https://ria.ru/20211018/puteshestviya-1754985085.html

Названы самые дешевые направления для авиапутешествий осенью

Названы самые дешевые направления для авиапутешествий осенью - РИА Новости, 18.10.2021

Названы самые дешевые направления для авиапутешествий осенью

Определены самые дешевые направления для авиапутешествий в октябре и ноябре, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T11:01

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туризм

минск

элиста

новости - туризм

дебрецен

авиабилеты

туризм

братислава

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Определены самые дешевые направления для авиапутешествий в октябре и ноябре, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирования билетов на период с 15 октября по 30 ноября и выяснили, что среди внутренних направлений самым бюджетным оказался перелет по маршруту Элиста–Минеральные Воды и обратно. Он обошелся клиентам в 1980 рублей.На втором месте — авиабилеты из Москвы в Брянск и обратно (2300 рублей), на третьем — из Краснодара в Минеральные воды (3330 рублей).Для путешествующих за рубеж самым выгодным оказался перелет из Калуги в Минск и обратно (6100 рублей). На втором и третьем местах — поездка из Санкт-Петербурга в Дебрецен (7500 рублей) и Братиславу (9290 рублей).

https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html

минск

элиста

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братислава

санкт-петербург

минеральные воды

калуга

краснодар

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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