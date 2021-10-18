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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211018/qr-kod-1755107233.html
В Саратовской области с 25 октября начнут вводить QR-коды
В Саратовской области с 25 октября начнут вводить QR-коды - РИА Новости, 18.10.2021
В Саратовской области с 25 октября начнут вводить QR-коды
QR-коды будут поэтапно вводиться в Саратовской области с 25 октября, перечень мест, где будет работать эта система, определяется, сообщил зампред правительства... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T20:13
2021-10-18T20:27
распространение коронавируса
саратовская область
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
qr-код
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САРАТОВ, 18 окт - РИА Новости. QR-коды будут поэтапно вводиться в Саратовской области с 25 октября, перечень мест, где будет работать эта система, определяется, сообщил зампред правительства региона Роман Грибов.Ранее губернатор Валерий Радаев заявил, что в связи с крайне напряженной эпидемиологической ситуацией в регионе необходимо внедрить QR-коды для входа в заведения общественного питания, торговые центры, учреждения культуры и спорта, а также для посещения массовых мероприятий."Только что завершилось заседание оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Принято решение поэтапного введения на территории Саратовской области системы QR-кодов с 25 октября. Перечень мест, где необходимо предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе, будет определен в ближайшие часы", - написал Грибов в Instagram.Вице-губернатор - председатель правительства региона Роман Бусаргин отметил, что введение QR-кодов позволит заведениям избежать закрытия."Думаю, что представители бизнес-сообщества поддержат эти идеи, так как это позволит избежать закрытия заведений. К тому же должно простимулировать жителей области пройти процедуру вакцинации", - приводятся слова Бусаргина в Telegram-канале регионального оперштаба.Правительство области в марте прошлого года ввело в регионе режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Всех жителей обязали носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.В области запрещено проведение публичных и иных массовых мероприятий на открытом воздухе численностью более 50 человек, на 30% могут заполняться трибуны стадионов, а на 50% - зрительные залы в театрах, концертных организациях и кинотеатрах. В регионе запрещены спортивные и основная часть физкультурно-массовых мероприятий, разрешена работа музеев, объектов розничной торговли и многофункциональных центров.Власти региона с 24 июня по 4 сентября на фоне роста заболеваемости коронавирусом запретили работу кафе и ресторанов с 23.00 (22.00 мск) до 6.00 (5.00 мск), за исключением обслуживания посетителей на вынос, и проведение в предприятиях общепита зрелищно-развлекательных мероприятий. В регионе с 11 октября введена обязательная вакцинация от коронавируса для чиновников, работников социальной сферы и сферы услуг.Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 95 176 случаев заражения коронавирусом, в том числе рекордные 408 за последние сутки, скончались 3 503 пациента с COVID-19, выздоровели 85 332.
https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1755013259.html
https://ria.ru/20211016/koronavirus-1754850204.html
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саратовская область, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
20:13 18.10.2021 (обновлено: 20:27 18.10.2021)
 
В Саратовской области с 25 октября начнут вводить QR-коды

В Саратовской области с 25 октября начнут поэтапно вводить QR-коды

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для посещения общественного места
Посетитель предъявляет QR-код для посещения общественного места - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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САРАТОВ, 18 окт - РИА Новости. QR-коды будут поэтапно вводиться в Саратовской области с 25 октября, перечень мест, где будет работать эта система, определяется, сообщил зампред правительства региона Роман Грибов.
Ранее губернатор Валерий Радаев заявил, что в связи с крайне напряженной эпидемиологической ситуацией в регионе необходимо внедрить QR-коды для входа в заведения общественного питания, торговые центры, учреждения культуры и спорта, а также для посещения массовых мероприятий.
"Только что завершилось заседание оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Принято решение поэтапного введения на территории Саратовской области системы QR-кодов с 25 октября. Перечень мест, где необходимо предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе, будет определен в ближайшие часы", - написал Грибов в Instagram.
Вице-губернатор - председатель правительства региона Роман Бусаргин отметил, что введение QR-кодов позволит заведениям избежать закрытия.
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"Думаю, что представители бизнес-сообщества поддержат эти идеи, так как это позволит избежать закрытия заведений. К тому же должно простимулировать жителей области пройти процедуру вакцинации", - приводятся слова Бусаргина в Telegram-канале регионального оперштаба.
Правительство области в марте прошлого года ввело в регионе режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Всех жителей обязали носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.
В области запрещено проведение публичных и иных массовых мероприятий на открытом воздухе численностью более 50 человек, на 30% могут заполняться трибуны стадионов, а на 50% - зрительные залы в театрах, концертных организациях и кинотеатрах. В регионе запрещены спортивные и основная часть физкультурно-массовых мероприятий, разрешена работа музеев, объектов розничной торговли и многофункциональных центров.
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Власти региона с 24 июня по 4 сентября на фоне роста заболеваемости коронавирусом запретили работу кафе и ресторанов с 23.00 (22.00 мск) до 6.00 (5.00 мск), за исключением обслуживания посетителей на вынос, и проведение в предприятиях общепита зрелищно-развлекательных мероприятий. В регионе с 11 октября введена обязательная вакцинация от коронавируса для чиновников, работников социальной сферы и сферы услуг.
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 95 176 случаев заражения коронавирусом, в том числе рекордные 408 за последние сутки, скончались 3 503 пациента с COVID-19, выздоровели 85 332.
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