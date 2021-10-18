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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211018/puteshestviya-1754985085.html
Названы самые дешевые направления для авиапутешествий осенью
Названы самые дешевые направления для авиапутешествий осенью - РИА Новости, 18.10.2021
Названы самые дешевые направления для авиапутешествий осенью
Определены самые дешевые направления для авиапутешествий в октябре и ноябре, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T11:01
2021-10-18T11:01
туризм
минск
элиста
новости - туризм
дебрецен
авиабилеты
туризм
братислава
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Определены самые дешевые направления для авиапутешествий в октябре и ноябре, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирования билетов на период с 15 октября по 30 ноября и выяснили, что среди внутренних направлений самым бюджетным оказался перелет по маршруту Элиста–Минеральные Воды и обратно. Он обошелся клиентам в 1980 рублей.На втором месте — авиабилеты из Москвы в Брянск и обратно (2300 рублей), на третьем — из Краснодара в Минеральные воды (3330 рублей).Для путешествующих за рубеж самым выгодным оказался перелет из Калуги в Минск и обратно (6100 рублей). На втором и третьем местах — поездка из Санкт-Петербурга в Дебрецен (7500 рублей) и Братиславу (9290 рублей).
https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html
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минск, элиста, новости - туризм, дебрецен, авиабилеты, туризм, братислава, санкт-петербург, минеральные воды, калуга, краснодар, цены, куда можно лететь
11:01 18.10.2021
 
Названы самые дешевые направления для авиапутешествий осенью

Самое бюджетное авиапутешествие осенью можно совершить из Элисты в Минеральные Воды

© Depositphotos / IrinaPupsНа улице города Дебрецен, Восточная Венгрия
На улице города Дебрецен, Восточная Венгрия - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© Depositphotos / IrinaPups
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Определены самые дешевые направления для авиапутешествий в октябре и ноябре, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные бронирования билетов на период с 15 октября по 30 ноября и выяснили, что среди внутренних направлений самым бюджетным оказался перелет по маршруту Элиста–Минеральные Воды и обратно. Он обошелся клиентам в 1980 рублей.
На втором месте — авиабилеты из Москвы в Брянск и обратно (2300 рублей), на третьем — из Краснодара в Минеральные воды (3330 рублей).
Для путешествующих за рубеж самым выгодным оказался перелет из Калуги в Минск и обратно (6100 рублей). На втором и третьем местах — поездка из Санкт-Петербурга в Дебрецен (7500 рублей) и Братиславу (9290 рублей).
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ТуризмМинскЭлистаНовости - ТуризмДебреценавиабилетыТуризмБратиславаСанкт-ПетербургМинеральные ВодыКалугаКраснодарЦеныкуда можно лететь
 
 
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