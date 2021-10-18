https://ria.ru/20211018/protesty-1754988194.html

Лукашенко предрек попытки протестов во время конституционного референдума

Лукашенко предрек попытки протестов во время конституционного референдума - РИА Новости, 18.10.2021

Лукашенко предрек попытки протестов во время конституционного референдума

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что прогнозирует новую попытку активизации протестов в период проведения конституционного референдума. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T10:55

2021-10-18T10:55

2021-10-18T11:02

протесты в белоруссии

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белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 18 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что прогнозирует новую попытку активизации протестов в период проведения конституционного референдума.В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года.Как сообщил в понедельник Тelegram-канал "Пул Первого", такой прогноз президент Белоруссии высказал руководству КГБ республики во время рассмотрения кадровых вопросов в системе госбезопасности. "Обратите внимание: ситуация остается напряженной. Дата очередной попытки революции - период проведения конституционного референдума", - цитирует Тelegram-канал Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, протесты практически сошли на нет.

https://ria.ru/20211006/arest-1753388289.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко