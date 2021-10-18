https://ria.ru/20211018/puteshestviya-1754985085.html
Названы самые дешевые направления для авиапутешествий осенью
Названы самые дешевые направления для авиапутешествий осенью - РИА Новости, 18.10.2021
Названы самые дешевые направления для авиапутешествий осенью
Определены самые дешевые направления для авиапутешествий в октябре и ноябре, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T11:01
2021-10-18T11:01
2021-10-18T11:01
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Определены самые дешевые направления для авиапутешествий в октябре и ноябре, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирования билетов на период с 15 октября по 30 ноября и выяснили, что среди внутренних направлений самым бюджетным оказался перелет по маршруту Элиста–Минеральные Воды и обратно. Он обошелся клиентам в 1980 рублей.На втором месте — авиабилеты из Москвы в Брянск и обратно (2300 рублей), на третьем — из Краснодара в Минеральные воды (3330 рублей).Для путешествующих за рубеж самым выгодным оказался перелет из Калуги в Минск и обратно (6100 рублей). На втором и третьем местах — поездка из Санкт-Петербурга в Дебрецен (7500 рублей) и Братиславу (9290 рублей).
https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html
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Названы самые дешевые направления для авиапутешествий осенью
Самое бюджетное авиапутешествие осенью можно совершить из Элисты в Минеральные Воды