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В Пермском крае проведут проверку после стрельбы в школе
В Пермском крае проведут проверку после стрельбы в школе - РИА Новости, 18.10.2021
В Пермском крае проведут проверку после стрельбы в школе
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил проверить охранную организацию, которая обеспечивала безопасность в школе под Пермью, где произошла стрельба,... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T09:15
2021-10-18T09:15
2021-10-18T09:31
происшествия
пермский край
пермь
стрельба в пермской школе
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ПЕРМЬ, 18 окт - РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил проверить охранную организацию, которая обеспечивала безопасность в школе под Пермью, где произошла стрельба, сообщает региональное министерство территориальной безопасности.Ранее краевое ГУ МВД сообщило, что ученик 6-го класса выстрелил дважды из оружия в школе в Октябрьском округе, подросток был задержан. По информации регионального минздрава, во время инцидента пострадал один ученик, он попал в больницу с ссадинами, но уже отпущен домой."По поручению главы региона, краевой минтербез проведет проверку охранной организации, обеспечивающей безопасность в образовательном учреждении", — говорится в сообщении.Уточняется, что, также по поручению губернатора, в округ выехали представили министерства образования, в том числе курирующие допобразование и работу с психологами.
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, пермский край, пермь, стрельба в пермской школе
09:15 18.10.2021 (обновлено: 09:31 18.10.2021)
В Пермском крае проведут проверку после стрельбы в школе
Глава Пермского края Махонин поручил проверить охранную организацию после стрельбы в школе
ПЕРМЬ, 18 окт - РИА Новости.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин
поручил проверить охранную организацию, которая обеспечивала безопасность в школе под Пермью
, где произошла стрельба, сообщает региональное министерство территориальной безопасности.
Ранее краевое ГУ МВД сообщило, что ученик 6-го класса выстрелил дважды из оружия в школе в Октябрьском округе, подросток был задержан. По информации регионального минздрава, во время инцидента пострадал один ученик, он попал в больницу с ссадинами, но уже отпущен домой.
"По поручению главы региона, краевой минтербез проведет проверку охранной организации, обеспечивающей безопасность в образовательном учреждении", — говорится в сообщении.
Уточняется, что, также по поручению губернатора, в округ выехали представили министерства образования, в том числе курирующие допобразование и работу с психологами.