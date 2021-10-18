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В Пермском крае проведут проверку после стрельбы в школе

В Пермском крае проведут проверку после стрельбы в школе - РИА Новости, 18.10.2021

В Пермском крае проведут проверку после стрельбы в школе

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил проверить охранную организацию, которая обеспечивала безопасность в школе под Пермью, где произошла стрельба,... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T09:15

2021-10-18T09:15

2021-10-18T09:31

происшествия

пермский край

пермь

стрельба в пермской школе

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ПЕРМЬ, 18 окт - РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил проверить охранную организацию, которая обеспечивала безопасность в школе под Пермью, где произошла стрельба, сообщает региональное министерство территориальной безопасности.Ранее краевое ГУ МВД сообщило, что ученик 6-го класса выстрелил дважды из оружия в школе в Октябрьском округе, подросток был задержан. По информации регионального минздрава, во время инцидента пострадал один ученик, он попал в больницу с ссадинами, но уже отпущен домой."По поручению главы региона, краевой минтербез проведет проверку охранной организации, обеспечивающей безопасность в образовательном учреждении", — говорится в сообщении.Уточняется, что, также по поручению губернатора, в округ выехали представили министерства образования, в том числе курирующие допобразование и работу с психологами.

пермский край

пермь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермский край, пермь, стрельба в пермской школе