https://ria.ru/20211018/qr-kod-1755110943.html

В Петербурге вводят QR-коды

В Петербурге вводят QR-коды - РИА Новости, 18.10.2021

В Петербурге вводят QR-коды

QR-коды вводятся с 1 ноября в Санкт-Петербурге для выставочных и спортивных мероприятий численностью более 40 человек, сообщил вице-губернатор города Борис... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T20:55

2021-10-18T20:55

2021-10-18T21:47

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт – РИА Новости. QR-коды вводятся с 1 ноября в Санкт-Петербурге для выставочных и спортивных мероприятий численностью более 40 человек, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский."С 1 ноября доступ посетителей старше 18 лет на конгрессно-выставочные, спортивные мероприятия численностью более 40 человек возможен только при наличии QR-кода о полном курсе вакцинации или о перенесенном заболевании (или справки о наличии медицинского отвода от вакцинации)", - говорится в сообщении в Telegram-канале вице-губернатора.Также уточняется, что с 1 ноября численность массовых мероприятий, которые можно проводить без согласования, снижается с 75 до 40 человек.Кроме того, в городе, с 15 ноября вводятся QR-коды для доступа в бассейны, фитнес-центры, театры, концертные залы и музеи, а также на церемонии регистрации брака, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский."С 15 ноября необходимо предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака", - говорится в сообщении вице-губернатора.Также с 1 декабря QR-коды будут введены для посещения заведений общественного питания, сообщил вице-губернатор."С 1 декабря QR-код также нужен для посещения общепита (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта), объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, а также магазинов, не имеющих зала обслуживания)", - говорится в его сообщении.Постановление правительства Санкт-Петербурга об этом опубликовано сегодня.Как говорится в постановлении, требование QR-кода не распространяется также на магазины, реализующие товары первой необходимости.В постановлении уточняется, что QR-коды понадобятся для размещения в домах отдыха. "Это условие вводится… при размещении в домах отдыха", - говорится в постановлении.

https://ria.ru/20211018/peterburg-1755112146.html

https://ria.ru/20211018/qr-kod-1755111339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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