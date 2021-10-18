https://ria.ru/20211018/pozitsiya-1755052922.html

В Киеве заявили о координации позиции по "Северному потоку — 2" с Польшей

В Киеве заявили о координации позиции по "Северному потоку — 2" с Польшей - РИА Новости, 18.10.2021

В Киеве заявили о координации позиции по "Северному потоку — 2" с Польшей

Украина координирует свои позиции с польской PGNiG по сертификации оператора "Северного потока 2", заявил журналистам глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T15:37

2021-10-18T15:37

2021-10-18T15:58

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КИЕВ, 18 окт - РИА Новости. Украина координирует свои позиции с польской PGNiG по сертификации оператора "Северного потока 2", заявил журналистам глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.Ранее в ходе пресс-конференции он сообщил, что "Нафтогаз" подал заявку на участие в сертификации оператора "Северного потока 2", и напомнил, что аналогичную заявку подавала и польская нефтегазовая компания PGNiG."Мы не можем присоединиться к их (PGNiG – ред.) заявке. Мы просто просим присоединиться к процессу сертификации. Одновременно с PGNiG у нас очень правильные партнерские отношения, мы консультируемся в процессе подготовки их заявки и нашей заявки, мы обмениваемся соответствующими данными. Потому что наши компании заинтересованы в том, чтобы был действительно конкурентный европейский рынок", - заявил Витренко на брифинге в понедельник.Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока 2", в июне обратился в Федеральное сетевое агентство Германии с заявкой на сертификацию в качестве независимого оператора. Это сделано для того, чтобы соответствовать правилам третьего энергопакета ЕС. Речь идет, в частности, об анбандлинге - разделении компаний, которые занимаются добычей и транспортировкой газа по трубопроводу. Польская нефтегазовая PGNiG заявила в сентябре, что получила право участвовать в процедуре сертификации и будет доказывать, что Nord Stream 2 AG как независимый оператор не подходит.Сертификация будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем свою оценку на него даст Еврокомиссия. Весь процесс, согласно требованиям законодательства, может занять несколько месяцев. Германский регулятор получил полный пакет необходимых для сертификации документов в сентябре.

https://ria.ru/20211018/gaz-1754979586.html

https://ria.ru/20211017/vysokomerno-1754952684.html

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в мире, украина, нафтогаз украины, pgnig, северный поток — 2, россия, германия, еврокомиссия, юрий витренко, nord stream 2 ag