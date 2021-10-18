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Путин рассказал о сотрудничестве с Арменией по различным направлениям
Путин рассказал о сотрудничестве с Арменией по различным направлениям - РИА Новости, 18.10.2021
Путин рассказал о сотрудничестве с Арменией по различным направлениям
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам Восьмого российско-армянского межрегионального форума отметил, что между двумя странами налажен... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T11:18
2021-10-18T11:18
в мире
армения
владимир путин
россия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам Восьмого российско-армянского межрегионального форума отметил, что между двумя странами налажен содержательный диалог и продуктивное сотрудничество на различных направлениях, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Отношения России и Армении, основывающиеся на многовековых традициях дружбы и взаимного уважения, носят по-настоящему союзнический характер. Между нашими государствами налажен содержательный политический диалог, продуктивное сотрудничество на различных направлениях. Весьма существенную роль в развитии российско-армянских связей играет межрегиональная кооперация, позволяющая реализовывать взаимовыгодные проекты в экономической, социальной, инфраструктурной, гуманитарной и многих других сферах", - говорится в телеграмме.Путин назвал важным, что в рамках форума чиновники, общественные организации, академические, экспертные и деловые круги Армении и России смогут обменяться опытом, обсудить вопросы двусторонней повестки дня и наметить пути дальнейшей совместной работы."Рассчитываю, что форум пройдет в творческом, конструктивном ключе, даст старт новым инициативам, которые будут содействовать укреплению плодотворного российско-армянского партнерства, а также продвижению интеграционных процессов на евразийском пространстве", - добавил президент, пожелав успехов участникам форума.
https://ria.ru/20211012/diplomatiya-1754067860.html
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в мире, армения, владимир путин, россия
11:18 18.10.2021
 
Путин рассказал о сотрудничестве с Арменией по различным направлениям

Путин заявил, что Россия и Армения наладили продуктивное сотрудничество

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лидером партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лидером партии Новые люди Алексеем Нечаевым - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам Восьмого российско-армянского межрегионального форума отметил, что между двумя странами налажен содержательный диалог и продуктивное сотрудничество на различных направлениях, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Отношения России и Армении, основывающиеся на многовековых традициях дружбы и взаимного уважения, носят по-настоящему союзнический характер. Между нашими государствами налажен содержательный политический диалог, продуктивное сотрудничество на различных направлениях. Весьма существенную роль в развитии российско-армянских связей играет межрегиональная кооперация, позволяющая реализовывать взаимовыгодные проекты в экономической, социальной, инфраструктурной, гуманитарной и многих других сферах", - говорится в телеграмме.
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Межгосударственные отношения России и Армении
Путин назвал важным, что в рамках форума чиновники, общественные организации, академические, экспертные и деловые круги Армении и России смогут обменяться опытом, обсудить вопросы двусторонней повестки дня и наметить пути дальнейшей совместной работы.
"Рассчитываю, что форум пройдет в творческом, конструктивном ключе, даст старт новым инициативам, которые будут содействовать укреплению плодотворного российско-армянского партнерства, а также продвижению интеграционных процессов на евразийском пространстве", - добавил президент, пожелав успехов участникам форума.
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