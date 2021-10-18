https://ria.ru/20211018/qr-kod-1755010006.html
В Красноярском крае введут QR-коды для посещения массовых мероприятий
В Красноярском крае введут QR-коды для посещения массовых мероприятий - РИА Новости, 18.10.2021
В Красноярском крае введут QR-коды для посещения массовых мероприятий
Власти Красноярского края ввели с 1 ноября вход на культурные и спортивные мероприятия по QR-кодам о вакцинации или перенесенном заболевании, сообщает... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T12:27
2021-10-18T12:27
2021-10-18T13:07
общество
красноярский край
qr-код
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749077517_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_d637dabaafae31af61888f204ad43b2a.jpg
КРАСНОЯРСК, 18 сен - РИА Новости. Власти Красноярского края ввели с 1 ноября вход на культурные и спортивные мероприятия по QR-кодам о вакцинации или перенесенном заболевании, сообщает пресс-служба регионального правительства."С 1 ноября доступ зрителей, достигших 18 лет, на культурные и спортивные мероприятия будет осуществляться при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и при наличии одного из следующих документов: действующего QR-кода, подтверждающего вакцинацию гражданина; действующего QR-кода о перенесенном заболевании COVID-19 (если с даты выздоровления гражданина прошло не более шести месяцев)", - говорится в сообщении.Также в пресс-службе уточнили, что для входа можно предъявить оригиналы справки о прививках или перенесенном заболевании на бумажном носителе.В правительстве сообщили, что из-за роста количества заболевших коронавирусом организации общепита с 19 октября возвращаются к графику работы с семи утра до 23.00. Ограничения не коснутся обслуживания навынос, доставки, организации питания для работников, общепита в аэропортах, вокзалах и станциях, на автовокзалах и автостанциях, объектах дорожного сервиса.Кроме того, учреждения культуры в крае по 14 ноября будут работать с загрузкой залов не более половины от вместимости. Спортивные мероприятия также будут проводиться с заполняемостью 50%. С 15 ноября заполняемость объектов культуры и спорта увеличится до 70% от общей вместимости при условии равномерной рассадки зрителей. В правительстве сообщили, что в регионе ужесточен контроль за соблюдением масочного режима.
https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1755003594.html
красноярский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749077517_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_3ec0c3619727fa53596d2b28ea7040ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, красноярский край, qr-код, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
12:27 18.10.2021 (обновлено: 13:07 18.10.2021)
В Красноярском крае введут QR-коды для посещения массовых мероприятий
Власти Красноярского края c 1 ноября введут QR-коды для посещения массовых мероприятий
КРАСНОЯРСК, 18 сен - РИА Новости.
Власти Красноярского края
ввели с 1 ноября вход на культурные и спортивные мероприятия по QR-кодам о вакцинации или перенесенном заболевании, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"С 1 ноября доступ зрителей, достигших 18 лет, на культурные и спортивные мероприятия будет осуществляться при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и при наличии одного из следующих документов: действующего QR-кода, подтверждающего вакцинацию гражданина; действующего QR-кода о перенесенном заболевании COVID-19 (если с даты выздоровления гражданина прошло не более шести месяцев)", - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе уточнили, что для входа можно предъявить оригиналы справки о прививках или перенесенном заболевании на бумажном носителе.
В правительстве сообщили, что из-за роста количества заболевших коронавирусом организации общепита с 19 октября возвращаются к графику работы с семи утра до 23.00. Ограничения не коснутся обслуживания навынос, доставки, организации питания для работников, общепита в аэропортах, вокзалах и станциях, на автовокзалах и автостанциях, объектах дорожного сервиса.
Кроме того, учреждения культуры в крае по 14 ноября будут работать с загрузкой залов не более половины от вместимости. Спортивные мероприятия также будут проводиться с заполняемостью 50%. С 15 ноября заполняемость объектов культуры и спорта увеличится до 70% от общей вместимости при условии равномерной рассадки зрителей. В правительстве сообщили, что в регионе ужесточен контроль за соблюдением масочного режима.