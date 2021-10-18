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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20211018/protesty-1754988194.html
Лукашенко предрек попытки протестов во время конституционного референдума
Лукашенко предрек попытки протестов во время конституционного референдума - РИА Новости, 18.10.2021
Лукашенко предрек попытки протестов во время конституционного референдума
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что прогнозирует новую попытку активизации протестов в период проведения конституционного референдума. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T10:55
2021-10-18T11:02
протесты в белоруссии
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 18 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что прогнозирует новую попытку активизации протестов в период проведения конституционного референдума.В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года.Как сообщил в понедельник Тelegram-канал "Пул Первого", такой прогноз президент Белоруссии высказал руководству КГБ республики во время рассмотрения кадровых вопросов в системе госбезопасности. "Обратите внимание: ситуация остается напряженной. Дата очередной попытки революции - период проведения конституционного референдума", - цитирует Тelegram-канал Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, протесты практически сошли на нет.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
10:55 18.10.2021 (обновлено: 11:02 18.10.2021)
 
Лукашенко предрек попытки протестов во время конституционного референдума

Лукашенко предрек попытки протестов во время референдума по поправкам в Конституцию

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Читать ria.ru в
МИНСК, 18 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что прогнозирует новую попытку активизации протестов в период проведения конституционного референдума.
В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года.
Как сообщил в понедельник Тelegram-канал "Пул Первого", такой прогноз президент Белоруссии высказал руководству КГБ республики во время рассмотрения кадровых вопросов в системе госбезопасности. "Обратите внимание: ситуация остается напряженной. Дата очередной попытки революции - период проведения конституционного референдума", - цитирует Тelegram-канал Лукашенко.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, протесты практически сошли на нет.
Сотрудники Следственного комитета Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
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Протесты в БелоруссииВ миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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