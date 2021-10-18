https://ria.ru/20211018/putin-1754994051.html

Путин рассказал о сотрудничестве с Арменией по различным направлениям

Путин рассказал о сотрудничестве с Арменией по различным направлениям - РИА Новости, 18.10.2021

Путин рассказал о сотрудничестве с Арменией по различным направлениям

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам Восьмого российско-армянского межрегионального форума отметил, что между двумя странами налажен... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T11:18

2021-10-18T11:18

2021-10-18T11:18

в мире

армения

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754754081_0:0:2891:1626_1920x0_80_0_0_3f738630d46e2e6e22578b0cda0ec842.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам Восьмого российско-армянского межрегионального форума отметил, что между двумя странами налажен содержательный диалог и продуктивное сотрудничество на различных направлениях, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Отношения России и Армении, основывающиеся на многовековых традициях дружбы и взаимного уважения, носят по-настоящему союзнический характер. Между нашими государствами налажен содержательный политический диалог, продуктивное сотрудничество на различных направлениях. Весьма существенную роль в развитии российско-армянских связей играет межрегиональная кооперация, позволяющая реализовывать взаимовыгодные проекты в экономической, социальной, инфраструктурной, гуманитарной и многих других сферах", - говорится в телеграмме.Путин назвал важным, что в рамках форума чиновники, общественные организации, академические, экспертные и деловые круги Армении и России смогут обменяться опытом, обсудить вопросы двусторонней повестки дня и наметить пути дальнейшей совместной работы."Рассчитываю, что форум пройдет в творческом, конструктивном ключе, даст старт новым инициативам, которые будут содействовать укреплению плодотворного российско-армянского партнерства, а также продвижению интеграционных процессов на евразийском пространстве", - добавил президент, пожелав успехов участникам форума.

https://ria.ru/20211012/diplomatiya-1754067860.html

https://ria.ru/20210824/soyuz-1746974509.html

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, армения, владимир путин, россия