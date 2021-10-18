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Культура
https://ria.ru/20211018/prokat-1754989877.html
Фильм "Веном-2" снова возглавил прокат в России и СНГ по итогам выходных
Фильм "Веном-2" снова возглавил прокат в России и СНГ по итогам выходных - РИА Новости, 18.10.2021
Фильм "Веном-2" снова возглавил прокат в России и СНГ по итогам выходных
Блокбастер "Веном 2: Да будет Карнаж" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ со сборами 199,2 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T11:26
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Блокбастер "Веном 2: Да будет Карнаж" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ со сборами 199,2 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.В ленте, снятой Энди Серкисом, репортер Эдди Брок (Том Харди) продолжает уживаться с инопланетным симбиотом Веномом и параллельно пытается спасти жителей Сан-Франциско от маньяка Клетуса Кэседи, он же Карнаж (Вуди Харрельсон). Вторая строчка в рейтинге, по данным портала, у 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Он заработал 186,5 миллионов рублей. В этом боевике Дэниел Крейг в последний раз исполнил роль знаменитого шпиона и сразился со злодеями. Третье место у мультфильма "Семейка Аддамс: Горящий тур" со сборами в 179,7 миллионов. В нем Мартиша и Гомес срочно отправляются в большое семейное путешествие, чтобы пережить подростковый период своих повзрослевших детей. Четвертая позиция в рейтинге у научно-фантастического фильма Дени Вильнева "Дюна", собравшего в российских кинотеатрах 58,7 миллионов. Замыкает пятерку лидеров мультфильм "Босс-молокосос 2" со сборами 11,2 миллиона.
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новости культуры, кино и сериалы, сан-франциско, снг, дэниел крейг, джеймс бонд, том харди (эдвард харди), россия
11:26 18.10.2021 (обновлено: 11:29 18.10.2021)
 
Фильм "Веном-2" снова возглавил прокат в России и СНГ по итогам выходных

Фильм "Веном-2" снова возглавил прокат в России и СНГ по итогам выходных

© Marvel Entertainment (2021)Кадр из фильма "Веном 2"
Кадр из фильма Веном 2
© Marvel Entertainment (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Блокбастер "Веном 2: Да будет Карнаж" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ со сборами 199,2 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.
В ленте, снятой Энди Серкисом, репортер Эдди Брок (Том Харди) продолжает уживаться с инопланетным симбиотом Веномом и параллельно пытается спасти жителей Сан-Франциско от маньяка Клетуса Кэседи, он же Карнаж (Вуди Харрельсон).
Вторая строчка в рейтинге, по данным портала, у 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Он заработал 186,5 миллионов рублей. В этом боевике Дэниел Крейг в последний раз исполнил роль знаменитого шпиона и сразился со злодеями.
Третье место у мультфильма "Семейка Аддамс: Горящий тур" со сборами в 179,7 миллионов. В нем Мартиша и Гомес срочно отправляются в большое семейное путешествие, чтобы пережить подростковый период своих повзрослевших детей.
Четвертая позиция в рейтинге у научно-фантастического фильма Дени Вильнева "Дюна", собравшего в российских кинотеатрах 58,7 миллионов. Замыкает пятерку лидеров мультфильм "Босс-молокосос 2" со сборами 11,2 миллиона.
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КультураНовости культурыКино и сериалыСан-ФранцискоСНГДэниел КрейгДжеймс БондТом Харди (Эдвард Харди)Россия
 
 
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