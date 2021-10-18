Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211018/pozitsiya-1755052922.html
В Киеве заявили о координации позиции по "Северному потоку — 2" с Польшей
В Киеве заявили о координации позиции по "Северному потоку — 2" с Польшей - РИА Новости, 18.10.2021
В Киеве заявили о координации позиции по "Северному потоку — 2" с Польшей
Украина координирует свои позиции с польской PGNiG по сертификации оператора "Северного потока 2", заявил журналистам глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T15:37
2021-10-18T15:58
в мире
украина
нафтогаз украины
pgnig
северный поток — 2
россия
германия
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753048617_0:266:3072:1994_1920x0_80_0_0_b0ab4d7d631d4a383d60db9eb3a3a99a.jpg
КИЕВ, 18 окт - РИА Новости. Украина координирует свои позиции с польской PGNiG по сертификации оператора "Северного потока 2", заявил журналистам глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.Ранее в ходе пресс-конференции он сообщил, что "Нафтогаз" подал заявку на участие в сертификации оператора "Северного потока 2", и напомнил, что аналогичную заявку подавала и польская нефтегазовая компания PGNiG."Мы не можем присоединиться к их (PGNiG – ред.) заявке. Мы просто просим присоединиться к процессу сертификации. Одновременно с PGNiG у нас очень правильные партнерские отношения, мы консультируемся в процессе подготовки их заявки и нашей заявки, мы обмениваемся соответствующими данными. Потому что наши компании заинтересованы в том, чтобы был действительно конкурентный европейский рынок", - заявил Витренко на брифинге в понедельник.Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока 2", в июне обратился в Федеральное сетевое агентство Германии с заявкой на сертификацию в качестве независимого оператора. Это сделано для того, чтобы соответствовать правилам третьего энергопакета ЕС. Речь идет, в частности, об анбандлинге - разделении компаний, которые занимаются добычей и транспортировкой газа по трубопроводу. Польская нефтегазовая PGNiG заявила в сентябре, что получила право участвовать в процедуре сертификации и будет доказывать, что Nord Stream 2 AG как независимый оператор не подходит.Сертификация будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем свою оценку на него даст Еврокомиссия. Весь процесс, согласно требованиям законодательства, может занять несколько месяцев. Германский регулятор получил полный пакет необходимых для сертификации документов в сентябре.
https://ria.ru/20211018/gaz-1754979586.html
https://ria.ru/20211017/vysokomerno-1754952684.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753048617_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_999fa1e10321dc3c48c5e8b1e7e0a638.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, нафтогаз украины, pgnig, северный поток — 2, россия, германия, еврокомиссия, юрий витренко, nord stream 2 ag
15:37 18.10.2021 (обновлено: 15:58 18.10.2021)
 
В Киеве заявили о координации позиции по "Северному потоку — 2" с Польшей

Глава "Нафтогаза" заявил о координации позиции по "Северному потоку — 2" с польской PGNiG

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Читать ria.ru в
КИЕВ, 18 окт - РИА Новости. Украина координирует свои позиции с польской PGNiG по сертификации оператора "Северного потока 2", заявил журналистам глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Ранее в ходе пресс-конференции он сообщил, что "Нафтогаз" подал заявку на участие в сертификации оператора "Северного потока 2", и напомнил, что аналогичную заявку подавала и польская нефтегазовая компания PGNiG.
Газокомпрессорная станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
Вчера, 10:09
"Глупая игра": в Британии призвали прекратить нападки на Россию из-за газа
"Мы не можем присоединиться к их (PGNiG – ред.) заявке. Мы просто просим присоединиться к процессу сертификации. Одновременно с PGNiG у нас очень правильные партнерские отношения, мы консультируемся в процессе подготовки их заявки и нашей заявки, мы обмениваемся соответствующими данными. Потому что наши компании заинтересованы в том, чтобы был действительно конкурентный европейский рынок", - заявил Витренко на брифинге в понедельник.
Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока 2", в июне обратился в Федеральное сетевое агентство Германии с заявкой на сертификацию в качестве независимого оператора. Это сделано для того, чтобы соответствовать правилам третьего энергопакета ЕС. Речь идет, в частности, об анбандлинге - разделении компаний, которые занимаются добычей и транспортировкой газа по трубопроводу. Польская нефтегазовая PGNiG заявила в сентябре, что получила право участвовать в процедуре сертификации и будет доказывать, что Nord Stream 2 AG как независимый оператор не подходит.
Сертификация будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем свою оценку на него даст Еврокомиссия. Весь процесс, согласно требованиям законодательства, может занять несколько месяцев. Германский регулятор получил полный пакет необходимых для сертификации документов в сентябре.
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
17 октября, 22:12
Forbes рассказал, как Россия "наказала" Европу за высокомерие
 
В миреУкраинаНафтогаз УкраиныPGNiGСеверный поток — 2РоссияГерманияЕврокомиссияЮрий ВитренкоNord Stream 2 AG
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Япония сообщила о возможном запуске КНДР баллистической ракеты
04:51Эрдоган заявил, что хочет "загнать в угол" постоянных членов Совбеза ООН
04:42В пяти районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур
04:34КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря, передает Ренхап
04:25Диетолог назвала идеальные продукты для ужина
04:19Специалист научила, как удалить личное фото из чужих соцсетей
04:14Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
04:14Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему"
04:09На Украине рассказали о "троянском коне" против "Северного потока — 2"
04:03Венесуэльский политик назвал экстрадицию Сааба в США давлением на Мадуро
03:38СМИ сообщили об убийстве в Коста-Рике на ферме американца шести человек
03:37В России испытали автономную группу ударных роботов, сообщил источник
03:19В "Росатоме" рассказали, как первыми в мире нашли решение важной задачи
03:18Юрист рассказал, как правильно оспорить штраф с видеокамеры
03:15Врач перечислила помогающие снять стресс продукты
03:07На Камчатке расширили перечень сфер, где введена обязательная вакцинация
03:00Ученые рассказали, почему банки "зеленеют" и чем это грозит
03:00Юристы рассказали, за что владельцам квартир грозят серьезные штрафы
02:58Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС
02:44Россия и США подготовили проект резолюции по информационной безопасности
Лента новостейМолния