отдыха. "Это условие вводится… при размещении в домах отдыха", - говорится в постановлении.
https://ria.ru/20211018/peterburg-1755112146.html
https://ria.ru/20211018/qr-kod-1755111339.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740463155_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_6eea4a35ad7043346fcd59be92f0f5cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санкт-петербург, коронавирус в россии, коронавирусы, коронавирус covid-19, qr-код
20:55 18.10.2021 (обновлено: 21:47 18.10.2021)
 
В Петербурге вводят QR-коды

В Петербурге с 1 ноября вводят QR-коды для посещения общественных мест

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для посещения общественного места
Посетитель предъявляет QR-код для посещения общественного места - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт – РИА Новости. QR-коды вводятся с 1 ноября в Санкт-Петербурге для выставочных и спортивных мероприятий численностью более 40 человек, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.
"С 1 ноября доступ посетителей старше 18 лет на конгрессно-выставочные, спортивные мероприятия численностью более 40 человек возможен только при наличии QR-кода о полном курсе вакцинации или о перенесенном заболевании (или справки о наличии медицинского отвода от вакцинации)", - говорится в сообщении в Telegram-канале вице-губернатора.
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
Вчера, 21:04Распространение коронавируса
В Петербурге рекомендовали перевести работников на удаленку с 1 по 3 ноября
Также уточняется, что с 1 ноября численность массовых мероприятий, которые можно проводить без согласования, снижается с 75 до 40 человек.
Кроме того, в городе, с 15 ноября вводятся QR-коды для доступа в бассейны, фитнес-центры, театры, концертные залы и музеи, а также на церемонии регистрации брака, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.
"С 15 ноября необходимо предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака", - говорится в сообщении вице-губернатора.
Также с 1 декабря QR-коды будут введены для посещения заведений общественного питания, сообщил вице-губернатор.
Невский проспект в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
Вчера, 20:59Распространение коронавируса
Петербуржцев старше 60 лет без QR-кодов рекомендовали перевести на удаленку
"С 1 декабря QR-код также нужен для посещения общепита (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта), объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, а также магазинов, не имеющих зала обслуживания)", - говорится в его сообщении.
Постановление правительства Санкт-Петербурга об этом опубликовано сегодня.
Как говорится в постановлении, требование QR-кода не распространяется также на магазины, реализующие товары первой необходимости.
В постановлении уточняется, что QR-коды понадобятся для размещения в домах отдыха. "Это условие вводится… при размещении в домах отдыха", - говорится в постановлении.
Опрос
Вы согласны с предложением штрафовать за отказ от вакцинации?
Проголосовали:
11 октября, 12:50Распространение коронавируса
 
Распространение коронавирусаСанкт-ПетербургКоронавирус в РоссииКоронавирусыКоронавирус COVID-19QR-код
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Япония сообщила о возможном запуске КНДР баллистической ракеты
04:51Эрдоган заявил, что хочет "загнать в угол" постоянных членов Совбеза ООН
04:42В пяти районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур
04:34КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря, передает Ренхап
04:25Диетолог назвала идеальные продукты для ужина
04:19Специалист научила, как удалить личное фото из чужих соцсетей
04:14Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
04:14Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему"
04:09На Украине рассказали о "троянском коне" против "Северного потока — 2"
04:03Венесуэльский политик назвал экстрадицию Сааба в США давлением на Мадуро
03:38СМИ сообщили об убийстве в Коста-Рике на ферме американца шести человек
03:37В России испытали автономную группу ударных роботов, сообщил источник
03:19В "Росатоме" рассказали, как первыми в мире нашли решение важной задачи
03:18Юрист рассказал, как правильно оспорить штраф с видеокамеры
03:15Врач перечислила помогающие снять стресс продукты
03:07На Камчатке расширили перечень сфер, где введена обязательная вакцинация
03:00Ученые рассказали, почему банки "зеленеют" и чем это грозит
03:00Юристы рассказали, за что владельцам квартир грозят серьезные штрафы
02:58Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС
02:44Россия и США подготовили проект резолюции по информационной безопасности
Лента новостейМолния