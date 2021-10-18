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В Красноярском крае введут QR-коды для посещения массовых мероприятий

В Красноярском крае введут QR-коды для посещения массовых мероприятий - РИА Новости, 18.10.2021

В Красноярском крае введут QR-коды для посещения массовых мероприятий

Власти Красноярского края ввели с 1 ноября вход на культурные и спортивные мероприятия по QR-кодам о вакцинации или перенесенном заболевании, сообщает... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T12:27

2021-10-18T12:27

2021-10-18T13:07

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КРАСНОЯРСК, 18 сен - РИА Новости. Власти Красноярского края ввели с 1 ноября вход на культурные и спортивные мероприятия по QR-кодам о вакцинации или перенесенном заболевании, сообщает пресс-служба регионального правительства."С 1 ноября доступ зрителей, достигших 18 лет, на культурные и спортивные мероприятия будет осуществляться при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и при наличии одного из следующих документов: действующего QR-кода, подтверждающего вакцинацию гражданина; действующего QR-кода о перенесенном заболевании COVID-19 (если с даты выздоровления гражданина прошло не более шести месяцев)", - говорится в сообщении.Также в пресс-службе уточнили, что для входа можно предъявить оригиналы справки о прививках или перенесенном заболевании на бумажном носителе.В правительстве сообщили, что из-за роста количества заболевших коронавирусом организации общепита с 19 октября возвращаются к графику работы с семи утра до 23.00. Ограничения не коснутся обслуживания навынос, доставки, организации питания для работников, общепита в аэропортах, вокзалах и станциях, на автовокзалах и автостанциях, объектах дорожного сервиса.Кроме того, учреждения культуры в крае по 14 ноября будут работать с загрузкой залов не более половины от вместимости. Спортивные мероприятия также будут проводиться с заполняемостью 50%. С 15 ноября заполняемость объектов культуры и спорта увеличится до 70% от общей вместимости при условии равномерной рассадки зрителей. В правительстве сообщили, что в регионе ужесточен контроль за соблюдением масочного режима.

https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1755003594.html

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